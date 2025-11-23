Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh)
(21h, 23/11, vòng 12) Chiến thắng trước Leeds United sẽ giúp Aston Villa tạm thời leo lên vị trí thứ 4.
Premier League | 21h, 23/11 | SVĐ Elland Road
Điểm
Perri
Bogle
Rodon
Bijol
Gudmundsson
Longstaff
Ampadu
Tanaka
Aaronson
Calvert-Lewin
Okafor
Điểm
Martinez
Cash
Torres
Konsa
Digne
McGinn
Kamara
Malen
Rogers
Buendia
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội vào top 4
Hiện tại, Aston Villa đang xếp hạng 9 Ngoại hạng Anh (18 điểm/11 trận). Tuy nhiên nếu giành chiến thắng ở trận này, họ sẽ vượt Crystal Palace (20 điểm/12 trận) để leo một mạch lên vị trí thứ 4, thậm chí chỉ kém đội hạng 3 Man City 1 điểm.
Thực lực chênh lệch
Leeds đang có phong độ không tốt khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 4 ở 6 vòng đấu gần nhất. Họ cũng không thắng trong 5 trận gần nhất gặp Aston Villa tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 3), kể từ chiến thắng 3-0 tại Villa Park vào tháng 10/2020.
Trên sân nhà mùa này, Leeds thi đấu không tệ, với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại ở 5 trận vừa qua. Nhưng chừng đó là chưa đủ để họ giành trọn vẹn 3 điểm trước một Aston Villa cũng đang khát điểm.
Ngoài ra, họ đã không thắng trong 17 trận gần nhất trước các đội bóng ở nửa trên BXH (hòa 6, thua 11) kể từ chiến thắng 2-1 trước Liverpool (hạng 8) vào tháng 10/2022, trong khi Aston Villa xếp hạng 9. Theo chiều ngược lại, Aston Villa bất bại trong cả 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trước các đội thăng hạng dưới thời HLV Unai Emery (thắng 13, hòa 4).
Tốp dẫn đầu Ngoại hạng Anh biến động khi các đội bóng lớn thể hiện phong độ thất thường qua từng vòng đấu.
23/11/2025 15:41 PM (GMT+7)