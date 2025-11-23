Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Aston Villa Leeds United

(21h, 23/11, vòng 12) Chiến thắng trước Leeds United sẽ giúp Aston Villa tạm thời leo lên vị trí thứ 4.

   

Premier League | 21h, 23/11 | SVĐ Elland Road

Leeds United
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Aston Villa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Martinez, Cash, Torres, Konsa, Digne, McGinn, Kamara, Malen, Rogers, Buendia, Watkins

Cơ hội vào top 4

Hiện tại, Aston Villa đang xếp hạng 9 Ngoại hạng Anh (18 điểm/11 trận). Tuy nhiên nếu giành chiến thắng ở trận này, họ sẽ vượt Crystal Palace (20 điểm/12 trận) để leo một mạch lên vị trí thứ 4, thậm chí chỉ kém đội hạng 3 Man City 1 điểm.

Thực lực chênh lệch

Leeds đang có phong độ không tốt khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 4 ở 6 vòng đấu gần nhất. Họ cũng không thắng trong 5 trận gần nhất gặp Aston Villa tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 3), kể từ chiến thắng 3-0 tại Villa Park vào tháng 10/2020.

Trên sân nhà mùa này, Leeds thi đấu không tệ, với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại ở 5 trận vừa qua. Nhưng chừng đó là chưa đủ để họ giành trọn vẹn 3 điểm trước một Aston Villa cũng đang khát điểm.

Ngoài ra, họ đã không thắng trong 17 trận gần nhất trước các đội bóng ở nửa trên BXH (hòa 6, thua 11) kể từ chiến thắng 2-1 trước Liverpool (hạng 8) vào tháng 10/2022, trong khi Aston Villa xếp hạng 9. Theo chiều ngược lại, Aston Villa bất bại trong cả 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trước các đội thăng hạng dưới thời HLV Unai Emery (thắng 13, hòa 4). 

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Đại gia NHA thất thường hơn nhóm trụ hạng, Barcelona đáng gờm khi Yamal "lên đỉnh" (Clip 1 phút)
Đại gia NHA thất thường hơn nhóm trụ hạng, Barcelona đáng gờm khi Yamal "lên đỉnh" (Clip 1 phút)

Tốp dẫn đầu Ngoại hạng Anh biến động khi các đội bóng lớn thể hiện phong độ thất thường qua từng vòng đấu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

23/11/2025 15:41 PM (GMT+7)
