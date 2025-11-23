Trực tiếp bóng đá Leeds United - Aston Villa: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 23/11 | SVĐ Elland Road Leeds United 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds United vs Aston Villa Aston Villa Điểm Perri Bogle Rodon Bijol Gudmundsson Longstaff Ampadu Tanaka Aaronson Calvert-Lewin Okafor Điểm Martinez Cash Torres Konsa Digne McGinn Kamara Malen Rogers Buendia Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds United Leeds United Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor Martinez, Cash, Torres, Konsa, Digne, McGinn, Kamara, Malen, Rogers, Buendia, Watkins

Cơ hội vào top 4

Hiện tại, Aston Villa đang xếp hạng 9 Ngoại hạng Anh (18 điểm/11 trận). Tuy nhiên nếu giành chiến thắng ở trận này, họ sẽ vượt Crystal Palace (20 điểm/12 trận) để leo một mạch lên vị trí thứ 4, thậm chí chỉ kém đội hạng 3 Man City 1 điểm.

Thực lực chênh lệch

Leeds đang có phong độ không tốt khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 4 ở 6 vòng đấu gần nhất. Họ cũng không thắng trong 5 trận gần nhất gặp Aston Villa tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 3), kể từ chiến thắng 3-0 tại Villa Park vào tháng 10/2020.

Trên sân nhà mùa này, Leeds thi đấu không tệ, với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại ở 5 trận vừa qua. Nhưng chừng đó là chưa đủ để họ giành trọn vẹn 3 điểm trước một Aston Villa cũng đang khát điểm.

Ngoài ra, họ đã không thắng trong 17 trận gần nhất trước các đội bóng ở nửa trên BXH (hòa 6, thua 11) kể từ chiến thắng 2-1 trước Liverpool (hạng 8) vào tháng 10/2022, trong khi Aston Villa xếp hạng 9. Theo chiều ngược lại, Aston Villa bất bại trong cả 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trước các đội thăng hạng dưới thời HLV Unai Emery (thắng 13, hòa 4).