Tranh cãi Man City mất 2 quả penalty trước Newcastle, Rooney đòi công bằng

Foden có bị phạm lỗi?

Phút 18, khi tỷ số còn 0-0, Phil Foden đi bóng vào vòng cấm và dứt điểm nhưng bóng đi ra ngoài. Trung vệ Fabian Schar bên phía Newcastle lao tới và trúng mắt cá chân trái của Foden bằng gầm giày, khiến tiền vệ người Anh đau đớn lăn lộn trên sân. Tuy nhiên, trọng tài chỉ cho Newcastle phát bóng lên và VAR đồng ý với quyết định trên sân.

Schar dường như phạm lỗi với Foden trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền

Theo sổ tay Ngoại hạng Anh, nếu “va chạm là không tránh khỏi” giữa hậu vệ và tiền đạo thì “trận đấu thường được phép tiếp tục”. Tuy nhiên, luật cũng nêu rõ khi “va chạm mang tính liều lĩnh (thẻ vàng) hoặc nghiêm trọng (thẻ đỏ)”, kết quả hợp lý là phạt đền kèm theo án phạt thích hợp.

Trong tình huống này, trọng tài đánh giá pha vào bóng của Schar không mang tính liều lĩnh, nhưng các chuyên gia vẫn chia rẽ về quyết định của vị “vua áo đen”.

Cựu tiền đạo MU và tuyển Anh, Wayne Rooney, nhận xét trên BBC Sport: “Tôi nghĩ đó là phạt đền. Trọng tài có thể xem Foden đã sút bóng trước khi va chạm, nhưng pha vào bóng của Schar ảnh hưởng đến cách Foden dứt điểm, và sau đó có va chạm. Đó là pha phạm lỗi”.

Ngược lại, cựu hậu vệ Newcastle, Jonathan Woodgate nói trên BBC Radio 5 Live: “Tôi không nghĩ Schar chạm được bóng, nhưng cũng không phải phạt đền. Tôi không thấy đủ yếu tố để thổi phạt”.

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards, nhận định trên Sky Sports: “Có va chạm, nhưng điều cứu Schar là Foden đã thực hiện cú sút. Tôi không nghĩ đó đủ để thay đổi quyết định”.

Bruno Guimaraes việt vị hay chưa?

Vài phút sau, cú sút của Jeremy Doku trúng tay Malick Thiaw, nhưng quyết định không thổi phạt đền của trọng tài được VAR ủng hộ.

Cựu hậu vệ Micah Richards nhận định: “Tôi nghĩ đó là phạt đền. Điều duy nhất cứu được Thiaw là cậu ta không mở bàn tay ra hoàn toàn. Đó là lý do duy nhất tôi thấy”.

Harvey Barnes trở thành người hùng của Newcastle với cú đúp nhanh như chớp, nhưng bàn thắng thứ hai của anh ở phút 70 gây tranh cãi về việc có nên được công nhận hay không.

Ảnh chụp màn hình xác nhận Guimaraes đứng hợp lệ trong bàn thắng quyết định của Harvey Barnes

Các pha quay chậm ban đầu không hiển thị vạch xác định việt vị, nhưng một ảnh chụp màn hình sau đó cho thấy Bruno Guimaraes đứng hợp lệ khi đánh đầu dội xà ngang. Barnes lập tức lao vào ghi bàn, và các cầu thủ cùng CĐV Newcastle ăn mừng cuồng nhiệt sau khi bàn thắng được công nhận sau 5 phút chờ VAR kiểm tra.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma cực kỳ bức xúc. Thủ thành người Italia cho rằng anh bị phạm lỗi trong pha phạt góc dẫn đến bàn thắng quyết định của Newcastle, và bị phạt thẻ vàng vì phản ứng thái quá.

Richards bình luận: “Hàng thủ Man City để thua bàn thứ hai quá tệ. Họ để cho Guimaraes thoải mái đánh đầu ở cột xa. Còn tình huống việt vị của Guimaraes, chúng ta đang nói đến từng phần nhỏ của giây”.

Kết quả này đồng nghĩa Man City đã thua 4 trận trong 12 vòng đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này, lần đầu tiên kể từ mùa 2013/14. Hiện tại, đây là khởi đầu mùa giải tệ nhất của Man City trong 5 năm qua và là khởi đầu mùa giải tệ thứ hai dưới thời HLV Pep Guardiola. Man City hiện kém Arsenal 4 điểm dù đã chơi nhiều hơn 1 trận. Tuy vậy, ở mùa 2020/21, Man City từng vô địch với chỉ 20 điểm sau 12 vòng đầu, ít hơn hiện tại 2 điểm.