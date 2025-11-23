Tranh cãi Man City mất 2 quả penalty trước Newcastle, Rooney đòi công bằng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Tranh cãi Man City mất 2 quả penalty trước Newcastle, Rooney đòi công bằng

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Man City đã phải nhận thất bại trên sân của Newcastle trong trận đấu đầy tranh cãi. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola bị mất 3 điểm quý giá và tụt xuống thứ ba trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 4 điểm dù đã chơi nhiều hơn 1 trận.

   

Foden có bị phạm lỗi?

Phút 18, khi tỷ số còn 0-0, Phil Foden đi bóng vào vòng cấm và dứt điểm nhưng bóng đi ra ngoài. Trung vệ Fabian Schar bên phía Newcastle lao tới và trúng mắt cá chân trái của Foden bằng gầm giày, khiến tiền vệ người Anh đau đớn lăn lộn trên sân. Tuy nhiên, trọng tài chỉ cho Newcastle phát bóng lên và VAR đồng ý với quyết định trên sân.

Schar dường như&nbsp;phạm lỗi với Foden trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền

Schar dường như phạm lỗi với Foden trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền

Theo sổ tay Ngoại hạng Anh, nếu “va chạm là không tránh khỏi” giữa hậu vệ và tiền đạo thì “trận đấu thường được phép tiếp tục”. Tuy nhiên, luật cũng nêu rõ khi “va chạm mang tính liều lĩnh (thẻ vàng) hoặc nghiêm trọng (thẻ đỏ)”, kết quả hợp lý là phạt đền kèm theo án phạt thích hợp.

Trong tình huống này, trọng tài đánh giá pha vào bóng của Schar không mang tính liều lĩnh, nhưng các chuyên gia vẫn chia rẽ về quyết định của vị “vua áo đen”.

Cựu tiền đạo MU và tuyển Anh, Wayne Rooney, nhận xét trên BBC Sport: “Tôi nghĩ đó là phạt đền. Trọng tài có thể xem Foden đã sút bóng trước khi va chạm, nhưng pha vào bóng của Schar ảnh hưởng đến cách Foden dứt điểm, và sau đó có va chạm. Đó là pha phạm lỗi”.

Ngược lại, cựu hậu vệ Newcastle, Jonathan Woodgate nói trên BBC Radio 5 Live: “Tôi không nghĩ Schar chạm được bóng, nhưng cũng không phải phạt đền. Tôi không thấy đủ yếu tố để thổi phạt”.

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards, nhận định trên Sky Sports: “Có va chạm, nhưng điều cứu Schar là Foden đã thực hiện cú sút. Tôi không nghĩ đó đủ để thay đổi quyết định”.

Bruno Guimaraes việt vị hay chưa?

Vài phút sau, cú sút của Jeremy Doku trúng tay Malick Thiaw, nhưng quyết định không thổi phạt đền của trọng tài được VAR ủng hộ.

Cựu hậu vệ Micah Richards nhận định: “Tôi nghĩ đó là phạt đền. Điều duy nhất cứu được Thiaw là cậu ta không mở bàn tay ra hoàn toàn. Đó là lý do duy nhất tôi thấy”.

Harvey Barnes trở thành người hùng của Newcastle với cú đúp nhanh như chớp, nhưng bàn thắng thứ hai của anh ở phút 70 gây tranh cãi về việc có nên được công nhận hay không.

Ảnh chụp màn hình xác nhận Guimaraes đứng hợp lệ trong bàn thắng quyết định của Harvey Barnes

Ảnh chụp màn hình xác nhận Guimaraes đứng hợp lệ trong bàn thắng quyết định của Harvey Barnes

Các pha quay chậm ban đầu không hiển thị vạch xác định việt vị, nhưng một ảnh chụp màn hình sau đó cho thấy Bruno Guimaraes đứng hợp lệ khi đánh đầu dội xà ngang. Barnes lập tức lao vào ghi bàn, và các cầu thủ cùng CĐV Newcastle ăn mừng cuồng nhiệt sau khi bàn thắng được công nhận sau 5 phút chờ VAR kiểm tra.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma cực kỳ bức xúc. Thủ thành người Italia cho rằng anh bị phạm lỗi trong pha phạt góc dẫn đến bàn thắng quyết định của Newcastle, và bị phạt thẻ vàng vì phản ứng thái quá.

Richards bình luận: “Hàng thủ Man City để thua bàn thứ hai quá tệ. Họ để cho Guimaraes thoải mái đánh đầu ở cột xa. Còn tình huống việt vị của Guimaraes, chúng ta đang nói đến từng phần nhỏ của giây”.

Kết quả này đồng nghĩa Man City đã thua 4 trận trong 12 vòng đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này, lần đầu tiên kể từ mùa 2013/14. Hiện tại, đây là khởi đầu mùa giải tệ nhất của Man City trong 5 năm qua và là khởi đầu mùa giải tệ thứ hai dưới thời HLV Pep Guardiola. Man City hiện kém Arsenal 4 điểm dù đã chơi nhiều hơn 1 trận. Tuy vậy, ở mùa 2020/21, Man City từng vô địch với chỉ 20 điểm sau 12 vòng đầu, ít hơn hiện tại 2 điểm.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 09:13 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN