6 điểm nóng ở đại chiến Arsenal - Tottenham: Kịch bản "Pháo thủ" được tặng quà

🔥 Arsenal vượt trội về mọi mặt

Người ta thường nói “Ở derby, phong độ không còn quan trọng”, nhưng lần này có lẽ khác. Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bất bại 14 trận trên mọi đấu trường cùng hàng thủ chắc chắn (thủng lưới 5 bàn tại Ngoại hạng Anh). Trong khi đó, Tottenham chỉ thắng 3/10 trận gần nhất và chưa thể hiện lối chơi thuyết phục dưới thời HLV Thomas Frank.

Theo The Analyst, "Gà trống" chỉ có 13,7% khả năng thắng – tỷ lệ thắng dự đoán thấp nhất của họ mùa này. Arsenal cũng áp đảo về đối đầu: thắng 5/6 trận tại Ngoại hạng Anh gần nhất trước Tottenham, chỉ thua 1 trong 32 trận derby trên sân Emirates từ năm 2010.

Tottenham có thể "ngáng đường" Arsenal trên Emirates?

🧩 Tottenham chờ khác biệt từ sơ đồ 3 hậu vệ

Tại Brentford, HLV Thomas Frank thường luân phiên giữa hàng thủ 3 người và 4 người. Nhưng ở Tottenham mùa 2025/26, ông đã sử dụng đội hình xuất phát với bộ tứ vệ trong 17 trận liên tiếp. Điều này gây bất ngờ bởi ngay trận ra mắt "Gà trống" – gặp PSG ở Siêu cúp châu Âu – ông dùng 3 trung vệ và Tottenham chơi rất ấn tượng.

Với nhiều ca chấn thương, chưa kể Kevin Danso đã sẵn sàng, đây có thể là thời điểm hợp lý để Thomas Frank tái hiện sơ đồ 3 trung vệ, nhằm gia cố khu vực trước khung thành và chờ cơ hội phản công hay tình huống cố định.

🩺 Chấn thương của Gabriel có khiến Arsenal chao đảo?

Cho đến trước khi dính chấn thương trong đợt tập trung ĐTQG, Gabriel là nhân tố quan trọng nhất nơi hàng thủ Arsenal, thậm chí chưa nghỉ phút nào. Arsenal cũng thắng 61,5% khi ngôi sao người Brazil đá chính, nhưng tỷ lệ này giảm xuống 40% mỗi lần thiếu anh, chưa kể họ thủng lưới nhiều hơn 43%.

Gabriel còn đặc biệt quan trọng ở các pha bóng chết – nơi Arsenal đang dẫn đầu giải về khả năng ghi bàn từ tình huống cố định (10 bàn, không tính phạt đền). Anh từng ghi bàn quyết định trước Newcastle và kiến tạo từ phạt góc trước Fulham.

Arsenal thực tế vẫn có giải pháp thay thế chất lượng như Mosquera, Hincapié hoặc kéo Calafiori vào trung tâm, nhưng nhìn chung mất Gabriel vẫn là tổn thất lớn, có thể ảnh hưởng tới cục diện trận derby London.

So sánh thành tích của Arsenal ở Ngoại hạng Anh khi có và không có Gabriel (tính từ tháng 8/2024)

❓ Tottenham sẽ tạo cơ hội ghi bàn bằng cách nào?

Một trong những điểm hạn chế của Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank là khả năng tạo cơ hội ghi bàn. Họ từng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là... 0,1 ở trận thua Chelsea 0-1 hôm 2/11, chỉ số xG thấp nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Theo chiều ngược lại, Arsenal lại là đội sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải và cũng là đội nhận ít cú dứt điểm nhất.

Trước tình cảnh đó, mọi hy vọng của Tottenham đổ dồn về Mohammed Kudus – cầu thủ dẫn đầu đội về cơ hội tạo ra (15) và chỉ số kiến tạo kỳ vọng (1,3 xG). Nhưng riêng Kudus là không đủ. Họ cần bản hợp đồng đắt giá Xavi Simons thể hiện đẳng cấp, hay Wilson Odobert tái hiện màn trình diễn xuất thần như trận hòa MU 2-2 thay vì “mất tích”.

🎯 Leandro Trossard – nhân tố quyết định?

Mọi đội bóng hành quân đến Emirates đều tìm cách khóa chặt Bukayo Saka và Tottenham không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, Leandro Trossard mới là người thường xuyên ghi bàn quan trọng cho Arsenal: 56,5% số bàn của cầu thủ người Bỉ kể từ tháng 1/2023 là bàn mở tỷ số hoặc giúp "Pháo thủ" vượt lên – cao nhất trong đội.

Anh từng ghi bàn quyết định trước Fulham, Sunderland và chính là người ghi bàn thắng định đoạt trận derby Bắc London ở lượt về trên sân Emirates mùa trước (Arsenal thắng 2-1). Chỉ cần giây phút lơ là, Tottenham có thể ôm hận lần nữa trước Trossard.

Trossard là cái tên mà Tottenham phải dè chừng

⚠️ Tottenham có từ bỏ thói quen "tặng quà" đối thủ?

Tottenham đang sở hữu thống kê thú vị nhưng cũng rất... đáng quên: Họ phản lưới nhà ở 4/5 trận derby gần nhất, thậm chí cả 4 đều là bàn mở tỷ số cho Arsenal. 3 bàn trong số đó đến trong 30 phút đầu trận. Tệ hơn, kể từ mùa 2023/24, "Gà trống" có 7 bàn phản lưới (Nhiều nhất Ngoại hạng Anh) và không thắng trong những trận đó (thua 5, hòa 2).

Arsenal đôi khi gặp bế tắc nếu không ghi bàn sớm, nên một sai lầm của Tottenham có thể khiến trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho "Pháo thủ". Hơn bao giờ hết, thầy trò HLV Thomas Frank cần tránh những pha xử lý thiếu tập trung nếu muốn rời Emirates với kết quả tích cực.