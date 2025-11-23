MU đón tin dữ: Cunha chấn thương, HLV Amorim đau đầu hàng công

Cunha gặp chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Everton

Nhà báo Ben Jacobs đưa tin, Cunha đã bị chấn thương nhẹ ở đầu trong buổi tập hôm 22/11 và buộc phải bỏ lỡ sự kiện bật đèn Giáng sinh của đội vào tối cùng ngày. Nguồn tin cho biết chấn thương không nghiêm trọng và tiền đạo người Brazil vẫn có khả năng được đánh giá đủ thể trạng để ra sân khi MU tiếp đón Everton tại Old Trafford trong trận đấu muộn nhất vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Cunha bỏ ngỏ khả năng ra sân cho MU trước Everton

Thông tin về chấn thương của Cunha được hé lộ khi ban tổ chức sự kiện đăng tải trên mạng xã hội rằng cựu cầu thủ Wolves buộc phải rút lui vì “lý do y tế” và “một tai nạn trong buổi tập”.

Mùa này, Cunha mới chỉ ghi được 1 bàn trong 11 lần ra sân, nhưng anh là mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Ruben Amorim nhờ sự nhiệt huyết và cường độ thi đấu, khi “Quỷ đỏ” hướng tới mục tiêu giành vé dự Champions League.

Ai sẽ đá cao nhất hàng công MU?

Cunha không phải là mối lo duy nhất của MU trước trận gặp Everton, khi tiền đạo Benjamin Sesko cũng đã được xác nhận vắng mặt vài tuần tới do chấn thương đầu gối, khiến HLV Amorim gặp khó khăn trong việc lựa chọn đội hình.

Bryan Mbeumo chắc chắn sẽ xuất hiện ở một trong ba vị trí tấn công, trong khi Mason Mount có thể được sử dụng như một “số 9 ảo”, và sự có mặt của cựu sao Chelsea sẽ lại đẩy Joshua Zirkzee lên băng ghế dự bị.

Amad Diallo từng được sử dụng ở tuyến đầu trong trận đấu với Tottenham hôm 8/11, nhưng do ngôi sao người Bờ Biển Ngà thích hoạt động bên cánh phải, nên việc để cầu thủ 23 tuổi đá chính có thể buộc Mbeumo đảm nhận vai trò trung phong.

Cả ba tiền đạo đều có khả năng hoán đổi vị trí cho nhau, và một hàng công linh hoạt có thể tạo ra khó khăn cho hàng thủ lùi sâu của Everton, dù họ có thể thiếu sự hiện diện rõ ràng trong khu vực 16m50.

MU hướng tới tấm vé dự Champions League

MU hiện đứng thứ 10 với 18 điểm, nhưng chiến thắng trước Everton có thể giúp họ kết thúc vòng 12 ở vị trí thứ tư, chỉ kém Man City ở vị trí thứ ba đúng 1 điểm và đội nhì bảng Chelsea 3 điểm.

Lịch thi đấu của “Quỷ đỏ” tương đối thuận lợi so với nhiều đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League khi họ không phải bận tâm tới các cúp châu Âu, và cũng đã bị loại khỏi League Cup.

Ảnh hưởng từ việc mất những ngôi sao như Mbeumo dự cúp bóng đá châu Phi (CAN) cũng cần được tính tới, nhưng sự tiến bộ về cường độ thi đấu và tính ổn định trong lối chơi của MU là tín hiệu đầy hứa hẹn.