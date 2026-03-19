Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Triều Tiên: Chờ "vé vàng" sau 35 năm (Play-off World Cup)

16h, 19/3 | SVĐ Robina Đài Loan (Trung Quốc) 0 - 0 CHDCND Triều Tiên (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đài Loan (Trung Quốc) vs CHDCND Triều Tiên CHDCND Triều Tiên Điểm Wang Yu Ting Chang Chi Lan Su Sin Yun Hsu Yi Yun Matsunaga Wu Kai Ching Chen Jin Wen Su Yu Hsuan Chen Ying Hui Chen Yu Chin Huang Ke Sin Điểm Yu Son Gum Ri Myong Gum Ri Hye Gyong An Hyang Kuk Hwang Yu Tong Chae Un Yong Kim Song Gyong Myong Yu Jong Kong Song Ok Han Jin Hong Kim Kyong Yong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đài Loan (Trung Quốc) Đài Loan (Trung Quốc) CHDCND Triều Tiên Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Matsunaga, Wu Kai Ching, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin Yu Son Gum, Ri Myong Gum, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Hwang Yu Tong, Chae Un Yong, Kim Song Gyong, Myong Yu Jong, Kong Song Ok, Han Jin Hong, Kim Kyong Yong

Chờ "vé vàng" sau 35 năm

Trong lịch sử, ĐT Đài Loan (Trung Quốc) mới 1 lần tham dự World Cup nữ vào năm 1991 - lần đầu tiên giải đấu được FIFA tổ chức - và lọt tới tứ kết. Kể từ đó đến nay, họ ngậm ngùi làm khán giả ở 8 kỳ World Cup.

Về phía ĐT Triều Tiên, lần gần nhất họ góp mặt tại World Cup từ năm 2011. Sau đó, họ bị cấm tham dự vòng loại ở World Cup 2015 và không vượt qua vòng loại năm 2019 và 2023. Với quãng thời gian quá dài vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, cả 2 đội đều rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay.