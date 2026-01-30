Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU bay cao cùng HLV Carrick: Thử thách lớn phía trước, phá bê tông thế nào?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Michael Carrick tạo tiếng vang lớn khi giúp Man United đánh bại Man City và Arsenal. Nhưng chặng đường sắp tới được dự báo sẽ rất khó khăn với "Quỷ đỏ".

   

⚙️ Khởi đầu như mơ, thử thách thật sự còn ở phía trước

Michael Carrick đã có màn ra mắt ấn tượng trên cương vị HLV tạm quyền của Man United với hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, theo Gary Lineker, bài test thực sự của Carrick sẽ đến khi "Quỷ đỏ" đối đầu những đội bóng chơi phòng ngự số đông, thay vì các đối thủ sẵn sàng dâng cao và để lộ khoảng trống.

MU xuất sắc hạ Arsenal ngay tại Emirates

MU xuất sắc hạ Arsenal ngay tại Emirates

Trước đó, Ruben Amorim từng gặp vô vàn khó khăn khi chạm trán các đội bị đánh giá yếu hơn, với những trận hòa đáng thất vọng trước Wolves và Leeds, hay thua sốc Everton trên sân nhà. Những kết quả góp phần khiến ông phải rời Old Trafford.

🔥 Carrick giúp "Quỷ đỏ" thay da đổi thịt

Kể từ khi tiếp quản ghế nóng, Carrick đã nhanh chóng biến Man United thành một tập thể giàu sức tấn công hơn hẳn. Những chiến thắng trước Man City và Arsenal cho thấy "Quỷ đỏ" như mang bộ mặt hoàn toàn khác sau điều chỉnh chiến thuật. Carrick nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, trong đó có Gary Neville. Riêng Lineker còn hài hước cho rằng cựu HLV Middlesbrough nên được ký hợp đồng dài hạn.

HLV Carrick giúp MU thay da đổi thịt

HLV Carrick giúp MU thay da đổi thịt

Phân tích trên chương trình The Rest Is Football, Lineker nhấn mạnh việc Carrick quay về hệ thống phù hợp với cầu thủ, trao cơ hội cho kinh nghiệm của Harry Maguire, đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình, đẩy Bruno Fernandes lên cao hơn và sử dụng Amad Diallo đúng vai trò chạy cánh. “Mọi thứ bỗng dưng vận hành trơn tru”, Lineker nói, trước khi đùa vui: “Ký hợp đồng chính thức thôi, Man United".

🧠 Phá khối bê-tông, bài toán then chốt cho Carrick

Alan Shearer cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận sau hai trận, dù thừa nhận Carrick đã có khởi đầu “không thể ấn tượng hơn”. Lineker đồng tình và nhấn mạnh thử thách kế tiếp sẽ là cách Man United phá vỡ những đội bóng chơi "low block" (lối chơi phòng ngự lùi sâu).

MU đang có tinh thần tốt

MU đang có tinh thần tốt

“Trong vài mùa gần đây, Man United thường chơi hay trước các ông lớn thích đôi công. Câu hỏi đặt ra là Carrick sẽ làm gì khi gặp các đội co cụm phòng ngự, và làm sao để không bị phản đòn”, huyền thoại Lineker nhận định.

Man United sẽ trở lại Premier League vào Chủ nhật, ngày 1/2, khi tiếp đón Fulham tại Old Trafford, với mục tiêu giành chiến thắng thứ ba liên tiếp. Đây là điều họ mới chỉ làm được một lần ở mùa giải này.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

30/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
