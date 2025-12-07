Trực tiếp bóng đá Fulham - Crystal Palace: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 7/12 | SVĐ Craven Cottage Fulham 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fulham vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Leno Castagne Andersen Bassey Sessegnon Berge King Chukwueze Smith Rowe Iwobi Jimenez Điểm Henderson Guehi Richards Lacroix Munoz Wharton Hughes Mitchell Devenny Pino Mateta Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon, Berge, King, Chukwueze, Smith Rowe, Iwobi, Jimenez Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Devenny, Pino, Mateta

Cơ hội vào top 4 hoặc trượt dài

Crystal Palace đã chấm dứt mạch 2 trận toàn thua bằng việc đánh bại Burnley hồi giữa tuần. Thắng lợi vô cùng quan trọng này, cộng thêm việc những "ông lớn" như Liverpool, Chelsea liên tục sảy chân tạo điều kiện để thầy trò HLV Oliver Glasner chen chân vào nhóm dự Champions League mùa giải tới.

Trên BXH lúc này, Crystal Palace đứng thứ 5 với 23 điểm, kém đội đứng thứ 4 Chelsea 1 điểm, nhưng cũng chỉ hơn những đối thủ phía sau như Sunderland, Brighton, MU hay Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Điều này đồng nghĩa, họ hoàn toàn có thể bị kéo tụt xuống giữa BXH nếu mất điểm.