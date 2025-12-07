Trực tiếp bóng đá Fulham - Crystal Palace: Cơ hội vào top 4 (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 7/12, vòng 15) Nếu giành 3 điểm ở trận đấu này, Crystal Palace sẽ chiếm vị trí thứ 4 từ Chelsea.
Premier League | 23h30, 7/12 | SVĐ Craven Cottage
Điểm
Leno
Castagne
Andersen
Bassey
Sessegnon
Berge
King
Chukwueze
Smith Rowe
Iwobi
Jimenez
Điểm
Henderson
Guehi
Richards
Lacroix
Munoz
Wharton
Hughes
Mitchell
Devenny
Pino
Mateta
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội vào top 4 hoặc trượt dài
Crystal Palace đã chấm dứt mạch 2 trận toàn thua bằng việc đánh bại Burnley hồi giữa tuần. Thắng lợi vô cùng quan trọng này, cộng thêm việc những "ông lớn" như Liverpool, Chelsea liên tục sảy chân tạo điều kiện để thầy trò HLV Oliver Glasner chen chân vào nhóm dự Champions League mùa giải tới.
Trên BXH lúc này, Crystal Palace đứng thứ 5 với 23 điểm, kém đội đứng thứ 4 Chelsea 1 điểm, nhưng cũng chỉ hơn những đối thủ phía sau như Sunderland, Brighton, MU hay Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Điều này đồng nghĩa, họ hoàn toàn có thể bị kéo tụt xuống giữa BXH nếu mất điểm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/12/2025 16:28 PM (GMT+7)