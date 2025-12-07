Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sao Man City kiến tạo kiểu rabona, Pep nói "Messi còn chưa làm được"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola đã so sánh tiền vệ Rayan Cherki với Lionel Messi sau trận thắng 3-0 của Man City trước Sunderland tại vòng 15 Ngoại hạng Anh.

   

Cherki được Pep Guardiola khen hết lời

Phút 65, Cherki có pha thoát xuống đáy biên, sau đó tạt bóng vào theo phong cách rabona đầy ngẫu hứng. Foden băng tới đánh đầu chính xác để nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City

Tình huống kiến tạo ngẫu hứng của&nbsp;Cherki&nbsp;

Tình huống kiến tạo ngẫu hứng của Cherki 

Khoảnh khắc để đời đó của Cherki đã làm HLV Pep Guardiola không khỏi phấn khích. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí còn so sánh anh với Messi ở buổi họp báo sau trận: 

"Cherki à một cầu thủ đặc biệt, còn rất trẻ nhưng đã sở hữu cá tính mạnh mẽ. Cậu ấy đã chứng minh điều đó trước Fulham trong những thời điểm khó khăn nhất. Khi tỷ số là 5-4, cậu ấy luôn đưa ra những đường chuyền thừa thông minh, không hề sợ hãi và cực kỳ tự tin. Ở 1/3 cuối sân đối phương, cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt.

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tạt bóng kiểu của Cherki. Tạt bóng thì dùng chân thuận hay không thuận, dùng phần nào của bàn chân cũng được, miễn là hiệu quả. Nhưng tôi thích sự đơn giản, vì tôi học được từ Messi, rằng làm tốt những điều đơn giản thì sẽ không bao giờ sai.

Cậu ấy làm hoàn hảo những việc đơn giản, sau đó mới rê bóng qua 4, 5 người. Tôi muốn các cầu thủ làm tốt những điều cơ bản trước đã, rồi sau đó với tài năng đặc biệt Cherki có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng nếu bây giờ không chăm chỉ làm việc, Cherki sẽ gặp rắc rối lớn".

Trước khi thực hiện tình huống kiến tạo cho Foden, Cherki còn góp 1 kiến tạo nữa cho Dias mở tỷ số. Hiện tiền vệ người Pháp đã tích lũy được 5 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại, con số chỉ thua Kudus của Tottenham (6 kiến tạo).

Pep Guardiola không chủ quan trong cuộc đua vô địch

Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm sau trận thắng Sunderland. Nhưng HLV Guardiola không chủ quan về cuộc đua vô địch: "Tất nhiên sẽ tốt hơn với Man City khi khoảng cách được thu hẹp, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì sự ổn định mới là yếu tố quyết định trong cuộc đua vô địch.

Ổn định đến từ cách CLB chơi, chứ không phải từ kết quả hay việc dẫn trước 2 điểm hoặc bị bỏ lại 4 điểm. Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của chúng tôi trong năm nay, đặc biệt hiệp hai cả đội thi đấu rất sung mãn.

Tôi có cảm giác Arsenal sẽ rất ít sảy chân. Vì vậy nếu muốn bám đuổi họ, chúng tôi phải thắng trận này đến trận khác. Những chiến thắng đó đến từ cách chúng tôi thể hiện, chứ không chỉ nhờ các pha bóng may mắn".

8

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/12/2025 09:11 AM (GMT+7)
