Salah nổi cơn tam bành sau 3 trận liên tiếp dự bị, chỉ trích Slot và định rời Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Salah nổi cơn tam bành sau 3 trận liên tiếp dự bị, chỉ trích Slot và định rời Liverpool

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot Premier League 2025-26

Mohamed Salah cuối cùng đã hết im lặng và bộc lộ bộ mặt thật của mình sau 3 trận dự bị.

   

Fan Liverpool còn chưa hết thất vọng sau khi đánh rơi thắng lợi ở phút bù giờ trong trận hòa 3-3 trên sân của Leeds, sau trận Mohamed Salah cuối cùng đã tạo một "vụ nổ" nhằm làm tình hình thêm náo loạn. Tiền đạo người Ai Cập đã có trận thứ 3 liên tiếp ngồi dự bị và trận này Salah còn không được thay vào.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

Liverpool chơi tốt hơn Leeds trong phần lớn hiệp 1 và đầu hiệp 2 Hugo Ekitike đã trừng phạt 2 sai lầm của hàng thủ Leeds để ghi bàn. Nhưng từ phút 73 đến 75, Leeds đã gỡ hòa chóng vánh trước sự lỏng lẻo trong phòng ngự của Liverpool, và dù sau đó Dominik Szoboszlai đưa Liverpool dẫn 3-2, Leeds đã gỡ hòa 3-3 ở phút 90+6 nhờ công của Ao Tanaka trong một pha phạt góc.

Liverpool ít nhất đã ghi bàn nhiều và tấn công khá tốt ở trận này, và Salah còn không được thay vào sân ở hiệp 2 như 2 trận dự bị trước. Nhưng điều đó đã khiến Salah chọn thời điểm này để phát biểu, nói thẳng tuột ra rằng giữa anh và HLV Arne Slot không có mối quan hệ nào. 

Theo nhà báo James Pearce, sau trận Salah đã chủ động đi tìm phóng viên (và xin nhắc lại, tự đi tìm phóng viên) để chia sẻ nỗi bực dọc. Cầu thủ này cho hay:

"Tôi không thể tin được mình lại ngồi dự bị cả 90 phút. 3 lần dự bị liên tiếp, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi rất thất vọng vì đã làm nhiều điều cho CLB này, đặc biệt là mùa trước. Nhưng có vẻ CLB đã ném tôi xuống gầm xe, đó là cảm giác của tôi".

"Có ai đó muốn tôi chịu mọi trách nhiệm cho kết quả tập thể. CLB đã hứa hẹn với tôi nhiều điều trong mùa hè. Giờ tôi ngồi dự bị nên có thể nói họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt với HLV nhưng giờ chẳng có mối quan hệ nào cả và tôi không biết tại sao". 

"Như thể có ai không muốn tôi ở lại CLB này vậy. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ đến xem trận gặp Brighton, tôi đá hay không cũng được vì tôi muốn nói lời tạm biệt các fan trước khi về đội tuyển dự giải vô địch châu Phi, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ở CLB này khi tôi tạm đi vắng nữa".

"Điều này là không thể chấp nhận được. Nếu tôi ở chỗ khác thì CLB đó sẽ bảo vệ tôi và cầu thủ khác của họ hết lòng. Giờ là 'hãy ném Mo xuống gầm xe vì Mo là vấn đề của đội', và tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không phải ngày nào cũng đấu tranh cho vị trí của mình vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không nói mình lớn hơn CLB, nhưng tôi xứng đáng với vị trí đó".

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 15 Ngoại hạng Anh) Trận đấu đã trở nên kịch tính không ngờ ở hiệp 2 với cơn "mưa" bàn thắng và bàn cuối cùng ghi ở phút 90+6.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/12/2025 05:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN