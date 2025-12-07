Salah nổi cơn tam bành sau 3 trận liên tiếp dự bị, chỉ trích Slot và định rời Liverpool
Mohamed Salah cuối cùng đã hết im lặng và bộc lộ bộ mặt thật của mình sau 3 trận dự bị.
Fan Liverpool còn chưa hết thất vọng sau khi đánh rơi thắng lợi ở phút bù giờ trong trận hòa 3-3 trên sân của Leeds, sau trận Mohamed Salah cuối cùng đã tạo một "vụ nổ" nhằm làm tình hình thêm náo loạn. Tiền đạo người Ai Cập đã có trận thứ 3 liên tiếp ngồi dự bị và trận này Salah còn không được thay vào.
Liverpool chơi tốt hơn Leeds trong phần lớn hiệp 1 và đầu hiệp 2 Hugo Ekitike đã trừng phạt 2 sai lầm của hàng thủ Leeds để ghi bàn. Nhưng từ phút 73 đến 75, Leeds đã gỡ hòa chóng vánh trước sự lỏng lẻo trong phòng ngự của Liverpool, và dù sau đó Dominik Szoboszlai đưa Liverpool dẫn 3-2, Leeds đã gỡ hòa 3-3 ở phút 90+6 nhờ công của Ao Tanaka trong một pha phạt góc.
Liverpool ít nhất đã ghi bàn nhiều và tấn công khá tốt ở trận này, và Salah còn không được thay vào sân ở hiệp 2 như 2 trận dự bị trước. Nhưng điều đó đã khiến Salah chọn thời điểm này để phát biểu, nói thẳng tuột ra rằng giữa anh và HLV Arne Slot không có mối quan hệ nào.
Theo nhà báo James Pearce, sau trận Salah đã chủ động đi tìm phóng viên (và xin nhắc lại, tự đi tìm phóng viên) để chia sẻ nỗi bực dọc. Cầu thủ này cho hay:
"Tôi không thể tin được mình lại ngồi dự bị cả 90 phút. 3 lần dự bị liên tiếp, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi rất thất vọng vì đã làm nhiều điều cho CLB này, đặc biệt là mùa trước. Nhưng có vẻ CLB đã ném tôi xuống gầm xe, đó là cảm giác của tôi".
"Có ai đó muốn tôi chịu mọi trách nhiệm cho kết quả tập thể. CLB đã hứa hẹn với tôi nhiều điều trong mùa hè. Giờ tôi ngồi dự bị nên có thể nói họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt với HLV nhưng giờ chẳng có mối quan hệ nào cả và tôi không biết tại sao".
"Như thể có ai không muốn tôi ở lại CLB này vậy. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ đến xem trận gặp Brighton, tôi đá hay không cũng được vì tôi muốn nói lời tạm biệt các fan trước khi về đội tuyển dự giải vô địch châu Phi, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ở CLB này khi tôi tạm đi vắng nữa".
"Điều này là không thể chấp nhận được. Nếu tôi ở chỗ khác thì CLB đó sẽ bảo vệ tôi và cầu thủ khác của họ hết lòng. Giờ là 'hãy ném Mo xuống gầm xe vì Mo là vấn đề của đội', và tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không phải ngày nào cũng đấu tranh cho vị trí của mình vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không nói mình lớn hơn CLB, nhưng tôi xứng đáng với vị trí đó".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/12/2025 05:50 AM (GMT+7)