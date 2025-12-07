Salah nổi cơn tam bành sau 3 trận liên tiếp dự bị, chỉ trích Slot và định rời Liverpool

"Tôi không thể tin được mình lại ngồi dự bị cả 90 phút. 3 lần dự bị liên tiếp, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi rất thất vọng vì đã làm nhiều điều cho CLB này, đặc biệt là mùa trước. Nhưng có vẻ CLB đã ném tôi xuống gầm xe, đó là cảm giác của tôi". "Có ai đó muốn tôi chịu mọi trách nhiệm cho kết quả tập thể. CLB đã hứa hẹn với tôi nhiều điều trong mùa hè. Giờ tôi ngồi dự bị nên có thể nói họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt với HLV nhưng giờ chẳng có mối quan hệ nào cả và tôi không biết tại sao". "Như thể có ai không muốn tôi ở lại CLB này vậy. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ đến xem trận gặp Brighton, tôi đá hay không cũng được vì tôi muốn nói lời tạm biệt các fan trước khi về đội tuyển dự giải vô địch châu Phi, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ở CLB này khi tôi tạm đi vắng nữa". "Điều này là không thể chấp nhận được. Nếu tôi ở chỗ khác thì CLB đó sẽ bảo vệ tôi và cầu thủ khác của họ hết lòng. Giờ là 'hãy ném Mo xuống gầm xe vì Mo là vấn đề của đội', và tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không phải ngày nào cũng đấu tranh cho vị trí của mình vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không nói mình lớn hơn CLB, nhưng tôi xứng đáng với vị trí đó".