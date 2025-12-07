Salah tố bị Liverpool phản bội: Theo con đường của Ronaldo, ngày ra đi cận kề

Ronaldo và Salah chung số phận

Cuối năm 2022, Ronaldo khiến tất cả sốc khi thực hiện cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan để bóc mẽ MU và HLV Ten Hag. Anh tố đội chủ sân Old Trafford đã phản bội mình, còn Ten Hag bị CR7 coi như một trong những HLV tồi tệ nhất mà bản thân từng làm việc cùng.

3 năm sau, cũng là những ngày cuối năm, tới lượt Salah thể hiện sự bức xúc với đội bóng chủ quản. Tiền đạo sinh năm 1992 chỉ trích Liverpool và HLV Slot đã bỏ rơi mình sau trận hòa 3-3 trước Leeds United, khi CLB để anh dự bị trong 3 trận liên tiếp, trong đó chỉ 1 trận cầu thủ người Ai Cập được tung vào sân. Thậm chí anh còn bóng gió nói việc bản thân tìm cơ hội rời đi.

Nỗi thất vọng của Salah

Salah không chọn phong cách đối đầu trực diện, vùng vằng giống như Ronaldo, thay vào đó anh bộc bạch sự bức xúc của mình với nhóm phóng viên thân cận, sau đó để họ công khai thông tin lên các mặt báo. Nhưng dù theo cách nào đi chăng nữa, người hâm mộ đều cảm nhận được sự tức giận của Salah không hề khác so với Ronaldo cách đây 3 năm.

Mùa giải 2024/25, Salah là trụ cột của Liverpool khi vừa là vua phá lưới lẫn vua kiến tạo. Nhưng chỉ nửa năm sau, anh bị coi như người thừa tại sân Anfield. Tất nhiên phong độ của tiền đạo này hiện không còn tốt như trước, nhưng dù sao anh vẫn là 1 trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại "The Kop". Việc bị đối xử như những gương mặt mới được đôn lên từ ghế dự bị như vậy rõ ràng không thể khiến Salah chịu đựng nổi.

Liverpool đứng trước ngã rẽ lớn

HLV Slot có lẽ nghĩ rằng Salah chơi không tốt là nguyên nhân chính dẫn đến việc Liverpool thi đấu kém cỏi. Nhưng khi ông bỏ tiền đạo người Ai Cập ra khỏi đội hình xuất phát, Liverpool chỉ thắng 1 trận và hòa 2 trận. Điều đó đồng nghĩa Salah không phải vấn đề duy nhất của "The Kop".

Sau trận Liverpool gặp Brighton (22h, 13/12), Salah sẽ trở lại ĐTQG để tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025. Nhưng với những tuyên bố vừa qua, có lẽ tiền đạo người Ai Cập sẽ không chơi thêm trận nào nữa cho "Lữ đoàn đỏ".

Salah đã gửi tối hậu thư cho ban lãnh đạo Liverpool. Giờ đây những người nắm quyền lực trong câu lạc bộ phải quyết định xem nên đứng về phía cầu thủ người Ai Cập hay HLV Slot.

Liverpool không phải là CLB thích sa thải HLV, khi những người ở Anfield đều thừa nhận rằng sự sa sút của đội bóng không hoàn toàn do Slot gây ra. Lập trường này khó có thể thay đổi chỉ vì cầu thủ quyết định công khai bày tỏ sự bất bình của mình, ngay cả khi đó là người được CĐV thực sự yêu mến.

Có lẽ Salah sẽ rời đi sớm

Đây chỉ là lần thứ 4 tại Liverpool, Salah dừng lại để trả lời phỏng vấn các nhà báo sau trận đấu. Lần gần nhất là vào tháng 11/2024, khi anh nói với các phóng viên rằng anh "muốn ra đi nhiều hơn là ở lại" khi nói đến việc gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ.

Những bình luận đó cuối cùng mang đến cho Salah hợp đồng mới với mức lương cao hơn, đảm bảo anh ở lại Anfield đến hè năm 2027. Nhưng rất có thể những bình luận mới nhất của anh lại phản tác dụng.

Các đội bóng ở Saudi League đã vẫy gọi Salah từ lâu với mức lương đề nghị hậu hĩnh. Liverpool cũng hiểu rằng cầu thủ này đã ở tuổi 33. Chính vì vậy, việc chia ly ngay trong phiên chợ đông 2026, thậm chí không có dịp tri ân đang hiển hiện ngay trước mắt đôi bên.