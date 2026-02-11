Bóng chuyền VN ngã ngửa vì giải châu Á: CLB Long An rút ngắn nghỉ Tết, đấu đội Thái Lan

🔥 Người hâm mộ VN “dậy sóng” trước thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á

Như đã đưa tin, vào ngày 10/2 mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA) bất ngờ gửi một thông báo tới các liên đoàn thành viên về việc tổ chức vòng đấu loại nhằm lựa chọn đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự giải bóng chuyền các CLB châu Á AVC Champions League 2026 thay vì một suất mặc định được phân bổ cho đội vô địch quốc gia như những năm trước.

VTV Bình Điền Long An gặp nhiều thử thách trước thông báo của Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á

Cụ thể, hai đội bóng là Supreme Chonburi (Thái Lan) và VTV Bình Điền Long An (Việt Nam) sẽ tham dự trận đấu tranh suất này. Điều đáng nói, trận đấu sẽ diễn ra vào 15h ngày 26/2/2026 (Mùng 10 Tết Âm lịch) tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Thông tin này đồng nghĩa với việc CLB VTV Bình Điền Long An chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu quan trọng này, trong đó luôn cả việc sắp xếp di chuyển, ăn ở sang Thái Lan cho toàn đội. Sự khó khăn càng tăng cao khi thông báo này được đưa ra vào thời điểm toàn đội Long An đang chuẩn bị nghỉ Tết Âm lịch.

Thời gian quá gấp rút cũng khiến đội bóng này gần như chỉ có thể tập chay, thiếu các trận đấu cọ xát, không có cơ hội thử nghiệm đội hình và cũng khó có thể bổ sung ngoại binh. Trong khi đó, đối thủ của Long An là CLB Supreme Chonburi sẽ không cần phải di chuyển. Bên cạnh đó, giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn đang diễn ra giúp cho đội bóng này duy trì được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Trước những bất lợi mà VTV Bình Điền Long An phải chịu trước trận đấu quan trọng, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc trên các diễn đàn. Bên cạnh đó, một số fan còn hy vọng các cô gái Long An sẽ biến khó khăn thành động lực để chiến thắng đối thủ.

💥 Các cô gái Long An rút ngắn kỳ nghỉ Tết

Chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng cho trận đấu quan trọng này, ông Phan Hùng Cường – Giám đốc Công ty Thể thao Bình Điền Long An, đơn vị chủ quản của VTV Bình Điền Long An chia sẻ:

Các cô gái của đội bóng Long An rút ngắn đáng kể kỳ nghỉ Tết

“Trước thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á, chúng tôi chủ trương tìm cách khắc phục để có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Toàn đội sẽ rút ngắn đáng kể thời gian nghỉ Tết. Cụ thể, đội sẽ tập luyện đến hết ngày 15/2 (28 tháng 12 Âm lịch) mới nghỉ và trở lại tập luyện từ ngày Mùng 3 Tết (19/2)”, ông Hùng Cường nói

Bên cạnh đó, lãnh đạo của VTV Bình Điền Long An cũng bỏ ngỏ khả năng bổ sung lực lượng cho đội bóng trước thềm sang Thái Lan.

👉 Sức mạnh của CLB Supreme Chonburi

CLB Supreme Chonburi là một trong những đội bóng mạnh và giàu thành tích nhất của bóng chuyền nữ xứ chùa Vàng. CLB này đã nhiều lần vô địch quốc gia, thường xuyên lọt vào chung kết hoặc top đầu giải quốc nội. Ở đấu trường quốc tế, Supreme Chonburi từng vô địch Giải vô địch CLB nữ châu Á năm 2017 và 2018.

CLB Supreme Chonburi là một thế lực của bóng chuyền Thái Lan

CLB được dẫn dắt bởi HLV Wilavan Apinyapong, một huyền thoại bóng chuyền Thái Lan. CLB này cũng từng sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như Pleumjit Thinkaow, Ajcharaporn Kongyot, Watchareeya Nuanjam, Kuttika Kaewpin…Đây là CLB cũng từng có sự phục vụ của đối chuyền Kiều Trinh và chuyền hai Lâm Oanh.

Xét về lực lượng hiện tại, CLB Supreme Chonburi sở hữu đội hình trẻ trung, có kỹ thuật tốt và đặc biệt là chiều cao ấn tượng với rất nhiều VĐV cao trên 1m80. Trong đó, người cao nhất là tay đập Supawadee Phunwilai (1m88). Đội bóng này cũng sở hữu“thần đồng” Warisara Seetaloed, tay đập tài năng sinh năm 2005 từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội bóng chuyền nữ Ninh Bình. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ cho thầy trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa.