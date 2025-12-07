Arsenal không còn chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh: “Chu kỳ buông” đã đến, Aston Villa có thể gây sốc?

"Chu kỳ" đã đến?

Các fan trong vài năm trở lại đây đã hay giễu Arsenal về việc họ có thể dẫn đầu BXH Premier League ở một số thời điểm, nhưng rồi mất chức vô địch khi đến giai đoạn quan trọng. Đã có mùa họ mất ngôi khá muộn, nhưng mùa trước họ không có cửa tranh với Liverpool, khiến các fan hay tìm cách xác định xem đâu là “chu kỳ buông” của Arsenal.

Arsenal đã không còn chắc chắn ngôi đầu như cách đây khoảng 5 vòng

Thực tế mùa này không có chu kỳ nào cả. Arsenal kể cả khi dẫn đối thủ tới 8 điểm vẫn có thể bị bắt kịp, vì mùa này có quá nhiều đội chất lượng cao ở Premier League. Chỉ cần nhìn vào các vị trí từ thứ 4 đến thứ 12 trên BXH sau ngày 6/12 để thấy rõ điều đó: Chelsea chỉ hơn Everton 1 điểm, có 3 đội cùng 23 điểm (bao gồm ĐKVĐ Liverpool) và có 4 đội đang cùng 22 điểm.

Sự khốc liệt của cuộc chiến còn đến từ việc Arsenal cũng đang thi đấu ở các mặt trận khác, và hiện họ đã mất tới 3 trung vệ vì chấn thương (Saliba, Gabriel, Mosquera). Cặp trung vệ chắp vá ở trận gặp Aston Villa có sự góp mặt của 1 hậu vệ biên bó vào trong, và chỉ riêng 1 vị trí này cũng đã gây phiền toái: Timber không đủ chiều cao để tranh bóng bổng, anh còn đứng sai vị trí và nhiều lần đặt Hincapie vào thế đối đầu với 1-2 cầu thủ Villa chạy vào vòng cấm cùng lúc.

Bóng đá hiện đại đã trở nên hết sức khoa học và chỉ 1 điểm yếu cũng sẽ bị đối thủ khai thác triệt để. Arsenal luôn là một đội đá pressing khó chịu và đối phương nếu dùng bóng dài sẽ bị Saliba hoặc Gabriel dùng chiều cao xử lý. Nhưng Timber thì không đủ khả năng làm điều đó.

Aston Villa đã khiến Arsenal trở nên mong manh

Arsenal tỏ ra mệt mỏi, uể oải bất thường trước Aston Villa, họ pressing tốt nhất trong 15 phút đầu hiệp 2 nhưng thời gian còn lại để Villa lên bóng khá dễ. Zubimendi vốn chắc chắn lại bị Morgan Rogers áp đảo, Calafiori vốn phong tỏa khá dễ các tiền đạo cánh đối phương thì lại mắc lỗi suýt khiến Kamara và Malen ghi bàn.

Thời cơ hiếm cho Aston Villa

Trận thua vừa qua cho thấy hình ảnh chắc chắn, khó bị đánh bại của Arsenal đã không còn, nhất là khi không có đủ lực lượng mạnh trên sân. Đây là cơ hội không thể bỏ qua của Man City, trong nhiều năm qua họ có khởi đầu chậm đến mấy thì tầm tháng 11 Man City đều biết cách bứt tốc để thắng liên tiếp.

Mùa này họ thậm chí đang có sự vững vàng hơn trong khâu ghi bàn. Erling Haaland gần đây không còn lập công liên tục, nhưng bù lại Phil Foden đã chơi rất lên chân trong khoảng 1 tháng qua. Rayan Cherki thực sự là một phát hiện mới trong vai trò sáng tạo, anh có những cách dọn cỗ cho đồng đội dứt điểm rất đa dạng.

Haaland không ghi bàn thì Man City đã có Foden & Cherki

Nhưng không thể bỏ qua Aston Villa, đội chỉ kém Arsenal 3 điểm. Khó tin là đầu mùa Aston Villa đã có lúc tịt ngòi liên tục không ghi nổi bàn nào, nhưng từ vòng 6 đến nay họ đã thắng tới 9/10 đối thủ và cũng từng đó số trận họ ghi bàn.

Đối với một đội bóng có sức mạnh thể chất và chiều cao để chơi bóng dài, bóng bổng, Arsenal vừa thua với một đội lại chơi theo đúng kiểu đá này. Aston Villa khi thua Liverpool đã cố chơi bóng đôi công, nhưng trước Arsenal họ liên tục thể hiện sức mạnh thể chất trong tranh chấp để nắm lợi thế.

Aston Villa đua vô địch nhờ dàn dự bị ghi bàn nhiều hơn cả đội hình chính

Và không như Man City và Arsenal, đội dự bị của Aston Villa thực ra còn đáng gờm hơn đội chính. Riêng danh sách ghi bàn của Aston Villa từ đầu mùa đã chứng minh điều đó: 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ đầu mùa, Malen và Buendia, đều đá dự bị.

Premier League 2025/26 sẽ còn có những diễn biến bất ngờ nữa, còn hiện tại có thể thấy cuộc đua tam mã đang diễn ra cho chức vô địch. Arsenal tất nhiên vẫn mạnh hơn về nhiều mặt, nhưng họ lại đang lâm vào những khó khăn không ngờ tới về lực lượng, thể lực và đấu pháp. Thời cơ đã đến cho Man City, và đặc biệt là Aston Villa.