Nhận định Chelsea vs Nottingham, 21h00 ngày 4/5: Chặn đà thăng hoa

Nhận định bóng đá Chelsea vs Nottingham Forest, vòng 35 giải Premier League 2025/26, lúc 21h00 ngày 4/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuỗi trận thăng hoa của Nottingham Forest nhiều khả năng sẽ khép lại tại Stamford Bridge, trước một Chelsea đang trên đà hồi sinh.

Trong lúc thượng tầng Chelsea đang mông lung sau quyết định sa thải sớm Liam Rosenior, thì dưới sân cỏ, HLV tạm quyền Calum McFarlane lại đang mang đến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược: hy vọng.

Chiến thắng tối thiểu trước Leeds United tại Wembley, được định đoạt bởi cú đánh đầu của Enzo Fernandez, không chỉ chấm dứt chuỗi ba trận tịt ngòi mà còn đưa Chelsea tiến thẳng vào chung kết FA Cup chạm trán Manchester City.

Trong bối cảnh hàng loạt cái tên như Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andoni Iraola hay Marco Silva được đưa vào tầm ngắm cho chiếc ghế nóng, McFarlane vẫn âm thầm ghi điểm bằng kết quả thực tế.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép cảm xúc kéo dài quá lâu. Nhiệm vụ cấp bách nhất của Chelsea lúc này là… tránh đi vào "vết xe đổ" của lịch sử.

Năm trận thua liên tiếp tại Premier League, không ghi nổi một bàn thắng, đó không còn là khủng hoảng, mà là sự sa sút có hệ thống. Nếu thất bại thêm một lần nữa, The Blues sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thua 6 trận liên tiếp mà không ghi bàn.

Trớ trêu thay, họ lúc này đang gần nhóm cuối bảng hơn là nhóm dự Champions League. Hy vọng mong manh còn lại nằm ở một kịch bản gián tiếp: họ đứng ở vị trí thứ 6 và Aston Villa vừa lọt top 5, vừa vô địch Europa League.

Nhưng Nottingham Forest không đến Stamford Bridge để “phục vụ” cho giấc mơ ấy. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đang bay cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Aston Villa ở bán kết lượt đi Europa League.

Quan trọng hơn, Forest đang sở hữu phong độ đáng sợ tại Premier League: 9 trận bất bại, 12 điểm trong 6 vòng gần nhất. Những chiến thắng hủy diệt trước Sunderland (5-0), Burnley (4-1) hay Tottenham (3-0) cho thấy đây không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ đang ghi bàn với tần suất của một đội đua dự Cup châu Âu.

Thống kê đáng chú ý: Forest đã có 3/4 trận gần nhất tại Premier League ghi từ 3 bàn trở lên, bằng đúng tổng số trận họ làm được điều đó trong… 29 vòng trước đó.

Và Stamford Bridge, bất ngờ thay, lại là “điểm tựa” tinh thần của họ. Kể từ khi trở lại Premier League năm 2022, Nottingham Forest chưa từng thua trên sân của Chelsea.

Dù vậy, ký ức tháng 10 vẫn còn đó: Chelsea từng thắng đậm 3-0 ngay tại City Ground, trận đấu gián tiếp dẫn đến việc HLV Ange Postecoglou mất việc. Điều đó cho thấy, dù bất ổn, Chelsea vẫn là một ẩn số khó lường.

Chelsea bước vào trận đấu với những tín hiệu tích cực về nhân sự. Sự trở lại của Cole Palmer và Joao Pedro sau chấn thương cơ là cú hích đáng kể cho hàng công vốn “khô hạn” suốt nhiều vòng đấu. Không dừng lại ở đó, hàng thủ The Blues cũng đón tin vui khi Reece James (đùi) và Levi Colwill (ACL) có thể trở lại danh sách đăng ký thi đấu.

Tuy nhiên, khả năng đá chính của cả hai vẫn bị bỏ ngỏ. Colwill cần thêm thời gian để đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương dài hạn, trong khi ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với James khi cầu thủ này đã nhiều lần gặp vấn đề về thể lực trong các mùa giải gần đây.

Ở chiều ngược lại, danh sách vắng mặt của Chelsea vẫn khá dài. Filip Jorgensen, Jamie Gittens và Estevao Willian tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Đáng chú ý nhất là trường hợp Mykhaylo Mudryk vừa nhận án treo giò lên tới 4 năm vì bê bối doping.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest cũng có nhiều tổn thất nhân sự. Ola Aina phải rời sân ở trận đấu gần nhất, nhưng HLV Vitor Pereira vẫn hy vọng hậu vệ này có thể kịp bình phục. Dù vậy, những ca chấn thương khác lại kém lạc quan hơn khi Dan Ndoye, Ibrahim Sangare, Jair Cunha và Murillo nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt.

Ngoài ra, Nicolo Savona, Callum Hudson-Odoi, John Victor và Willy Boly cũng chưa thể trở lại do các vấn đề liên quan đến đầu gối và cơ đùi.

Trong bối cảnh đó, tài năng trẻ 19 tuổi Zach Abbott có thể được trao cơ hội thay thế Aina. Bên cạnh đó, Ryan Yates và James McAtee nhiều khả năng sẽ được sử dụng như những quân bài xoay tua, khi Forest còn phải giữ sức cho trận bán kết lượt về Europa League với Aston Villa.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Nottingham Forest: Sels; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; McAtee, Anderson, Dominguez, Gibbs-White; Jesus, Lucca

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 Nottingham Forest

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Theo Trọng Đạt

Nguồn: 24h.com.vn

-04/05/2026 13:55 PM (GMT+7)
Premier League 2025-26
