Bóng bàn Trung Quốc thua sốc 2 trận liên tiếp, đế chế 26 năm bắt đầu lung lay

Giải ITTF World Team Table Tennis Championships Finals London 2026 đang chứng kiến một trong những kịch bản khó tin nhất lịch sử, đội tuyển nam Trung Quốc, biểu tượng thống trị của bóng bàn thế giới liên tiếp nhận hai cú sốc trước Hàn Quốc và Thụy Điển, chấm dứt chuỗi 26 năm bất bại tại giải đấu này.

Cú trượt chân mở màn: Hàn Quốc quật ngã “ông lớn”

Bước vào giai đoạn 2 với vị thế đương kim vô địch, Trung Quốc vẫn được xem là ứng viên số một. Tuy nhiên, mọi dự đoán nhanh chóng bị đảo lộn khi họ để thua Hàn Quốc 1-3.

Người hùng của trận đấu là Oh Junsung, khi anh lần lượt đánh bại cả Liang Jingkun và Lin Shidong. Quyết định không sử dụng Wang Chuqin ở trận then chốt khiến Trung Quốc phải trả giá đắt.

Thất bại này khiến họ tụt lại trên bảng xếp hạng, làm lung lay niềm tin vào một tập thể vốn được xem là “bất khả chiến bại”.

Địa chấn nối tiếp: Thụy Điển kết liễu hy vọng

Chưa kịp đứng dậy sau cú sốc đầu tiên, Trung Quốc tiếp tục gục ngã trước Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở kéo dài 5 set.

Dù Wang Chuqin giúp đội nhà khởi đầu thuận lợi, bước ngoặt lại đến từ cái tên ít ai ngờ tới, Elias Ranefur. Tay vợt hạng 70 thế giới đã đánh bại Lin Shidong sau 5 set căng thẳng, thổi bùng tinh thần cho đội châu Âu.

Sau đó, Truls Moregard tiếp tục gây áp lực khi vượt qua Liang Jingkun trong trận đấu giằng co. Dù Wang Chuqin gỡ hòa 2-2, Trung Quốc vẫn không thể tránh khỏi thất bại khi Anton Kallberg đánh bại Lin Shidong ở trận quyết định.

Chiến thắng 3-2 giúp Thụy Điển vươn lên dẫn đầu bảng, mà còn tạo nên cột mốc lịch sử, lần đầu tiên kể từ năm 2000, họ đánh bại Trung Quốc ở nội dung đồng đội nam tại giải vô địch thế giới.

Cục diện đảo chiều: “Đế chế” lung lay

Hai thất bại liên tiếp đẩy Trung Quốc xuống vị trí bất lợi tại bảng 1, trong khi Thụy Điển nổi lên như ứng viên thực sự cho chức vô địch. Hàn Quốc cũng chứng minh họ không còn là kẻ bám đuổi.

Ở bảng đấu còn lại, các đội như Pháp, Đức và Nhật Bản cũng cạnh tranh quyết liệt, cho thấy khoảng cách giữa các cường quốc bóng bàn đang dần thu hẹp.

Trong khi đội nam gây thất vọng, đội nữ Trung Quốc lại thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi thắng áp đảo Romania và Đài Loan (Trung Quốc) cùng tỷ số 3-0.

Giải đấu vẫn còn phía trước, nhưng những gì diễn ra tại London đã gửi đi thông điệp rõ ràng, thời kỳ “một mình một ngựa” của Trung Quốc đang bị thách thức nghiêm trọng.

Giải ITTF World Team Table Tennis Championships Finals London 2026 đang diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026 tại nhà thi đấu OVO Wembley Arena (Anh). Sau khi kết thúc giai đoạn 1, giải hiện bước vào giai đoạn 2 (vòng bảng phân hạng), nơi các đội đã chắc suất vòng 32 tranh vị trí hạt giống trước khi bước vào knock-out.

2 trận thua liên tiếp kiến ĐT bóng bàn nam Trung Quốc chỉ đứng thứ 3 ở vòng bảng, rơi vào nhánh đấu khó ở vòng loại trực tiếp. Viễn cảnh bị loại sớm, thậm chí không vào nổi top 8, lần đầu trở nên rõ ràng. Ở vòng knock-out đầu tiên, Trung Quốc sẽ gặp Australia vào ngày 5/5.