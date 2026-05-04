Nhận định Everton vs Man City, 02h00 ngày 5/5: Trận chiến bản lề

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Nhận định Everton vs Man City, 02h00 ngày 5/5: Trận chiến bản lề

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Everton F.C

Nhận định bóng đá Everton vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh đang bị Arsenal tạm bỏ xa 6 điểm, Man City hiểu rằng họ không được phép vấp ngã ở thời điểm này.

Nhận định Everton vs Man City, 02h00 ngày 5/5: Trận chiến bản lề - 1

Nhận định trước trận đấu Everton vs Man City

Mọi ánh nhìn của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù sẽ đổ dồn về sân vận động Hill Dickinson, nơi diễn ra cuộc đối đầu tâm điểm ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh giữa Everton và Man City. Trận đấu này mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Lúc này, cuộc đua đến ngôi vương Premier League đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Man City đang thể hiện một bộ mặt vô cùng đáng sợ cùng bản lĩnh của một kẻ chinh phục. Họ đánh bại Liverpool, lấy 3 điểm của Arsenal để san bằng khoảng cách với đối thủ.

Nhưng 2 vòng gần nhất, Arsenal đều thắng. Việc đối thủ trực tiếp Arsenal vừa giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm trước Fulham đã tạo ra áp lực không nhỏ lên đôi vai của các cầu thủ Man City. Nó đồng nghĩa với việc họ không được phép sẩy chân.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Everton đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Hiện tại, đội bóng vùng Merseyside xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 34 vòng. Với Everton, đây là vị trí không tệ nhưng với một đội bóng từng áp sát nhóm dự cúp châu Âu thì rõ ràng, đứng thứ 11 là một sự thụt lùi.

Man City đang nỗ lực bám đuổi Arsenal

Man City đang nỗ lực bám đuổi Arsenal

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Man City

Phong độ của The Citizens thời gian qua là không thể cản phá. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại đấu trường quốc nội, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Sức mạnh tấn công vũ bão với trung bình 2 bàn/trận, kết hợp với bản lĩnh đá sân khách cực tốt (chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League) giúp họ tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm.

Dù Everton đã khá an toàn ở khu vực giữa bảng, nhưng phong độ gần đây của họ mang đến nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. 5 vòng đấu gần nhất, Everton chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, hai trận thua liên tiếp với cùng tỷ số 1-2 trước Liverpool và West Ham mới đây đều diễn ra theo một kịch bản nghiệt ngã: bị thủng lưới ở những phút bù giờ cuối cùng. Các kết quả đó cho thấy dường như Everton đã lộ rõ dấu hiệu xả hơi, mất tập trung.

Những con số thống kê trong quá khứ cũng hoàn toàn quay lưng lại với Everton. Đội chủ nhà đã trải qua chuỗi 17 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Manchester City tại đấu trường số 1 xứ sương mù. Không những vậy, trong 8 lần gần nhất hành quân đến làm khách trước Everton, The Citizens đã thiết lập thành tích toàn thắng. Về mặt cá nhân, HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích cực kỳ lép vế trước Pep Guardiola khi không thắng trong 15 lần chạm trán gần nhất (thua tới 12 trận).

Điểm tựa duy nhất của Everton lúc này là sân nhà Hill Dickinson, nơi họ đã có 6 chiến thắng từ đầu mùa giải. Nhưng Man City cũng đá sân khách cực tốt, chỉ thua 1/12 trận xa nhà gần nhất tại Premier League. Hôm nay, có lẽ Everton sẽ không thể cưỡng lại được sức công phá của Man City.

Đội hình dự kiến Everton vs Man City

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; O'Reilly, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Dự đoán tỷ số: Everton 1-3 Man City

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

MU thống trị "Big 6" Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" của Carrick là vua đại chiến
MU thống trị "Big 6" Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" của Carrick là vua đại chiến

Manchester United đang khẳng định vị thế số một trong những trận cầu đinh của Premier League mùa giải 2025/26. Đoàn quân của Michael Carrick sở hữu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/05/2026 14:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN