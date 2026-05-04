Man City thăng hoa cùng Rayan Cherki: "Kẻ phản diện" thú vị nhất Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Man City thăng hoa cùng Rayan Cherki: "Kẻ phản diện" thú vị nhất Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal

Trong khi Arsenal chật vật dưới sức nặng của cuộc đua vô địch, Manchester City lại tận hưởng áp lực theo cách đầy ngạo nghễ. Và ở trung tâm của tinh thần ấy là Rayan Cherki, cầu thủ vừa tài hoa vừa ngổ ngáo, người đang biến mình thành “kẻ phản diện” thú vị nhất Premier League.

   

Tinh thần nổi loạn giữa cuộc đua khắc nghiệt

Trái ngược với hình ảnh căng cứng và lo âu của Arsenal, Manchester City của Pep Guardiola đang chơi bóng với sự tự tin, phóng khoáng và không kém phần tinh quái. Họ không chỉ kiểm soát thế trận bằng đẳng cấp, mà còn áp đặt tâm lý bằng sự ngạo nghễ hiếm thấy trong giai đoạn nước rút.

Cherki thực sự là nét chấm phá cho giải Ngoại hạng Anh

Cherki thực sự là nét chấm phá cho giải Ngoại hạng Anh

Không ai thể hiện điều đó rõ hơn bản hợp đồng trị giá 31 triệu bảng Rayan Cherki. Trong vài tuần gần đây, tiền vệ người Pháp cho thấy anh không chỉ biết tạo ra khác biệt chuyên môn, mà còn sẵn sàng chọc tức đối thủ theo cách rất riêng.

Ở trận chung kết League Cup thắng Arsenal, Cherki khiến Ben White “nóng mặt” với những pha tâng bóng ngay sát đường biên - hành động vừa ngẫu hứng vừa mang tính khiêu khích. Đến trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge, khi Man City hủy diệt đối thủ 3-0 sau cú sảy chân của Arsenal trước Bournemouth, Cherki tiếp tục “diễn trò”.

Từ việc trêu chọc khán giả đội chủ nhà cho đến màn tung hứng chai nước giữa trận, cầu thủ người Pháp hoàn toàn trái ngược với hình ảnh căng thẳng thường thấy ở những ngôi sao trong cuộc đua vô địch. Anh chơi bóng như thể không hề có áp lực, và đó chính là điều khiến Arsenal càng trở nên lép vế.

Gary Neville gọi Cherki là “nhân vật cực kỳ quan trọng” nhưng đồng thời cũng là một “kẻ phản diện sân khấu”, mẫu cầu thủ khiến người ta vừa ghét bỏ vừa thích thú.

Quá khứ tai tiếng cùng cá tính khó thuần hóa

Sự ngông nghênh của Cherki thực tế không phải điều mới mẻ. Nó đã theo anh suốt hành trình từ Lyon đến Etihad.

Hành vi của Cherki gây ức chế cho các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal ở chung kết League Cup

Hành vi của Cherki gây ức chế cho các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal ở chung kết League Cup

Trước khi rời Pháp, nhiều CLB châu Âu từng được cảnh báo về “vấn đề thái độ nghiêm trọng” của cầu thủ này. Nhà báo Jonathan Johnson từng tiết lộ rằng Cherki không phải lúc nào cũng cư xử đúng mực, cả trong tập luyện lẫn thi đấu, và mối quan hệ giữa anh với ban lãnh đạo Lyon khá phức tạp.

Cựu chủ tịch Lyon, John Textor, thậm chí còn gọi Cherki là “thằng nhóc hỗn láo” trong một đoạn tin nhắn gửi đến chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi. Ông vừa công nhận tài năng của Cherki, vừa chỉ trích gay gắt đội ngũ xung quanh cầu thủ này.

Trong quá khứ, Cherki từng gây sốc khi yêu cầu được đẩy xuống đội trẻ chỉ vì không được đá chính. HLV Rudi Garcia cũng thừa nhận Lyon phải cố gắng “kiềm chế cái tôi” của anh, trong khi Fabio Grosso thẳng thừng đánh giá: “Cậu ta không phải cầu thủ xuất sắc, chỉ có kỹ thuật vượt trội nhưng thiếu những yếu tố khác.”

Ngay cả trên sân, Cherki cũng không ngại tạo tranh cãi. Bàn thắng vào lưới Manchester United mùa trước đi kèm màn ăn mừng khiêu khích đã phần nào cho thấy cá tính nổi loạn của anh.

Tài năng bùng nổ và vai trò then chốt tại Man City

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Cherki đang có khởi đầu như mơ tại Manchester City. Anh dần chiếm suất đá chính trong vai trò số 10 phía sau Erling Haaland và trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Pep Guardiola.

Cherki thi đấu thăng hoa cùng "Man xanh"

Cherki thi đấu thăng hoa cùng "Man xanh"

Trận thắng Chelsea là minh chứng rõ nét: Cherki đóng góp hai kiến tạo chỉ trong 76 phút, nâng tổng số đường chuyền thành bàn lên con số 10, thành tích giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Dimitri Payet mùa 2015/16 đạt hai chữ số kiến tạo ngay trong mùa ra mắt Premier League.

Không chỉ đóng góp chuyên môn, Cherki còn mang đến thứ mà Man City rất cần ở giai đoạn then chốt: sự táo bạo và tâm lý không sợ hãi. Trong khi Arsenal run rẩy trước áp lực, Cherki lại tận hưởng nó, thậm chí còn biến nó thành sân khấu để thể hiện cá tính.

Nếu Arsenal sụp đổ và Man City băng băng về đích, sẽ không ngạc nhiên nếu cái tên Cherki được nhắc đến như một trong những nhân tố quyết định không chỉ bởi tài năng, mà còn vì sự “láu cá” khiến đối thủ mất kiểm soát.

Ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, đôi khi khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở tâm lý. Và Cherki, với tất cả sự ngổ ngáo của mình, đang cho thấy anh là hiện thân hoàn hảo của điều đó.

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
"Chung kết" Ngoại hạng Anh Man City - Arsenal: "Pháo thủ" sẽ thua nếu Gyokeres đá chính?
"Chung kết" Ngoại hạng Anh Man City - Arsenal: "Pháo thủ" sẽ thua nếu Gyokeres đá chính?

Phong độ nhạt nhòa của Viktor Gyokeres đang khiến HLV Mikel Arteta đối mặt bài toán khó trước trận “chung kết” mùa giải với Manchester City (22h30,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN