Man City thăng hoa cùng Rayan Cherki: "Kẻ phản diện" thú vị nhất Ngoại hạng Anh

Tinh thần nổi loạn giữa cuộc đua khắc nghiệt

Trái ngược với hình ảnh căng cứng và lo âu của Arsenal, Manchester City của Pep Guardiola đang chơi bóng với sự tự tin, phóng khoáng và không kém phần tinh quái. Họ không chỉ kiểm soát thế trận bằng đẳng cấp, mà còn áp đặt tâm lý bằng sự ngạo nghễ hiếm thấy trong giai đoạn nước rút.

Cherki thực sự là nét chấm phá cho giải Ngoại hạng Anh

Không ai thể hiện điều đó rõ hơn bản hợp đồng trị giá 31 triệu bảng Rayan Cherki. Trong vài tuần gần đây, tiền vệ người Pháp cho thấy anh không chỉ biết tạo ra khác biệt chuyên môn, mà còn sẵn sàng chọc tức đối thủ theo cách rất riêng.

Ở trận chung kết League Cup thắng Arsenal, Cherki khiến Ben White “nóng mặt” với những pha tâng bóng ngay sát đường biên - hành động vừa ngẫu hứng vừa mang tính khiêu khích. Đến trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge, khi Man City hủy diệt đối thủ 3-0 sau cú sảy chân của Arsenal trước Bournemouth, Cherki tiếp tục “diễn trò”.

Từ việc trêu chọc khán giả đội chủ nhà cho đến màn tung hứng chai nước giữa trận, cầu thủ người Pháp hoàn toàn trái ngược với hình ảnh căng thẳng thường thấy ở những ngôi sao trong cuộc đua vô địch. Anh chơi bóng như thể không hề có áp lực, và đó chính là điều khiến Arsenal càng trở nên lép vế.

Gary Neville gọi Cherki là “nhân vật cực kỳ quan trọng” nhưng đồng thời cũng là một “kẻ phản diện sân khấu”, mẫu cầu thủ khiến người ta vừa ghét bỏ vừa thích thú.

Quá khứ tai tiếng cùng cá tính khó thuần hóa

Sự ngông nghênh của Cherki thực tế không phải điều mới mẻ. Nó đã theo anh suốt hành trình từ Lyon đến Etihad.

Hành vi của Cherki gây ức chế cho các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal ở chung kết League Cup

Trước khi rời Pháp, nhiều CLB châu Âu từng được cảnh báo về “vấn đề thái độ nghiêm trọng” của cầu thủ này. Nhà báo Jonathan Johnson từng tiết lộ rằng Cherki không phải lúc nào cũng cư xử đúng mực, cả trong tập luyện lẫn thi đấu, và mối quan hệ giữa anh với ban lãnh đạo Lyon khá phức tạp.

Cựu chủ tịch Lyon, John Textor, thậm chí còn gọi Cherki là “thằng nhóc hỗn láo” trong một đoạn tin nhắn gửi đến chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi. Ông vừa công nhận tài năng của Cherki, vừa chỉ trích gay gắt đội ngũ xung quanh cầu thủ này.

Trong quá khứ, Cherki từng gây sốc khi yêu cầu được đẩy xuống đội trẻ chỉ vì không được đá chính. HLV Rudi Garcia cũng thừa nhận Lyon phải cố gắng “kiềm chế cái tôi” của anh, trong khi Fabio Grosso thẳng thừng đánh giá: “Cậu ta không phải cầu thủ xuất sắc, chỉ có kỹ thuật vượt trội nhưng thiếu những yếu tố khác.”

Ngay cả trên sân, Cherki cũng không ngại tạo tranh cãi. Bàn thắng vào lưới Manchester United mùa trước đi kèm màn ăn mừng khiêu khích đã phần nào cho thấy cá tính nổi loạn của anh.

Tài năng bùng nổ và vai trò then chốt tại Man City

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Cherki đang có khởi đầu như mơ tại Manchester City. Anh dần chiếm suất đá chính trong vai trò số 10 phía sau Erling Haaland và trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Pep Guardiola.

Cherki thi đấu thăng hoa cùng "Man xanh"

Trận thắng Chelsea là minh chứng rõ nét: Cherki đóng góp hai kiến tạo chỉ trong 76 phút, nâng tổng số đường chuyền thành bàn lên con số 10, thành tích giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Dimitri Payet mùa 2015/16 đạt hai chữ số kiến tạo ngay trong mùa ra mắt Premier League.

Không chỉ đóng góp chuyên môn, Cherki còn mang đến thứ mà Man City rất cần ở giai đoạn then chốt: sự táo bạo và tâm lý không sợ hãi. Trong khi Arsenal run rẩy trước áp lực, Cherki lại tận hưởng nó, thậm chí còn biến nó thành sân khấu để thể hiện cá tính.

Nếu Arsenal sụp đổ và Man City băng băng về đích, sẽ không ngạc nhiên nếu cái tên Cherki được nhắc đến như một trong những nhân tố quyết định không chỉ bởi tài năng, mà còn vì sự “láu cá” khiến đối thủ mất kiểm soát.

Ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, đôi khi khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở tâm lý. Và Cherki, với tất cả sự ngổ ngáo của mình, đang cho thấy anh là hiện thân hoàn hảo của điều đó.