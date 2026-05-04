Kịch bản kỳ lạ nhất Ngoại hạng Anh, phải thua mới có vé dự Cúp C1?

Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth Liverpool

Bournemouth đang chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ sáu tại Premier League, thứ hạng tưởng chừng chỉ đủ dự Europa League nhưng lại có thể mở ra cánh cửa đến Champions League. Thậm chí, ở vòng đấu cuối, một số đội có thể rơi vào tình huống trớ trêu là phải thua mới có vé.

   

Chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace giúp Bournemouth vượt qua Brentford để vươn lên vị trí thứ sáu. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé châu Âu đang diễn ra vô cùng căng thẳng, thứ hạng này bỗng trở nên giá trị hơn bao giờ hết.

Bournemouth đang có cơ hội dự Champions League mùa tới

Bournemouth đang có cơ hội dự Champions League mùa tới

Vì sao vị trí thứ sáu có thể dự Champions League?

Kịch bản này sẽ xảy ra nếu Aston Villa kết thúc mùa giải ở đúng vị trí thứ năm và đồng thời vô địch Europa League.

Đội bóng của Unai Emery hiện đang nắm giữ vị trí này, nhưng vẫn phải hoàn tất nhiệm vụ tại bán kết Europa League sau khi để thua Nottingham Forest 0-1 ở lượt đi. Họ sẽ có lợi thế sân nhà trong trận lượt về.

Theo quy định của UEFA, suất dự cúp châu Âu được phân bổ dựa trên thứ hạng quốc nội và các đội vô địch các giải châu lục trước khi xét tới suất bổ sung theo hệ số thành tích châu Âu (European Performance Spot - EPS).

Premier League đã giành thêm một suất Champions League nhờ thành tích của các CLB Anh ở đấu trường châu Âu. Nếu Aston Villa vô địch Europa League và cán đích thứ năm, họ sẽ vào Champions League bằng cả hai con đường. Khi đó, suất EPS sẽ được chuyển xuống cho đội đứng thứ sáu.

Ngược lại, nếu Aston Villa lọt vào top 4, chức vô địch Europa League của họ sẽ không tạo thêm lợi ích cho bất kỳ đội bóng Anh nào khác. Khi ấy, đội xếp thứ sáu chỉ nhận vé dự Europa League.

Kịch bản này đang có tính khả thi cao. Aston Villa xếp thứ năm tại giải Ngoại hạng Anh, có cùng 58 điểm như Liverpool nhưng thua kém chỉ số phụ. Đoàn quân của HLV Emery cũng bỏ cách đội xếp thứ sáu là Bournemouth tương đối xa, 6 điểm trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 3 vòng.

Nhóm các đội xếp từ thứ 6 đến 15 Ngoại hạng Anh hiện tại

Nhóm các đội xếp từ thứ 6 đến 15 Ngoại hạng Anh hiện tại

Những ai đang cạnh tranh vị trí thứ sáu?

Với việc Aston Villa đang hơn nhóm bám đuổi tới sáu điểm, vị trí thứ năm gần như nằm ngoài tầm với của phần còn lại.

Hiện Bournemouth có 52 điểm, nhiều hơn Brentford một điểm. Brighton xếp ngay sau với khoảng cách tương tự. Chelsea kém Bournemouth bốn điểm nhưng còn một trận chưa đấu với Nottingham Forest (21h, 4/5).

Fulham đang có cùng điểm số với Chelsea. Everton và Sunderland, cùng sở hữu 47 điểm, vẫn chưa hết hy vọng. Trong khi đó, Newcastle, Crystal Palace và Leeds chỉ còn cơ hội trên lý thuyết.

Đáng chú ý, Bournemouth và Brentford chưa từng góp mặt ở bất kỳ cúp châu Âu nào. Brighton mới chỉ có một lần tham dự đấu trường UEFA, tại Europa League mùa 2023/24.

Aston Villa sẽ kiếm thêm cho Ngoại hạng Anh 1 suất dự Champions League nếu vô địch Europa League và xếp thứ năm quốc nội

Aston Villa sẽ kiếm thêm cho Ngoại hạng Anh 1 suất dự Champions League nếu vô địch Europa League và xếp thứ năm quốc nội

Cuộc đua hạng bảy và cơ hội cho vị trí thứ tám

Đội xếp thứ bảy hiện tại gần như chắc chắn sẽ giành vé dự Conference League.

Kể cả khi Premier League có thêm suất Champions League nhờ Aston Villa, điều đó cũng không ảnh hưởng đến suất này, bởi Anh sẽ mất một suất Europa League tương ứng.

Tuy nhiên, vị trí thứ tám vẫn có thể được trao vé dự Conference League trong một số kịch bản nhất định.

Nếu Manchester City vô địch FA Cup, hoặc Chelsea đăng quang nhưng đồng thời kết thúc mùa giải trong top 7, suất dự cúp châu Âu sẽ được tái phân bổ. Khi đó, đội xếp thứ bảy sẽ dự Europa League, còn vị trí thứ tám sẽ giành quyền tham dự Conference League.

Kịch bản kỳ lạ: Thua để vào Champions League

Đây là khả năng khó xảy ra, nhưng hoàn toàn có thể xuất hiện ở vòng đấu cuối cùng.

Brighton sẽ tiếp Manchester United, trong khi Brentford làm khách trên sân Liverpool. "Quỷ đỏ" đã chính thức có vé dự Champions League mùa tới nhờ chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước "Lữ đoàn đỏ".

Liverpool hiện chỉ xếp trên Aston Villa nhờ hiệu số bàn thắng bại, còn Man United hơn Villa sáu điểm.

Nếu Brighton hoặc Brentford đang nắm giữ vị trí thứ sáu trước vòng cuối và tin rằng họ vẫn giữ được vị trí này ngay cả khi thất bại, họ có thể “hưởng lợi” từ việc đối thủ trực tiếp của Aston Villa giành chiến thắng.

Đó là trường hợp Brentford cần thua Liverpool để đảm bảo đoàn quân của HLV Arne Slot xếp thứ tư, Aston Villa xếp thứ năm. Nếu Brentford xếp thứ sáu trong ngày hạ màn và xảy ra kịch bản như đã phân tích ở trên, đội bóng này sẽ giành vé dự Champions League mùa tới nhờ việc họ đã để thua Liverpool.

Khi đó, Aston Villa nhiều khả năng sẽ kết thúc ở vị trí thứ năm. Nếu đồng thời vô địch Europa League, suất Champions League bổ sung sẽ được chuyển xuống cho đội đứng thứ sáu. Nghĩa là, một thất bại có thể giá trị hơn một chiến thắng.

Đó sẽ là một trong những kịch bản kỳ lạ nhất lịch sử Premier League.

Kịch bản kỳ lạ nhất Ngoại hạng Anh, phải thua mới có vé dự Cúp C1? - 4

Premier League có thể có tới 10 đại diện ở châu Âu

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Anh chắc chắn sẽ có ít nhất tám đại diện tại các cúp châu Âu mùa tới.

Con số này thậm chí có thể tăng lên 10 nếu Nottingham Forest vô địch Europa League và Crystal Palace đăng quang tại Conference League, với điều kiện cả hai không kết thúc trong top 7 hoặc top 8.

Nếu điều đó xảy ra, một nửa Premier League sẽ góp mặt ở đấu trường châu lục mùa giải tới. Đây là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của bóng đá Anh trên bình diện châu Âu.

HLV Carrick và Mainoo đã có những phát biểu đáng chú ý sau khi MU đánh bại Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

HLV Carrick và Mainoo đã có những phát biểu đáng chú ý sau khi MU đánh bại Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

04/05/2026 15:02 PM (GMT+7)
