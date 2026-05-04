Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đoạt vé dự Cúp C1, Tottenham thắp hy vọng trụ hạng

MU đoạt vé dự Cúp C1

MU sớm dẫn Liverpool 2-0 chỉ sau 15 phút nhờ các pha lập công của Matheus Cunha và Benjamin Sesko. “Quỷ đỏ” tự làm khó mình sau giờ nghỉ khi để đoàn quân của HLV Arne Slot gỡ hòa với các bàn thắng của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo, trước khi Kobbie Mainoo ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở.

MU chính thức giành quyền tham dự Champions League mùa tới sau chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool

Mainoo chính là biểu tượng cho sự hồi sinh của MU kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội chủ sân Old Trafford hồi tháng 1. Từng không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim, tiền vệ trẻ người Anh vừa ký hợp đồng mới 5 năm trong tuần này và lập tức kỷ niệm bằng pha dứt điểm lạnh lùng từ rìa vòng cấm, khép lại trận cầu điên rồ.

Với chiến thắng này, MU củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và tạo khoảng cách 6 điểm với chính Liverpool, đồng thời chắc chắn cán đích trong top 5.

Việc trở lại đấu trường Champions League sau hai năm vắng bóng, cùng một chiến thắng lớn nữa, càng củng cố vị thế của Carrick trong cuộc đua giữ ghế HLV chính thức tại Old Trafford mùa tới.

Dù nhận thất bại thứ 11 tại Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool nhiều khả năng chỉ cần thêm 3 điểm trong 3 vòng còn lại để giành vé dự Champions League mùa tới.

Chiến thắng này cũng giúp MU hoàn tất cú đúp trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ mùa 2015/16, đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục so với một năm trước, khi Liverpool hơn MU tới 14 bậc và 42 điểm trên bảng xếp hạng, đồng thời cân bằng kỷ lục 20 chức vô địch quốc nội của chính “Quỷ đỏ”.

Tottenham thoát khỏi nhóm xuống hạng

Liverpool vẫn giữ vị trí thứ tư sau khi Aston Villa với nhiều sự thay đổi đội hình đã vô tình trao cho Tottenham “phao cứu sinh” trong cuộc đua trụ hạng.

Tottenham thoát khỏi khu vực xuống hạng với chiến thắng trước Aston Villa

Tottenham tận dụng triệt để cơ hội đó khi Conor Gallagher mở tỷ số ở phút 12. Sau đó, Richarlison đánh đầu nhân đôi cách biệt từ đường tạt như đặt của Mathys Tel.

Emi Buendia ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Aston Villa ở những giây cuối, nhưng là không đủ để ngăn Tottenham giành trọn 3 điểm, qua đó vượt lên trên West Ham với khoảng cách 1 điểm.

Giờ đây, Tottenham đang nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ lại Ngoại hạng Anh, khi West Ham rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng.

“Tôi hài lòng với màn trình diễn này. Tôi hiểu các cầu thủ đã phải chịu đựng nhiều thế nào mùa này. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ và cho thấy họ thực sự có thể làm được gì”, HLV Roberto De Zerbi chia sẻ.

Dù thất bại, Aston Villa nhiều khả năng vẫn sẽ giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, Bournemouth đã rút ngắn cách biệt với top 5 xuống còn 6 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace.

Các bàn thắng của trận đấu này đến từ pha phản lưới của Jefferson Lerma, quả phạt đền của Eli Junior Kroupi và pha lập công của Rayan, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại của “The Cherries” lên con số 15.

Cục diện nửa trên BXH Ngoại hạng Anh: