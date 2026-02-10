Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h30, 11/2 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Leeds United Leeds United Điểm Sanchez Pedro Fofana Chalobah Cucurella Caicedo Fernandez Estevao Palmer Neto Điểm Darlow Rodon Struijk Justin Bogle Aaronson Ampadu Gruev Gudmundsson Calvert Lewin Okafor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Leeds United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Pedro, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Estevao, Palmer, Neto Darlow, Rodon, Struijk, Justin, Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Calvert Lewin, Okafor

Cơ hội "đòi nợ" của Chelsea

Trong trận lượt đi diễn ra cách đây hơn 2 tháng, Chelsea đã để thua 1-3 trước Leeds United. Đó là một phần nguyên nhân khiến HLV Enzo Maresca bị sa thải sau đó. Giờ đây, Chelsea dưới thời Liam Rosenior đang đứng trước cơ hội lớn để đòi nợ. Họ đang có phong độ cực cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Leeds United cực kỳ yếu đuối mỗi khi phải làm khách

Một trong những lý do khiến nhiều người tin Chelsea sẽ thắng trong trận đấu này là bởi phong độ cực tệ của Leeds United khi phải làm khách tại Ngoại hạng Anh. Kể từ đầu mùa giải, họ mới chỉ thắng đúng 1 trận sân khách và chiến thắng diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, trước Wolves, đội cuối bảng hiện tại.