Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Chelsea

(2h30, 11/2, vòng 26) Leeds United có thành tích sân khách cực tệ khi chỉ tháng được 1 trận kể từ đầu mùa giải.

   

Premier League | 2h30, 11/2 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh) - 1
Leeds United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, Pedro, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Estevao, Palmer, Neto
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh) - 1
Darlow, Rodon, Struijk, Justin, Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Calvert Lewin, Okafor

Cơ hội "đòi nợ" của Chelsea

Trong trận lượt đi diễn ra cách đây hơn 2 tháng, Chelsea đã để thua 1-3 trước Leeds United. Đó là một phần nguyên nhân khiến HLV Enzo Maresca bị sa thải sau đó. Giờ đây, Chelsea dưới thời Liam Rosenior đang đứng trước cơ hội lớn để đòi nợ. Họ đang có phong độ cực cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Leeds United cực kỳ yếu đuối mỗi khi phải làm khách

Một trong những lý do khiến nhiều người tin Chelsea sẽ thắng trong trận đấu này là bởi phong độ cực tệ của Leeds United khi phải làm khách tại Ngoại hạng Anh. Kể từ đầu mùa giải, họ mới chỉ thắng đúng 1 trận sân khách và chiến thắng diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, trước Wolves, đội cuối bảng hiện tại.

Theo Nhật Anh

-10/02/2026 18:07 PM (GMT+7)

-10/02/2026 18:07 PM (GMT+7)
