Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: Thành tích sân khách cực tệ của Leeds (Ngoại hạng Anh)
(2h30, 11/2, vòng 26) Leeds United có thành tích sân khách cực tệ khi chỉ tháng được 1 trận kể từ đầu mùa giải.
Premier League | 2h30, 11/2 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
Pedro
Fofana
Chalobah
Cucurella
Caicedo
Fernandez
Estevao
Palmer
Neto
Điểm
Darlow
Rodon
Struijk
Justin
Bogle
Aaronson
Ampadu
Gruev
Gudmundsson
Calvert Lewin
Okafor
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội "đòi nợ" của Chelsea
Trong trận lượt đi diễn ra cách đây hơn 2 tháng, Chelsea đã để thua 1-3 trước Leeds United. Đó là một phần nguyên nhân khiến HLV Enzo Maresca bị sa thải sau đó. Giờ đây, Chelsea dưới thời Liam Rosenior đang đứng trước cơ hội lớn để đòi nợ. Họ đang có phong độ cực cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Leeds United cực kỳ yếu đuối mỗi khi phải làm khách
Một trong những lý do khiến nhiều người tin Chelsea sẽ thắng trong trận đấu này là bởi phong độ cực tệ của Leeds United khi phải làm khách tại Ngoại hạng Anh. Kể từ đầu mùa giải, họ mới chỉ thắng đúng 1 trận sân khách và chiến thắng diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, trước Wolves, đội cuối bảng hiện tại.
