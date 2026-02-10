CLB kỳ lạ nhất V-League: Thanh Hóa không đủ người đá, nợ lương vẫn liên tiếp gây sốc

Hai vòng đấu, hai cú sốc trước các “đại gia”

CLB Thanh Hóa đang viết nên câu chuyện “không tưởng” tại V-League mùa này. Hai vòng đấu liên tiếp, đội bóng xứ Thanh khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ khi giành những kết quả ngoài dự đoán trước các đối thủ được đánh giá vượt trội.

Các cầu thủ Thanh Hóa vỡ òa ăn mừng chiến thắng trước Công an TP.HCM tối ngày 8/2.

Ở vòng đấu trước, Thanh Hóa ngược dòng cầm hòa tỉ số chung cuộc 2-2 trước Thép Xanh Nam Định, đội đương kim vô địch V-League. Sang vòng tiếp theo, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục gây sốc khi đánh bại Công an TP.HCM ngay trên sân khách với tỉ số 2-1, trong bối cảnh lực lượng gần như kiệt quệ.

Điều đáng nói, những kết quả ấy đến khi Thanh Hóa không còn là chính mình về mặt nhân sự lẫn tiềm lực tài chính.

Không tiền nộp phạt FIFA, án cấm chuyển nhượng treo lơ lửng

Theo chia sẻ từ HLV Mai Xuân Hợp, CLB Thanh Hóa hiện đang gặp vô vàn khó khăn về tài chính. Đội bóng không đủ kinh phí để nộp các khoản phạt cho FIFA trong các vụ thua kiện cầu thủ ngoại, khiến án cấm chuyển nhượng chưa thể được gỡ bỏ.

Hệ quả là Thanh Hóa không thể bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về, dù đội hình đang “chảy máu” nghiêm trọng vì các cầu thủ tài năng như Thái Sơn, Văn Thuận đã chuyển đến CLB Ninh Bình. Trong bối cảnh cuộc đua tại V-League ngày càng khốc liệt, đây rõ ràng là thiệt thòi lớn với đội bóng xứ Thanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, CLB Thanh Hóa còn đang nợ lương và thưởng các cầu thủ kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Đây là gánh nặng tâm lý không nhỏ với bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào. Dù vậy, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn ra sân với tinh thần chiến đấu đáng nể. Theo HLV Mai Xuân Hợp, ông chỉ có thể động viên học trò bằng tinh thần và niềm tự hào, chứ không phải những lời hứa hẹn về vật chất.

“Bóng đá là của nhân dân. Chúng tôi ra sân để đá sao cho dân yêu, dân thương”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ sau chiến thắng gây sốc vừa qua trước CLB Công an TP.HCM.

Ngọc Mỹ và đồng đội đang gồng mình thi đấu tại V-League 2025/26.

17 cầu thủ đăng ký, 3 thủ môn và phương án… thủ môn đá tiền đạo

Ở hai trận đấu liên tiếp, Thanh Hóa chỉ có thể đăng ký 17 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Đáng chú ý, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng luôn trong trạng thái sẵn sàng được đẩy vào sân đá với vai trò một tiền đạo nếu đồng đội trong sân chấn thương hoặc kiệt sức.

HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận ông chỉ có 14 cầu thủ đủ khả năng ra sân, trong khi 2–3 người đang gặp vấn đề thể lực. “Nếu thêm một cầu thủ chấn thương nữa, tôi không biết lấy ai để đá”, vị thuyền trưởng của Thanh Hóa nói thẳng. Sau trận thắng Công an TP.HCM, tiền đạo Ngọc Mỹ thẳng thắn thừa nhận Thanh Hóa lúc này thi đấu bằng tinh thần là chính, chứ không thể nói nhiều đến chiến thuật.

Theo Ngọc Mỹ, với lực lượng chỉ vỏn vẹn 17 cầu thủ đăng ký, trong đó có tới 3 thủ môn, gần như không thể sắp xếp chiến thuật theo cách thông thường. Điều duy nhất Thanh Hóa có, và đang bám vào, chính là khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Một Thanh Hóa “không giống ai” của V-League

Không tiền để nộp phạt FIFA, nợ lương cầu thủ nhiều tháng, bị cấm chuyển nhượng, lực lượng mỏng đến mức thủ môn sẵn sàng đá tiền đạo – nhưng Thanh Hóa vẫn cầm hòa nhà đương kim vô địch và đánh bại đội bóng đang đua ngôi đầu ngay trên sân khách.

Ở thời điểm hiện tại, khó tìm thấy đội bóng nào tại V-League giống Thanh Hóa khi thi đấu trong nghịch cảnh, chiến đấu bằng tinh thần và niềm tin của nhân dân. Một đội bóng kỳ lạ, nhưng cũng là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam lúc này và không biết các cầu thủ Thanh Hóa còn có thể “gồng” được đến bao giờ?