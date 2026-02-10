Tin tối (10/2): Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Trung Quốc?

Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Trung Quốc?

Mới đây, báo chí Trung Quốc đã lên tiếng khuyên tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nên xuất ngoại. Tuy nhiên, thay vì mạo hiểm sang Hàn Quốc hay Nhật Bản, cầu thủ 22 tuổi nên lựa chọn Trung Quốc làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Guangxi Hengchen là sự lựa chọn đáng cân nhắc với Đình Bắc.

Đình Bắc sẽ ra nước ngoài chơi bóng? Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Đình Bắc vẫn còn hợp đồng với CLB CAHN tới năm 2027. Tiền đạo quê Nghệ An cũng chưa công khai bày tỏ mong muốn xuất ngoại. Thời gian qua, cây săn bàn sinh năm 2004 đã có sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo U22 và U23 Việt Nam.

Madam Pang báo tin vui cho CĐV Thái Lan

Do thua kiện với tờ Siamsport nên LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải gánh chịu khoản tiền bồi thường lên tới 360 triệu Baht. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của Chủ tịch FAT - Madam Pang, phần lãi phát sinh từ khoản nợ này gần như đã được FAT thanh toán.

Kroos khuyên Saudi Pro League giữ chân Ronaldo

Ronaldo đang “đình công” vì Al-Nassr không chịu mua thêm cầu thủ. Ảnh: ChatGPT.

Mới đây, cựu tiền vệ Toni Kroos vừa lên tiếng khuyên Ban tổ chức giải VĐQG Ả Rập Saudi (Saudi Pro League) và các quan chức Al-Nassr nên làm mọi cách có thể để giữ chân siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo cựu tuyển thủ Đức, nếu vắng CR7, sẽ chẳng có ai xem Saudi Pro League.

Scholes khuyên M.U mua Cristian Romero

Huyền thoại Paul Scholes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ M.U nên chiêu mộ trung vệ Cristian Romero của Tottenham trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026. Theo Scholes, tuyển thủ Argentina đang cảm thấy "rất bực bội" với thành tích yếu kém của “The Spurs”. Đồng thời, cựu sao 51 tuổi tin rằng, Romero rất phù hợp với lối chơi của “Quỷ đỏ”.

Georgina Rodriguez khoe dáng bên siêu xe

Georgina thả dáng bên chiếc Ferrari SF 90 Stradale Assetto Fiorano. Ảnh: Instagram nhân vật.

Georgina Rodriguez - vợ sắp cưới của siêu sao Cristiano Ronaldo vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh cô đang cầm bó hoa trên tay và chụp ảnh tạo dáng bên siêu xe Ferrari SF 90 Stradale Assetto Fiorano trị giá 440.000 bảng. Mới đây, siêu mẫu người Tây Ban Nha vừa có chuyến đi du lịch Ai Cập cùng các con.