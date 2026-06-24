Trực tiếp bóng đá Colombia - CHDC Congo: Dè chừng "địa chấn" từ đại diện châu Phi (World Cup)

World Cup | 9h, 24/6 | Estadio Akron Colombia 0 - 0 CHDC Congo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Colombia vs CHDC Congo CHDC Congo Điểm Vargas Munoz Sanchez Lucumi Mojica Rios Lerma Arias Rodriguez Diaz Suarez Điểm Mpasi Wan-Bissaka Mbemba Tuanzebe Kayembe Mukau Moutoussamy Sadiki Bongonda Bakambu Wissa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Colombia Colombia CHDC Congo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Rios, Lerma, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, Mukau, Moutoussamy, Sadiki, Bongonda, Bakambu, Wissa

Colombia đã có ngày ra quân như ý tại World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Uzbekistan, qua đó chiếm lĩnh ngôi đầu bảng K bất chấp sự hiện diện của một Bồ Đào Nha đầy tham vọng và hùng mạnh. Daniel Munoz là người khai thông thế bế tắc cho Colombia ở phút 40, trước khi Fayzullaev gỡ hòa 1-1 cho Uzbekistan vào phút 60.

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được đại diện Nam Mỹ dồn lên đoàn quân của HLV Cannavaro, để rồi chỉ 5 phút sau, Luis Diaz đã cụ thể hóa ưu thế này bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đến thời gian bù giờ (90+9'), Jaminton Campaz lập công ấn định thắng lợi cách biệt 3-1 cho Colombia.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lượt trận mở màn World Cup 2026 khi buộc đối thủ vượt trội là Bồ Đào Nha phải chia điểm. Dù Joao Neves mở tỷ số sớm khiến CHDC Congo có phần chệch choạc ban đầu, nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, thể hiện lối chơi bản lĩnh, mạnh mẽ để phong tỏa hoàn toàn Ronaldo cùng các đồng đội.

Lúc này, Colombia đang hướng tới một chiến thắng tiếp theo nhằm sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Thế nhưng, CHDC Congo chắc chắn không phải là thử thách dễ dàng.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Bồ Đào Nha, CHDC Congo muốn chứng minh rằng tấm vé trở lại sân chơi World Cup sau 52 năm chờ đợi của họ không phải là để cho vui. Đội bóng này cũng đang hạ quyết tâm có được trận thắng đầu tay tại giải đấu.

Dù vậy, trong số các nhận định, chỉ duy nhất chuyên gia của tờ Sportsmole tin vào một kết quả bất phân thắng bại giữa hai đội với tỷ số hòa 1-1.