Trực tiếp chuyển nhượng 14/8: MU vội giữ "ngọc quý", Barca săn hậu vệ chân trái
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Theo báo chí Anh, MU đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc giữ chân JJ Gabriel. Tài năng trẻ người Anh còn chưa đầy 16 tuổi nên “Quỷ đỏ” chưa thể ký hợp đồng chuyên nghiệp. Bởi vậy, một số đội bóng như Chelsea, Man City… đang tìm cách tiếp cận cầu thủ này.
JJ Gabriel được nhiều ông lớn của châu Âu thèm muốn
Man United không muốn mất “ngọc quý” nên lên sẵn lộ trình cho JJ Gabriel. Đầu tiên là trao học bổng cho tài năng trẻ này khi Gabriel tròn 16 tuổi, đồng thời đạt thỏa thuận miệng và chỉ chờ ngày cầu thủ này đủ tuổi để ký hợp đồng.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Barcelona đang muốn tìm thêm một trung vệ thuận chân trái để thay thế sự ra đi của Ronald Araujo. Nguồn tin cho biết ưu tiên hàng đầu vẫn là Aymeric Laporte nhưng Bilbao kiên quyết chỉ bán với giá ngang bằng với phí phá vỡ hợp đồng. Bởi vậy, Barcelona đang chuyển sang Castello Lukeba, hậu vệ của RB Leipzig.
Theo báo chí Anh, Man City và Al Qadsiah, đội bóng tới từ Saudi Arabia, đã đạt thỏa thuận miệng về trường hợp của Tijjani Reijnders. Cầu thủ người Hà Lan sẽ được bán với giá 60 triệu euro dù mới chỉ gia nhập Man City được 1 mùa. Hiện tại chỉ còn chờ Reijnders đồng ý điều khoản cá nhân với đại gia của Saudi Arabia là “bom tấn” được kích hoạt.
Theo báo chí Tây Ban Nha, mục tiêu của Jules Kounde là ở lại Barcelona và cầu thủ người Pháp không có ý định ra đi. Trước đó, Arsenal hỏi mua Kounde nhưng bị Barcelona hét giá 85 triệu euro. Trong khi đó, Tottenham gửi lời đề nghị 65 triệu euro kèm theo một cầu thủ nhưng Kounde không ngồi vào bàn đàm phán.
Mùa trước, Nico Gonzalez chơi cho Atletico Madrid dưới dạng cho mượn từ Juventus. Tuy nhiên, CLB của Tây Ban Nha chơi chiêu để không phải thực hiện điều khoản mua đứt trị giá 32 triệu euro. Cả Atletico và Gonzalez đều muốn tái hợp nên họ trở lại bàn đàm phán với lời hỏi mua 22 triệu euro. Tuy nhiên, Juventus chưa trả lời.
MU đã nối dài mạch bất bại trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải lên con số 4, qua đó mang đến những dấu hiệu tích cực.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/08/2026 00:06 AM (GMT+7)