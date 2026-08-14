Trực tiếp chuyển nhượng 14/8: MU vội giữ "ngọc quý", Barca săn hậu vệ chân trái

MU vội vã giữ chân thần đồng

Theo báo chí Anh, MU đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc giữ chân JJ Gabriel. Tài năng trẻ người Anh còn chưa đầy 16 tuổi nên “Quỷ đỏ” chưa thể ký hợp đồng chuyên nghiệp. Bởi vậy, một số đội bóng như Chelsea, Man City… đang tìm cách tiếp cận cầu thủ này.

JJ Gabriel được nhiều ông lớn của châu Âu thèm muốn

Man United không muốn mất “ngọc quý” nên lên sẵn lộ trình cho JJ Gabriel. Đầu tiên là trao học bổng cho tài năng trẻ này khi Gabriel tròn 16 tuổi, đồng thời đạt thỏa thuận miệng và chỉ chờ ngày cầu thủ này đủ tuổi để ký hợp đồng.