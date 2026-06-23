Nhận định tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan (0h00 ngày 24/6, bảng K World Cup 2026): Selecao châu Âu thắng đậm?

Nhận định tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Theo lịch FIFA, Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan ở lượt trận bảng K World Cup 2026 tại Houston Stadium. Đây là trận đấu mà đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn rõ rệt, không chỉ bởi chất lượng đội hình, mà còn vì nhu cầu phải tạo cú hích sau màn khởi đầu chưa thật sự thuyết phục.

Bồ Đào Nha đã hòa CH Congo 1-1 ở trận ra quân dù kiểm soát bóng vượt trội, cầm bóng tới 75% nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Điều đó khiến thầy trò HLV Roberto Martinez chịu áp lực phải cải thiện khả năng kết liễu đối thủ. Trước Uzbekistan, áp lực ấy có thể trở thành động lực để Bồ Đào Nha chơi nhanh hơn, trực diện hơn và quyết liệt hơn trong khu vực 1/3 cuối sân.

Bồ Đào Nha vs Uzbekistan. Ảnh: FPT Play

Về lực lượng, Bồ Đào Nha có quá nhiều phương án tấn công chất lượng. Cristiano Ronaldo vẫn là điểm đến trong vòng cấm, nhưng phía sau anh còn có Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Felix hay Francisco Conceicao. Khi đối đầu một đội bóng có xu hướng lùi sâu, khả năng tạo đột biến từ hai biên, những đường chuyền giữa tuyến và các pha sút xa của Bồ Đào Nha sẽ là chìa khóa.

Uzbekistan là đội bóng đáng tôn trọng, nhất là về tinh thần và kỷ luật chiến thuật. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu họ dự World Cup, nên kinh nghiệm ở sân chơi lớn vẫn là hạn chế. Ở trận mở màn, Uzbekistan thua Colombia 1-3 và bộc lộ vấn đề khi phải chống đỡ tốc độ, sức ép liên tục từ đối thủ mạnh hơn. Nếu tiếp tục nhập cuộc thận trọng, đại diện châu Á có thể phải chịu sức ép lớn trong thời gian dài.

Kịch bản dễ hình dung là Bồ Đào Nha kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục kéo giãn hàng thủ Uzbekistan. Nếu có bàn thắng sớm, trận đấu sẽ mở ra rất thuận lợi cho đội bóng châu Âu. Khi đó, Uzbekistan buộc phải dâng cao hơn, để lộ khoảng trống cho những cầu thủ giàu tốc độ của Bồ Đào Nha khai thác.

Điểm khác biệt lớn nằm ở chiều sâu đội hình. Bồ Đào Nha có thể thay đổi nhịp độ bằng các quân bài dự bị chất lượng, trong khi Uzbekistan sẽ phải tiêu hao nhiều thể lực nếu liên tục phòng ngự. Càng về cuối trận, khả năng Bồ Đào Nha ghi thêm bàn càng lớn.

Với đẳng cấp, kinh nghiệm và nhu cầu khẳng định lại vị thế, Bồ Đào Nha có nhiều cơ sở để hướng tới một chiến thắng cách biệt. Nếu hàng công tận dụng tốt cơ hội, tỷ số 3-0 hoặc 4-1 cho Ronaldo và đồng đội là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Uzbekistan:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 4-1.