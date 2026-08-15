Djokovic 66 lần vào tứ kết ở Grand Slam: Kỷ lục khiến tất cả phải khiếp sợ

Novak Djokovic sở hữu bộ sưu tập Grand Slam đồ sộ và duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc ở các giải đấu lớn. Kỷ lục 66 lần vào tứ kết cho thấy vì sao Nole luôn là chướng ngại cực lớn với mọi thế hệ.

Djokovic chiến thắng sau màn marathon 5 giờ 15 phút ở tứ kết Wimbledon 2026

“Cỗ máy” tứ kết của Djokovic

Trong lịch sử Kỷ nguyên Mở (kể từ 1968), hiếm tay vợt nào duy trì được sự ổn định như Nole. Tính đến năm 2026, tay vợt Serbia đã có 66 lần góp mặt ở vòng tứ kết Grand Slam, vượt xa Roger Federer với 58 lần và Rafael Nadal với 47 lần.

Đáng chú ý, tỷ lệ Djokovic lọt vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất được duy trì ở mức khoảng 80% số lần tham dự Grand Slam.

Con số này phần nào lý giải vì sao Nole luôn được xem là một trong những đối thủ khó đánh bại nhất tại các giải đấu lớn. Với thể thức Grand Slam kéo dài 2 tuần, các tay vợt phải trải qua 7 trận đấu nếu muốn lên ngôi vô địch. Chỉ một ngày thi đấu dưới sức cũng có thể khiến hành trình kết thúc sớm.

Djokovic lại là trường hợp khác. Ngay cả khi bước vào giải với tuổi tác cao hơn phần lớn đối thủ, phong độ không hoàn hảo hoặc gặp những nhánh đấu khó, Nole vẫn thường xuyên tìm được cách tiến sâu. Với anh, tứ kết gần như trở thành một cột mốc quen thuộc.

“Bức tường” khiến các tay vợt trẻ e ngại

Điểm mạnh lớn nhất của Djokovic không nằm ở một cú đánh có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức. Đó là khả năng duy trì sự ổn định trong thời gian rất dài.

Khả năng trả giao bóng, di chuyển, phòng ngự và đặc biệt là những pha đánh bóng bền giúp tay vợt Serbia kéo đối thủ vào những cuộc đấu về thể lực lẫn tâm lý.

Một tay vợt trẻ có thể chơi bùng nổ ở vòng đầu, đánh bại một đối thủ được đánh giá cao và tiến vào tuần thứ hai. Nhưng khi chạm trán Djokovic, mọi thứ trở nên khác biệt.

Họ phải duy trì cường độ cao trong từng game, hạn chế tối đa sai lầm và sẵn sàng cho những set đấu kéo dài. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến lợi thế nhanh chóng chuyển sang phía Nole.

Đó chính là lý do sự xuất hiện của Djokovic ở vòng tứ kết thường tạo ra cảm giác giải đấu bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Nole tiếp tục là chướng ngại lớn với các tay vợt trẻ tại Grand Slam

Thách thức lớn cho thế hệ mới

Federer từng khiến người hâm mộ mê mẩn bằng lối chơi thanh thoát, Nadal nổi tiếng với sức mạnh và khả năng chiến đấu bền bỉ. Còn Djokovic xây dựng sự thống trị bằng khả năng thích nghi và duy trì phong độ ở mức cao trong thời gian dài.

Kỷ lục 66 lần vào tứ kết Grand Slam vì thế không đơn thuần là một con số. Nó cho thấy tiêu chuẩn mà thế hệ trẻ phải vượt qua nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Để đánh bại Djokovic tại Grand Slam, một màn trình diễn xuất thần là chưa đủ. Đối thủ phải duy trì đẳng cấp ấy trong nhiều giờ, nhiều set và đôi khi là cả một trận đấu kéo dài đến giới hạn thể lực.

Ở tuổi 39, Djokovic vẫn khiến những tay vợt trẻ phải tìm lời giải cho cùng một bài toán, làm thế nào để ngăn “cỗ máy tứ kết” tiếp tục tiến sâu ở Grand Slam? Và cho đến khi Nole thực sự dừng lại, câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải dễ dàng, trước mắt tay vợt Serbia hướng tới lần thứ 67 vào tứ kết Grand Slam tại US Open 2026.