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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(9h, 18/6, bảng K World Cup 2026) Uzbekistan trong lần đầu tiên dự World Cup sẽ khó lòng gây bất ngờ trước Colombia.

   

World Cup | 9h, 18/6 | Estadio Banorte

Uzbekistan
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup) - 1
Colombia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup) - 1
Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup) - 1
Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez

Quá khó cho tân binh Uzbekistan

Giấc mơ dự World Cup của Uzbekistan đã trở thành sự thật. Nhưng họ phải bỏ lại niềm vui đó phía sau và sẵn sàng đối diện với thử thách lớn ở trận mở màn khi đối đầu Colombia. 

Colombia vốn là khách quen tại World Cup. Họ nhiều lần gây ra khó dễ cho các ông lớn, nên đội bóng này chẳng việc gì phải e ngại Uzbekistan. 

Trước khi World Cup 2026 bắt đầu, Colombia thi đấu khá tốt. Họ thắng Costa Rica 3-1 và hạ Jordan với tỷ số 2-0.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

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-18/06/2026 00:07 AM (GMT+7)
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