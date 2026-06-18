Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup)

World Cup | 9h, 18/6 | Estadio Banorte Uzbekistan 0 - 0 Colombia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Uzbekistan vs Colombia Colombia Điểm Yusupov Khusanov Abdullaev Ashurmatov Sayfiev Shukurov Mozgovoy Nazrullaev Fayzullaev Urunov Shomurodov Điểm Vargas Munoz Sanchez Lucumi Mojica Lerma Rios Arias Rodriguez Diaz Suarez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Uzbekistan Uzbekistan Colombia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez

Quá khó cho tân binh Uzbekistan

Giấc mơ dự World Cup của Uzbekistan đã trở thành sự thật. Nhưng họ phải bỏ lại niềm vui đó phía sau và sẵn sàng đối diện với thử thách lớn ở trận mở màn khi đối đầu Colombia.

Colombia vốn là khách quen tại World Cup. Họ nhiều lần gây ra khó dễ cho các ông lớn, nên đội bóng này chẳng việc gì phải e ngại Uzbekistan.

Trước khi World Cup 2026 bắt đầu, Colombia thi đấu khá tốt. Họ thắng Costa Rica 3-1 và hạ Jordan với tỷ số 2-0.