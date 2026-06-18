Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Colombia: Thách thức lớn cho "tân binh" (World Cup)
(9h, 18/6, bảng K World Cup 2026) Uzbekistan trong lần đầu tiên dự World Cup sẽ khó lòng gây bất ngờ trước Colombia.
World Cup | 9h, 18/6 | Estadio Banorte
Điểm
Yusupov
Khusanov
Abdullaev
Ashurmatov
Sayfiev
Shukurov
Mozgovoy
Nazrullaev
Fayzullaev
Urunov
Shomurodov
Điểm
Vargas
Munoz
Sanchez
Lucumi
Mojica
Lerma
Rios
Arias
Rodriguez
Diaz
Suarez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quá khó cho tân binh Uzbekistan
Giấc mơ dự World Cup của Uzbekistan đã trở thành sự thật. Nhưng họ phải bỏ lại niềm vui đó phía sau và sẵn sàng đối diện với thử thách lớn ở trận mở màn khi đối đầu Colombia.
Colombia vốn là khách quen tại World Cup. Họ nhiều lần gây ra khó dễ cho các ông lớn, nên đội bóng này chẳng việc gì phải e ngại Uzbekistan.
Trước khi World Cup 2026 bắt đầu, Colombia thi đấu khá tốt. Họ thắng Costa Rica 3-1 và hạ Jordan với tỷ số 2-0.
ĐT Argentina xuất sắc hạ gục Algeria với màn trình diễn đỉnh cao của siêu sao Lionel Messi. Sau trận, báo chí “xứ sở Tango” dành những lời ca tụng cho...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 00:07 AM (GMT+7)