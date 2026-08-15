Tennis đỉnh cao Cincinnati Open: Djokovic & Zverev ra oai, Jodar quyết trả nợ Shapovalov

Djokovic - Tirante: Khoảng 23h30, 15/8 (vòng 2 đơn nam Cincinnati Open)

Novak Djokovic sẽ trở lại thi đấu sau hơn một tháng nghỉ ngơi khi gặp Thiago Agustin Tirante ở vòng 2 Cincinnati Open 2026. Đây là bài kiểm tra đáng chú ý cho Nole trước thềm US Open, đặc biệt khi anh chưa thi đấu kể từ thất bại 0-3 trước Jannik Sinner tại bán kết Wimbledon.

Djokovic (bên phải) trở lại, hướng tới chiến thắng đầu tiên tại Cincinnati

Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp tại Wimbledon khi lần lượt vượt qua Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin và Auger-Aliassime. Dẫu vậy, ở tuổi 39, việc duy trì thể lực và nhịp thi đấu đang là câu chuyện đáng quan tâm hơn bao giờ hết.

Tirante bước vào trận đấu với phong độ khá tốt. Tay vợt Argentina vừa đánh bại Jan Choinski sau ba set tại Cincinnati, trước đó từng hạ Taylor Fritz và Alexei Popyrin ở Montreal. Khả năng đánh bền và tâm lý tốt trong những loạt tie-break có thể giúp anh gây khó dễ cho Djokovic.

Dù vậy, khoảng cách về đẳng cấp vẫn rất lớn. Djokovic có khả năng đọc giao bóng, phòng thủ và tận dụng sai lầm của đối thủ tốt hơn hẳn. Nếu sớm tìm lại cảm giác bóng, Nole nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu.

Tirante có thể lấy một set, nhưng bản lĩnh của Djokovic sẽ tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định.

Dự đoán: Djokovic thắng 2-1.

Jodar - Shapovalov: Khoảng 6h, 16/8 (vòng 2 đơn nam Cincinnati Open)

Rafael Jodar sẽ gặp lại Denis Shapovalov ở vòng 2 Cincinnati Open, chỉ vài tháng sau thất bại 1-6, 2-6 tại Dallas. Tuy nhiên, thế trận lần này có thể rất khác khi tay vợt 19 tuổi đã trưởng thành vượt bậc và vừa gây tiếng vang lớn tại Montreal.

Jodar đang có một mùa giải đột phá, từng vào tứ kết Roland Garros và tiến tới bán kết Montreal, trước khi thua Brandon Nakashima. Phong độ đó giúp tài năng người Tây Ban Nha vươn lên nhóm đầu ATP, đồng thời cho thấy anh không còn là tay vợt trẻ dễ bị bắt nạt như hồi đầu năm.

Shapovalov cũng khởi đầu Cincinnati khá thuyết phục khi đánh bại Adrian Mannarino 6-1, 6-4. Kinh nghiệm và những cú đánh trái tay một tay giàu sức tấn công vẫn là vũ khí đáng ngại của tay vợt Canada. Nhưng Jodar hiện sở hữu khả năng phòng thủ và sức bền tốt hơn đáng kể, trong khi sự tự tin sau hành trình tại Montreal có thể tạo khác biệt.

Điểm đáng chú ý là Jodar từng thua Shapovalov rất chóng vánh trên sân cứng hồi tháng 2. Lần tái đấu này vì thế không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp, mà còn là cơ hội để tài năng trẻ Tây Ban Nha chứng minh mình đã bước sang một đẳng cấp khác.

Dự đoán: Jodar thắng 2-1.

Zverev - Norrie: Khoảng 7h30, 16/8 (vòng 2 đơn nam Cincinnati Open)

Alexander Zverev sẽ chạm trán Cameron Norrie ở vòng 2 Cincinnati Open 2026 trong màn so tài mà lịch sử đối đầu đang đứng hoàn toàn về phía tay vợt Đức. Zverev thắng cả 7 lần gặp nhau, trong đó có trận thắng 3-1 tại Australian Open hồi đầu năm.

Zverev (bên phải) áp đảo Norrie trong cả 7 lần đối đầu trước đây

Zverev có một mùa giải ấn tượng khi vô địch Roland Garros và lần đầu vào chung kết Wimbledon. Tuy nhiên, anh lại khởi động không tốt sau kỳ nghỉ khi thua Tallon Griekspoor ngay vòng đầu Montreal. Cincinnati vì thế là cơ hội để tay vợt số 3 thế giới lấy lại nhịp thi đấu trước US Open.

Norrie cũng vừa trải qua trận đấu kéo dài 3 set với Dino Prizmic. Tay vợt 35 tuổi từng đánh bại Alex de Minaur tại Montreal nhưng sau đó thua Arthur Fils. Khả năng đánh bền vẫn là điểm mạnh của Norrie, song việc phải liên tục thi đấu những trận căng thẳng có thể khiến anh gặp bất lợi về thể lực.

Zverev sở hữu giao bóng tốt hơn, khả năng tấn công mạnh và đặc biệt rất hiểu cách hóa giải lối chơi của Norrie. Nếu duy trì được độ ổn định, tay vợt Đức nhiều khả năng sẽ không cho đối thủ kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán: Zverev thắng 2-0.