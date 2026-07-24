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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh từ 24/7 đến 26/8, lần đầu tổ chức vào mùa hè. 10 đội tuyển Đông Nam Á tranh tài theo thể thức vòng bảng sân nhà, sân khách, chọn ra 4 cái tên mạnh nhất vào bán kết.

Lịch thi đấu Vòng bảng

Lịch thi đấu Bán kết

Thứ 7, ngày 15/08/2026
Chủ nhật, ngày 16/08/2026
Thứ 3, ngày 18/08/2026
Thứ 4, ngày 19/08/2026

Lịch thi đấu Chung kết

Thứ 7, ngày 22/08/2026
Thứ 4, ngày 26/08/2026

Kết quả Vòng loại

Bảng Xếp Hạng
  • 1
    Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
  • 2
    Logo Singapore - SGP Singapore
  • 3
    Logo Indonesia - IDN Indonesia
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LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Việt Nam đấu Timor-Leste, Man Utd gặp Rosenborg
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Việt Nam đấu Timor-Leste, Man Utd gặp Rosenborg

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/07/2026 02:40 AM (GMT+7)
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