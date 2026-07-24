Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh từ 24/7 đến 26/8, lần đầu tổ chức vào mùa hè. 10 đội tuyển Đông Nam Á tranh tài theo thể thức vòng bảng sân nhà, sân khách, chọn ra 4 cái tên mạnh nhất vào bán kết.
Lịch thi đấu Vòng bảng
Lịch thi đấu Bán kết
Lịch thi đấu Chung kết
Kết quả Vòng loại
Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 02:40 AM (GMT+7)