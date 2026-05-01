Chelsea thay đổi chiến lược chuyển nhượng, giới chủ "đích thân" ra tay

Chelsea thay đổi định hướng sau làn sóng hoài nghi

Sau gần bốn năm kể từ khi tập đoàn Clearlake tiếp quản, Chelsea đang đứng trước bước ngoặt lớn trong chính sách xây dựng đội hình. Thay vì tiếp tục đặt cược hoàn toàn vào các tài năng trẻ, đội chủ sân Stamford Bridge được cho là sẵn sàng chuyển hướng sang những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi.

Động thái này xuất phát từ áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ, trong bối cảnh dự án dài hạn của Chelsea chưa mang lại sự ổn định như kỳ vọng. Những biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện cùng thành tích thiếu thuyết phục khiến niềm tin dành cho giới chủ suy giảm rõ rệt.

Phát biểu tại Hội nghị Thể thao Thế giới của CAA ở Los Angeles, đồng sở hữu Behdad Eghbali thừa nhận CLB cần bổ sung thêm chất thép cho đội hình: “Chúng ta cần phải làm tốt hơn ở một vài khía cạnh, bổ sung thêm những cầu thủ đã sẵn sàng cho giai đoạn này của dự án, để đưa nó lên một tầm cao mới”.

Eghbali trực tiếp can dự kế hoạch chuyển nhượng

Không còn đứng phía sau như giai đoạn đầu, Eghbali được cho là sẽ trực tiếp tham gia vào những thương vụ then chốt trong mùa hè này. Ban lãnh đạo Chelsea hiểu rằng việc tiếp tục chỉ đầu tư vào tiềm năng không còn đủ để đáp ứng tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Chelsea sẽ đại cải tổ vào mùa hè này

Theo ông chủ người Mỹ gốc Iran, Chelsea cần nhiều hơn những bản hợp đồng mang tính tương lai. Ông nhấn mạnh: “Quan điểm là giữ chân, ký hợp đồng và gia hạn với một số cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cuối cùng, bạn cần tám, mười, mười hai đến mười lăm cầu thủ ưu tú để chiến thắng bền vững”.

Những phát biểu đó cho thấy Chelsea có thể bước vào thị trường với cách tiếp cận quyết liệt hơn, khi mục tiêu không chỉ là trẻ hóa đội hình mà còn phải nâng tầm chất lượng ngay lập tức để phục vụ tham vọng trở lại Champions League.

Áp lực thành tích buộc Chelsea phải hành động

Mùa giải hiện tại tiếp tục là một chiến dịch nhiều biến động với đội bóng Tây London. Chelsea vẫn đang chật vật trong cuộc đua top 5 Premier League, trong khi khoản lỗ trước thuế kỷ lục khiến mọi quyết định từ thượng tầng đều bị soi xét kỹ lưỡng.

Hội Cổ động viên Chelsea cũng công khai chỉ trích ban lãnh đạo vì sự thiếu minh bạch trong định hướng phát triển. Theo nhóm này, vấn đề không nằm ở kết quả ngắn hạn mà là việc CLB chưa cho thấy một con đường rõ ràng để trở lại vị thế vốn có.

Trong bối cảnh đó, kỳ chuyển nhượng mùa hè tới được xem là phép thử lớn cho Eghbali cùng các cộng sự. Nếu Chelsea thực sự đưa về những ngôi sao đã thành danh như lời hứa, đây có thể là dấu hiệu cho thấy giới chủ đang mất dần kiên nhẫn và muốn nhìn thấy thành quả ngay trong tương lai gần.