Chelsea còn 0,1% cơ hội dự cúp C1: Tiền mất tật mang, nguy cơ bị cấm thi đấu

Chelsea chỉ còn 0.1% cơ hội dự Champions League

Ở thời điểm Ngoại hạng Anh chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc, Chelsea đang xếp thứ 8, tức là nằm ngoài nhóm dự cúp châu Âu, với 48 điểm và kém hơn 10 điểm so với vị trí thứ 5, vị trí được dự Champions League mùa sau. Theo tính toán từ AI, cơ hội dự hạng đấu cao nhất dành cho các CLB ở châu Âu mùa sau của "The Blues" khoảng... 0.1%.

Khả năng được dự Champions League của Chelsea là cực thấp

Khả năng này chỉ xảy ra khi Chelsea thắng toàn bộ 4 trận còn lại trước Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham và Sunderland. Với phong độ hiện tại, điều đó đã cực kỳ khó. Ngay cả khi họ đạt được điều kiện cần, Chelsea còn phải đợi điều kiện đủ là 3 đội bóng xếp trên, đặc biệt là Aston Villa chỉ kiếm 2 điểm/4 trận còn lại. Điều này thậm chí còn khó hơn cả điều kiện trước đó.

Thực ra, cơ hội dự cúp C1 của Chelsea không hẳn là hẹp như vậy. Họ còn một cửa nữa nhưng không thể tự quyết định. Điều kiện cần là họ đạt hạng 6 chung cuộc tại Ngoại hạng Anh và điều kiện đủ là Aston Villa phải xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh và vô địch Europa League. Khi đó suất thứ 5 dự Champions League sẽ thuộc về đội xếp thứ 6.

So với hai trường hợp trên, phương án này khả thi hơn nhiều khi Chelsea chỉ kém đội xếp thứ 6 là Brighton đúng 2 điểm. Đó là mục tiêu phấn đấu khả dĩ cho "The Blues" trong phần còn lại của mùa giải. So với các đội bóng khác, việc được dự UEFA Champions League có ý nghĩa cực kỳ lớn với đội chủ sân Stamford Bridge.

Vì sao Chelsea bắt buộc phải dự Champions League

Chelsea từng vi phạm quy định của UEFA vào năm 2023/24 và bị phạt 26,5 triệu bảng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là đội bóng này sẽ bị cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu giám sát chặt chẽ về tài chính trong 4 năm tiếp theo. Thông thường, các CLB sẽ được giới hạn lỗ trong vòng 3 năm nhưng Chelsea thì không.

Chelsea đang bị UEFA khống chế khoản lỗ

Theo thỏa thuận, Chelsea bị giới hạn mức lỗ tối đa 60 triệu euro (52 triệu bảng) trong mùa 2025-26; phải đạt mức hòa vốn ở mùa 2026/27 (có thể linh hoạt tối đa 60 triệu euro tùy kết quả mùa trước); và bị giới hạn tổng mức lỗ 60 triệu euro (có thể tăng lên 90 triệu euro nếu đáp ứng điều kiện tài chính “tốt”) trong giai đoạn 2025/26 đến 2027/28.

Nếu vượt quá mỗi mốc dưới 20 triệu euro, CLB sẽ bị phạt tiền. Nhưng nếu vượt hơn 20 triệu euro, UEFA có thể hủy thỏa thuận và cấm Chelsea dự cúp châu Âu một mùa. Đó là lý do Chelsea cần tham dự Champions League đến vậy. Họ không chỉ săn danh hiệu mà còn phải săn tiền thưởng từ giải đấu này.

Chelsea đang gánh trên mình những khoản khấu hao từ việc mua trả góp cầu thủ trong những năm qua. Theo Athletic, con số này là 212 triệu bảng. Mùa giải này, họ kiếm được khoản doanh thu lên tới 700 triệu bảng nhờ vô địch FIFA Club World Cup. Nhưng mùa sau, con số này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Theo ước tính, Chelsea sẽ kiếm về được khoảng 80 triệu bảng từ Champions League 2025/26. Đó là khoản thu nhập cần thiết rất cần thiết để "The Blues" đảm bảo không vi phạm quy định của UEFA. Nên nhớ rằng, tiền thưởng tại Cúp C1 khác biệt hơn hẳn so với hai giải cúp còn lại.

Mùa 2024/25, họ chỉ kiếm về 18,3 triệu bảng, khoản thu nhập thấp nhất ở cúp châu Âu từ 2006 tới nay (không tính 2 năm không được dự), dù giành chức vô địch.

Vấn đề còn tới từ Ngoại hạng Anh khi LĐBĐ Anh đang chuyển sang kiểm soát chi phí đội hình theo doanh thu, và với mức khấu hao khổng lồ cùng quỹ lương cao, Chelsea sẽ tiếp tục gặp rắc rối nếu không tăng thu nhập. UEFA sẽ không khoan nhượng nếu như "The Blues" tiếp tục thua lỗ.

Mùa trước, Chelsea lỗ 258 triệu bảng, thậm chí có thể hơn 300 triệu bảng theo cách tính của UEFA. Việc giảm lỗ xuống mức yêu cầu mà không có tiền từ Champions League gần như là bất khả thi, trừ khi bán những cầu thủ tốt nhất, điều sẽ khiến việc trở lại Cúp C1 càng khó hơn.

Khả năng Chelsea không đạt được yêu cầu của UEFA là rất cao và khi đó, thỏa thuận giữa đôi bên sẽ bị hủy. Đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ chịu án phạt cấm thi đấu tại cúp châu Âu từ 1 đến 2 năm tùy theo mức độ sai phạm.

Đó sẽ là thảm cảnh với những ông chủ của Chelsea hiện tại. Họ hy vọng đội bóng có thể tăng trưởng và phát triển sánh ngang tầm MU hay Real Madrid trong 5 năm tới. Đó cũng là lý do họ vội sa thải Liam Rosenior chỉ sau hơn 100 ngày bổ nhiệm bởi thảm cảnh đã hiện hữu trước mắt mà khó lòng ngăn cản.