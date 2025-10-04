Trực tiếp bóng đá Chelsea - Liverpool: Chấn thương làm khổ 2 đội (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 4/10 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Liverpool Liverpool Điểm Sanchez Cucurella Hato Acheampong Reece James Caicedo Santos Estevao Enzo Fernandez Neto Joao Pedro Điểm Mamardashvili Kerkez Van Dijk Konate Bradley Gravenberch Mac Allister Szoboszlai Gakpo Salah Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Cucurella, Hato, Acheampong, Reece James, Caicedo, Santos, Estevao, Enzo Fernandez, Neto, Joao Pedro Mamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Isak

Sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea được xem là chú ngựa ô ở cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng đến nay, đoàn quân HLV Maresca mới chỉ thắng 2/6 trận và đứng giữa BXH. Họ đã không thắng trong 3 vòng gần nhất và chỉ vượt qua Benfica với tỷ số tối thiểu ở Cúp C1.

Tuy nhiên Liverpool cũng đang ở giai đoạn bị ngờ vực. 2 trận thua liên tiếp khiến là lần đầu tiên điều này xảy ra dưới thời Arne Slot, và phong độ của một số cầu thủ như Salah, Wirtz, Konate đang bị đặt dấu hỏi lớn. Không những vậy, Liverpool đang đối mặt một số chấn thương như của thủ môn Alisson và trung vệ dự bị Leoni.

Liverpool là đối thủ rất khó chịu cho Chelsea và riêng tại Stamford Bridge, họ đã không thắng được "The Kop" từ năm 2018 cho tới cuối mùa trước, khi Liverpool đã an bài cuộc đua vô địch từ sớm. Dù vậy cả 4 lần gần nhất tới thăm Tây London, Liverpool cũng không thắng được Chelsea trận nào trong khuôn khổ Premier League.

Chelsea Thống kê ở Ngoại hạng Anh Liverpool 8 Thứ hạng 1 8 Điểm 15 11 Bàn thắng 12 8 Bàn thua 7 26 Cú sút trúng đích 28 87,4 Tỷ lệ chuyền chính xác (%) 85,54

Chấn thương gây khổ cả 2 đội

Chelsea - Trevoh Chalobah bị treo giò; Cole Palmer chấn thương háng, Tosin Adarabioyo đau bắp chân, Liam Delap bị đau đùi và Levi Colwill đau đầu gối; Wesley Fofana và Andrey Santos sẽ được kiểm tra trước trận.

Liverpool - Alisson chấn thương háng; khả năng ra sân của Hugo Ekitike và Federico Chiesa cũng còn bỏ ngỏ; Giovanni Leoni (đứt dây chằng) chấn thương dài hạn.

🟥Chelsea và ác mộng thẻ đỏ

Được xem là “ngựa ô” trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 trước khi mùa giải khởi tranh, Chelsea đang khiến nhiều người phải xem lại những dự đoán ban đầu. “The Blues” mới chỉ giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 2 sau 6 vòng đầu, khởi đầu không mấy ấn tượng.

Cuối tuần trước, vấn đề kỷ luật lại khiến Chelsea phải trả giá. Trong cuộc tiếp đón Brighton, đội chủ sân Stamford Bridge kiểm soát hoàn toàn thế trận cho đến khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ, qua đó giúp đối thủ lật ngược tình thế. “Chim mòng biển” tận dụng cơ hội và giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp của Danny Welbeck.