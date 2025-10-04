Ác mộng từ hàng thủ Liverpool và giấc mơ của Chelsea đè nặng ngôi sao 19 tuổi

Tuần lễ đầy sóng gió của 2 ông lớn

Từng được xem là màn đối đầu định đoạt ngôi đầu bảng ở giai đoạn đầu mùa trước, đặc biệt khi “The Blues” còn duy trì trạng thái phong độ thăng hoa, nhưng cuộc chạm mặt sắp tới giữa 2 đội lại mang sắc thái khác hẳn.

Thay vì cạnh tranh vì cuộc đua danh hiệu, trận cầu cuối tuần này mang nặng ý nghĩa vực dậy niềm tin. Cả hai đang trải qua những tuần lễ đầy sóng gió khi Liverpool trải qua các trận thua liên tiếp, còn Chelsea cũng chỉ vừa tạm thoát đáy sâu thất vọng với thắng lợi nhọc nhằn trước Benfica.

Đại chiến được mong chờ nhất vòng 7 Premier League 2025/26.

Liverpool – Khi hàng thủ trở thành điểm yếu chết người

Hai thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trước Crystal Palace ở Premier League và Galatasaray tại Champions League, chuỗi thua dài nhất của Liverpool dưới thời HLV Arne Slot. Không chỉ kết quả, cách đội bóng thua mới khiến người hâm mộ lo lắng. Bộ mặt bạc nhược và những sai sót liên tiếp ở hàng thủ đang khiến “Lữ đoàn đỏ” mất dần uy danh vốn có.

Đầu tiên, cơn khủng hoảng tại vị trí hậu vệ cánh phải của “The Kop”. Cụ thể, ở trận thua Crystal Palace vòng 6 cuối tuần trước, Slot trao cơ hội đá chính cho Conor Bradley, nhưng vị trí của anh nhanh chóng bị biến thành mục tiêu tấn công của đội chủ nhà.

Suốt 45 phút góp mặt trên sân, hậu vệ người Bắc Ireland chạm bóng thiếu tự tin, để mất bóng tới 12 lần, chỉ thắng 5/7 pha tranh chấp và bị rê qua một lần. Nhiều tình huống, anh để Yeremy Pino và Jean-Philippe Mateta khai thác triệt để hành lang cánh, buộc Slot phải thay người ngay sau hiệp một.

Bradley trải qua chuỗi phong độ không tốt.

Tưởng như Jeremie Frimpong – lựa chọn còn lại – có thể tạo khác biệt, nhưng cầu thủ người Hà Lan lại gây thất vọng không kém. Chính Frimpong là người bỏ quên Eddie Nketiah trong pha bóng quyết định ở phút cuối, khiến Liverpool nhận bàn thua ấn định tỷ số. Sau trận, HLV Slot thậm chí ngầm bày tỏ sự thất vọng với học trò vì tình huống thiếu tập trung này.

Frimpong cũng không khá hơn.

Hành quân trên đất Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày sau, bài toán hành lang phải tiếp tục trở thành cơn ác mộng. Không tin tưởng cả Bradley lẫn Frimpong, Slot kéo tiền vệ Dominik Szoboszlai xuống đá tạm ở vị trí hậu vệ phải. Dù nỗ lực, ngôi sao người Hungary lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Liverpool bị thổi phạt đền và phải nhận bàn thua duy nhất trước Galatasaray.

Konate:“Tử huyệt” trung lộ

Nếu hành lang phải là nỗi lo hiển hiện, thì vị trí trung vệ cũng đang khiến Arne Slot đau đầu. Ibrahima Konate, người được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh mới của hàng thủ Liverpool khi Virgil van Dijk đã lớn tuổi, lại đang thể hiện phong độ sa sút đáng báo động. Trong 2 trận thua vừa qua, trung vệ người Pháp mắc ít nhất 3 lỗi trực tiếp dẫn đến cơ hội dứt điểm cho đối phương.

Ở trận gặp Galatasaray, Konate có nhiều pha chạm bóng nghiệp dư, khiến khung thành Alisson không ít lần rơi vào trạng thái báo động đỏ. Và sau trận, cựu sao RB Leipzig trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội nhất của người hâm mộ Liverpool. Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội chỉ trích thái độ và phong độ của anh, cho rằng cầu thủ 25 tuổi “đã hết thời” và không còn xứng đáng đá chính. Hợp đồng của Konate cũng sắp đáo hạn vào cuối mùa, và việc anh được Real Madrid theo đuổi càng khiến tâm lý trở nên bất ổn.

Vụ chuyển nhượng đến Real khiến Konate mất tập trung?

Một hàng thủ rối ren, một thủ lĩnh thiếu ổn định, đó là bức tranh đầy lo ngại với Liverpool trước chuyến hành quân tới Tây London.

Chelsea: Khủng hoảng số 9, hàng công trông cậy ở Tyrique George 19 tuổi

Liverpool khổ vì hàng thủ, còn bên kia sân, Chelsea lại đang vật lộn với bài toán trung phong cắm. Dưới thời HLV Enzo Maresca, “The Blues” có nhiều thời điểm kiểm soát thế trận tốt, nhưng khâu dứt điểm lại thiếu sắc bén.

Sự ra đi của Nicolas Jackson trong kỳ chuyển nhượng hè – người đã được cho mượn tới Bayern Munich – cùng chấn thương dài hạn của Liam Delap khiến Maresca gần như không còn lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí trung phong.

Marc Guiu, tài năng trẻ được gọi về từ Sunderland, vẫn chưa có phút nào thi đấu do vấn đề quy định chuyển nhượng. Đến nỗi, Tyrique George, 19 tuổi – phải bất đắc dĩ đảm nhận vai trò trung phong ở trận gặp Benfica vừa qua. 3 năm, giới chủ đã đầu tư lên đến hơn 1 tỷ bảng để Chelsea tân trang lực lượng mơ mộng “bay cao, bay xa”, nhưng cuối cùng, vẫn có thời điểm, Chelsea đặt niềm tin dẫn dắt hàng công vào 1 cầu thủ tuổi teen, thậm chí phải đá lệch sở trường.

Tuần trăng mật của Pedro với Chelsea đã chấm dứt.

Chelsea thắng nhọc nhằn Benfica nhờ pha phản lưới, còn George chỉ có 1 cú sút, 15 lần chạm bóng và đến phút 45 mới có lần đầu chạm bóng trong vòng cấm. Sự bế tắc này phơi bày rõ tình trạng thiếu nhân sự ở vị trí “số 9” của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Lựa chọn duy nhất còn lại của Maresca là João Pedro – tiền đạo Brazil khởi đầu rực rỡ với 5 bàn sau 6 trận nhưng đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp. Đáng chú, cựu sao Brighton & Hove Alnion còn vừa nhận thẻ đỏ ở trận thắng Benfica, đánh dấu chuỗi trận đáng quên.

Dù vậy, khả năng cao Maresca vẫn phải đặt niềm tin vào Pedro trong trận gặp Liverpool. Không chỉ vì thiếu người, mà còn bởi các phương án thay thế như Tyrique George hay Guiu đều quá non kinh nghiệm cho 1 trận chiến lớn . Tuy nhiên, tâm lý bị đè nén sau chuỗi trận thất vọng có thể khiến Pedro dễ “mất lửa” trước Liverpool.

Lợi thế Stamford Bridge và sức ép dành cho Slot

Nhìn từ tổng thể, cả hai đội đều có vấn đề ở hai đầu sân: Chelsea thiếu người ghi bàn, Liverpool mất sự chắc chắn nơi phòng ngự. Nhưng lợi thế sân nhà Stamford Bridge có thể là điểm tựa cho thầy trò Maresca.

Liverpool mùa này tỏ ra mong manh khi rời Anfield. Hai trận thua liên tiếp, đều trên sân khách, cho thấy sự thiếu ổn định cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Slot, vốn được ca ngợi ở giai đoạn khởi đầu, giờ phải đối mặt với áp lực lớn nhất kể từ khi ngồi ghế nóng. Một kết quả bất lợi nữa không chỉ khiến Liverpool bị gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc đua vô địch, mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ vốn đang sẵn hoài nghi về cách ông vận hành hệ thống cùng những nhân tố mới mùa này.