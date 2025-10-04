Nhận định bóng đá Chelsea - Liverpool: Đại chiến trong gian khó (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Fulham
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Nhận định bóng đá Chelsea - Liverpool: Đại chiến trong gian khó (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Chelsea - Liverpool: Đại chiến 2 thế lực Premier League 2025-26 Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(23h30, 4/10, vòng 7) Liverpool nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh khi phải hành quân tới làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

   

🟥Chelsea và ác mộng thẻ đỏ

Được xem là “ngựa ô” trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 trước khi mùa giải khởi tranh, Chelsea đang khiến nhiều người phải xem lại những dự đoán ban đầu. “The Blues” mới chỉ giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 2 sau 6 vòng đầu, khởi đầu không mấy ấn tượng.

Chelsea và Liverpool đều đang bộc lộ những vấn đề

Chelsea và Liverpool đều đang bộc lộ những vấn đề

Cuối tuần trước, vấn đề kỷ luật lại khiến Chelsea phải trả giá. Trong cuộc tiếp đón Brighton, đội chủ sân Stamford Bridge kiểm soát hoàn toàn thế trận cho đến khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ, qua đó giúp đối thủ lật ngược tình thế. “Chim mòng biển” tận dụng cơ hội và giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp của Danny Welbeck.

Chelsea chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, sau khi khởi đầu khá tích cực với 7 điểm ở 3 vòng mở màn. Hiện tại, “The Blues” đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng là Liverpool 7 điểm và tiếp tục chịu tổn thất nặng nề vì danh sách chấn thương dài, hậu quả phần nào từ lịch thi đấu dày đặc sau chức vô địch FIFA Club World Cup.

Không chỉ gặp khó khăn về lực lượng, vấn đề kỷ luật cũng là nỗi đau đầu lớn với HLV Enzo Maresca. Kể từ đầu mùa 2024/25, Chelsea đã phải nhận 118 thẻ phạt (114 vàng, 4 đỏ), nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh. Ngay cả trong chiến thắng 1-0 trước Benfica giữa tuần ở Champions League, “The Blues” cũng không thể kết thúc trận đấu với đủ 11 người khi Joao Pedro bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối.

Dẫu vậy, chiếc thẻ đỏ này không ảnh hưởng đến kết quả, và Chelsea giờ hướng đến mục tiêu tránh thua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, điều từng xảy ra lần gần nhất vào năm 2023 dưới thời HLV Frank Lampard.

Chelsea Thống kê ở Ngoại hạng Anh Liverpool
8 Thứ hạng 1
8 Điểm 15
11 Bàn thắng 12
8 Bàn thua 7
26 Cú sút trúng đích 28
87,4 Tỷ lệ chuyền chính xác (%) 85,54

📉Liverpool sa sút

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng đang cho thấy dấu hiệu sa sút rõ rệt. Nhà đương kim vô địch đã không còn duy trì được hình ảnh hủy diệt như ở giai đoạn đầu mùa.

Cuối tuần qua, “Lữ đoàn đỏ” gục ngã 1-2 trước Crystal Palace sau bàn thắng muộn đầy cảm xúc của Eddie Nketiah, chấm dứt chuỗi khởi đầu hoàn hảo tại Ngoại hạng Anh. Đáng nói, ngay cả khi toàn thắng 5 trận đầu mùa, màn trình diễn của Liverpool vẫn thiếu thuyết phục.

Phong độ gần đây của Chelsea và Liverpool

Phong độ gần đây của Chelsea và Liverpool

Cơn khủng hoảng tiếp diễn giữa tuần khi Liverpool bất ngờ để thua 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, với bàn thắng duy nhất đến từ chấm phạt đền của Victor Osimhen. Đây là lần thứ hai “Lữ đoàn đỏ” thua liền hai trận dưới triều đại HLV Arne Slot.

Liverpool hiện vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh nhưng chỉ còn hơn Arsenal 2 điểm. Nếu “Pháo thủ” đánh bại West Ham trong trận đấu diễn ra vào lúc 21h ngày 4/10 (giờ Việt Nam), “Lữ đoàn đỏ” sẽ tạm mất ngôi đầu trước khi làm khách tại Stamford Bridge.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Liverpool, khi họ không thắng trong 4 chuyến làm khách gần nhất đến sân Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Dù thất bại 1-3 mùa trước đến khi Liverpool đã sớm đăng quang và “buông chân”, đó vẫn là lời cảnh báo cho HLV Slot cùng các học trò trước chuyến hành quân đầy sóng gió tới London lần này.

Thành tích đối đầu giữa Chelsea và Liverpool

Thành tích đối đầu giữa Chelsea và Liverpool

Những ngôi sao đáng chú ý

Moises Caicedo của Chelsea đang là một trong những tiền vệ có phong độ ổn định nhất ở tuyến giữa Ngoại hạng Anh, dẫn đầu giải đấu về số lần cắt bóng (24) và xếp thứ hai về số pha tắc bóng trung bình mỗi trận.

Trong khi đó, Joao Pedro đang hòa nhập cực nhanh tại Stamford Bridge với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 11 lần ra sân, trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của HLV Maresca.

Dù mới chỉ ghi được hai bàn ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, Mohamed Salah vẫn là mũi nhọn nguy hiểm và giàu đột biến nhất bên phía Liverpool.

Còn ở hàng thủ Liverpool, trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi đang là cầu thủ có số lần phá bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này (55) trong bối cảnh hàng thủ “Lữ đoàn đỏ” chưa thực sự chắc chắn.

Thông tin lực lượng

Chelsea: Trevoh Chalobah bị treo giò; Cole Palmer chấn thương háng, Tosin Adarabioyo (bắp chân), Liam Delap (đùi) và Levi Colwill (đầu gối); Wesley Fofana và Andrey Santos cần được kiểm tra thêm.

Liverpool: Alisson chấn thương háng; khả năng ra sân của Hugo Ekitike và Federico Chiesa cũng còn bỏ ngỏ; Giovanni Leoni (đứt dây chằng) chấn thương dài hạn.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-1 Liverpool

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 23:09 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Chelsea - Liverpool: Đại chiến 2 thế lực
Xem thêm
Tin liên quan
Chelsea - Liverpool: Đại chiến 2 thế lực Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN