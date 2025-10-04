Nhận định bóng đá Chelsea - Liverpool: Đại chiến trong gian khó (Ngoại hạng Anh)

🟥Chelsea và ác mộng thẻ đỏ

Được xem là “ngựa ô” trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 trước khi mùa giải khởi tranh, Chelsea đang khiến nhiều người phải xem lại những dự đoán ban đầu. “The Blues” mới chỉ giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 2 sau 6 vòng đầu, khởi đầu không mấy ấn tượng.

Chelsea và Liverpool đều đang bộc lộ những vấn đề

Cuối tuần trước, vấn đề kỷ luật lại khiến Chelsea phải trả giá. Trong cuộc tiếp đón Brighton, đội chủ sân Stamford Bridge kiểm soát hoàn toàn thế trận cho đến khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ, qua đó giúp đối thủ lật ngược tình thế. “Chim mòng biển” tận dụng cơ hội và giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp của Danny Welbeck.

Chelsea chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, sau khi khởi đầu khá tích cực với 7 điểm ở 3 vòng mở màn. Hiện tại, “The Blues” đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng là Liverpool 7 điểm và tiếp tục chịu tổn thất nặng nề vì danh sách chấn thương dài, hậu quả phần nào từ lịch thi đấu dày đặc sau chức vô địch FIFA Club World Cup.

Không chỉ gặp khó khăn về lực lượng, vấn đề kỷ luật cũng là nỗi đau đầu lớn với HLV Enzo Maresca. Kể từ đầu mùa 2024/25, Chelsea đã phải nhận 118 thẻ phạt (114 vàng, 4 đỏ), nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh. Ngay cả trong chiến thắng 1-0 trước Benfica giữa tuần ở Champions League, “The Blues” cũng không thể kết thúc trận đấu với đủ 11 người khi Joao Pedro bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối.

Dẫu vậy, chiếc thẻ đỏ này không ảnh hưởng đến kết quả, và Chelsea giờ hướng đến mục tiêu tránh thua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, điều từng xảy ra lần gần nhất vào năm 2023 dưới thời HLV Frank Lampard.

Chelsea Thống kê ở Ngoại hạng Anh Liverpool 8 Thứ hạng 1 8 Điểm 15 11 Bàn thắng 12 8 Bàn thua 7 26 Cú sút trúng đích 28 87,4 Tỷ lệ chuyền chính xác (%) 85,54

📉Liverpool sa sút

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng đang cho thấy dấu hiệu sa sút rõ rệt. Nhà đương kim vô địch đã không còn duy trì được hình ảnh hủy diệt như ở giai đoạn đầu mùa.

Cuối tuần qua, “Lữ đoàn đỏ” gục ngã 1-2 trước Crystal Palace sau bàn thắng muộn đầy cảm xúc của Eddie Nketiah, chấm dứt chuỗi khởi đầu hoàn hảo tại Ngoại hạng Anh. Đáng nói, ngay cả khi toàn thắng 5 trận đầu mùa, màn trình diễn của Liverpool vẫn thiếu thuyết phục.

Phong độ gần đây của Chelsea và Liverpool

Cơn khủng hoảng tiếp diễn giữa tuần khi Liverpool bất ngờ để thua 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, với bàn thắng duy nhất đến từ chấm phạt đền của Victor Osimhen. Đây là lần thứ hai “Lữ đoàn đỏ” thua liền hai trận dưới triều đại HLV Arne Slot.

Liverpool hiện vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh nhưng chỉ còn hơn Arsenal 2 điểm. Nếu “Pháo thủ” đánh bại West Ham trong trận đấu diễn ra vào lúc 21h ngày 4/10 (giờ Việt Nam), “Lữ đoàn đỏ” sẽ tạm mất ngôi đầu trước khi làm khách tại Stamford Bridge.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Liverpool, khi họ không thắng trong 4 chuyến làm khách gần nhất đến sân Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Dù thất bại 1-3 mùa trước đến khi Liverpool đã sớm đăng quang và “buông chân”, đó vẫn là lời cảnh báo cho HLV Slot cùng các học trò trước chuyến hành quân đầy sóng gió tới London lần này.

Thành tích đối đầu giữa Chelsea và Liverpool

⭐Những ngôi sao đáng chú ý

Moises Caicedo của Chelsea đang là một trong những tiền vệ có phong độ ổn định nhất ở tuyến giữa Ngoại hạng Anh, dẫn đầu giải đấu về số lần cắt bóng (24) và xếp thứ hai về số pha tắc bóng trung bình mỗi trận.

Trong khi đó, Joao Pedro đang hòa nhập cực nhanh tại Stamford Bridge với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 11 lần ra sân, trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của HLV Maresca.

Dù mới chỉ ghi được hai bàn ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, Mohamed Salah vẫn là mũi nhọn nguy hiểm và giàu đột biến nhất bên phía Liverpool.

Còn ở hàng thủ Liverpool, trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi đang là cầu thủ có số lần phá bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này (55) trong bối cảnh hàng thủ “Lữ đoàn đỏ” chưa thực sự chắc chắn.