Dự đoán tỷ số vòng 7 Ngoại hạng Anh: Chelsea ngáng chân Liverpool, MU phải thắng Sunderland

Premier League 2025-26 Chelsea - Liverpool: Đại chiến 2 thế lực Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vòng 7 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ có những trận cầu vô cùng kịch tính, hấp dẫn. Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc thư hùng trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Liverpool.

   

Chelsea - Liverpool 23h30, 4/10, trận cầu tâm điểm vòng 7

Chelsea vừa có chiến thắng chật vật 1-0 trước Benfica nhờ một pha phản lưới trong khuôn khổ Champions League, nhưng đó khó có thể xem là một chiến công đáng nhớ, đặc biệt khi họ đã thua liên tiếp hai trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Chuỗi ba trận không thắng khiến "The Blues" bị chính đối thủ ở trận tới đây bỏ xa tới 7 điểm.

Chelsea và Liverpool so tài ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

Chelsea và Liverpool so tài ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

Hy vọng vẫn đặt ở Stamford Bridge, bởi lẽ Chelsea có thành tích sân nhà cực tốt: chỉ thua 2, hòa 3 và thắng đến 13 trong tổng số 18 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường. Đoàn quân của HLV Maresca cũng quyết tâm tránh kịch bản nhận ba thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 5/2023.

Phía bên kia, Liverpool của HLV Arne Slot cũng đang lao đao khi để thua hai trận liên tiếp – lần thứ hai kể từ khi ông lên nắm quyền. Sau thất bại 1-2 trên sân của Crystal Palace ở những phút cuối tuần trước, Liverpool tiếp tục gục ngã 0-1 trong chuyến làm khách đến sân của Galatasaray tại Champions League.

Điều đáng lo ngại hơn cả là cách họ thi đấu nhạt nhòa, chứ không chỉ riêng kết quả. Chuyến hành quân lần này cũng đầy rủi ro, bởi Liverpool đã thua cả ba trận Ngoại hạng Anh gần nhất trên đất London.

Dù vậy, siêu máy tính của giải Ngoại hạng Anh vẫn cho ra một kết quả có thể làm tạm hài lòng cả hai đội: Hòa 2-2 kịch tính.

MU ở đường cùng, tiếp đón "Mèo đen" 21h, 4/10

Khi chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 50 trên cương vị HLV trưởng Manchester United, Ruben Amorim có lẽ đang ở vào “canh bạc cuối cùng”. Đội bóng của ông tiếp đón Sunderland tại Old Trafford với mệnh lệnh phải thắng, nếu Amorim không muốn bay ghế vào ngày hôm sau.

Thầy trò Amorim hướng đến chiến thắng trước Sunderland

Thầy trò Amorim hướng đến chiến thắng trước Sunderland

Sunderland không phải đối thủ dễ chơi ở thời điểm này. Với 11 điểm trong tay, thầy trò Regis Le Bris đang sở hữu khởi đầu tốt nhất của một đội bóng tân binh tại Premier League kể từ West Ham mùa 2012/13. Tuần trước, họ đánh bại Nottingham Forest 1-0 để có chiến thắng sân khách đầu tiên mùa này, qua đó vươn lên top 5 trước vòng đấu mới.

Xét về đối đầu, đây là lần đầu hai đội chạm trán kể từ tháng 4/2017. Trong 30 cuộc đụng độ gần nhất ở giải đấu, MU chỉ thua 2 (thắng 22, hòa 6). Do vậy, có lý do để tin rằng MU vẫn có thể giành chiến thắng 2-0, qua đó giúp Amorim giữ ghế thêm một thời gian.

Arsenal so tài West Ham, mơ về đỉnh bảng, 21h, 4/10

Chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trên sân của Newcastle cuối tuần qua không chỉ là cú hích lớn về tinh thần mà còn là lời khẳng định đầy tham vọng của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Thầy trò Mikel Arteta tiếp tục duy trì đà hưng phấn bằng trận thắng 2-0 trước Olympiacos tại Champions League giữa tuần.

Arsenal đang có phong độ cao

Arsenal đang có phong độ cao

Ba điểm có được tại St James’ Park đã giúp "Pháo thủ" rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm. Nếu làm tốt việc của mình và chờ Liverpool sảy chân, thầy trò Arteta hoàn toàn có cơ hội để lên đỉnh bảng.

Với bối cảnh hiện tại, sẽ không ngạc nhiên nếu Arsenal thắng đậm West Ham, cho dù đây là trận derby London. Siêu máy tính giải Ngoại hạng Anh dự đoán Arsenal thắng 3-1.

Cơn thịnh nộ của Man City, 22h30, 5/10

Man City vừa bị Monaco cầm hòa 2-2 đáng tiếc ở đấu trường Champions League. Vì thế, trận đấu với Brentford cuối tuần này sẽ là dịp để đoàn quân của HLV Pep Guardiola trút giận.

Chiến thắng 3-1 trước MU ở vòng 6 giúp Brentford đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử, sau Tottenham năm 1996, đánh bại cả hai đội thành Manchester ở hai vòng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nên nhớ, Haaland đang có phong độ cực cao. Ngôi sao người Na Uy nhiều khả năng sẽ tiếp tục ghi bàn, còn Man City ra về với chiến thắng 2-0.

Dự đoán tỷ số vòng 7 Ngoại hạng Anh

Dự đoán tỷ số vòng 7 Ngoại hạng Anh

Theo Tiến Sơn

03/10/2025 11:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
