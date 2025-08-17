Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 17/8 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Sanchez James Chalobah Adarabioyo Cucurella Caicedo Enzo Fernandez Neto Palmer Gittens Joao Pedro Điểm Henderson Richards Lacroix Guehi Munoz Wharton Hughes Mitchell Sarr Mateta Eze Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Neto, Palmer, Gittens, Joao Pedro Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Mateta, Eze

Cuộc đối đầu của hai nhà vô địch

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Crystal Palace ở vòng 1 Ngoại hạng Anh sẽ cực kỳ thú vị. Một bên là nhà vô địch FIFA Club World Cup, còn một bên vừa giành danh hiệu "Siêu cúp Anh". Chelsea rõ ràng là thiệt thòi hơn khi phải thi đấu khá vất vả trên đất Mỹ. Nhưng xét về thực lực, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.