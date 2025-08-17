Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Chelsea

(20h, 17/8) Hai đội đều đạt được thành tựu trước khi mùa giải mới bắt đầu khiến cuộc đối đầu này càng trở nên hấp dẫn.

   

Premier League | 20h, 17/8 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
Crystal Palace
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Neto, Palmer, Gittens, Joao Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Mateta, Eze

Cuộc đối đầu của hai nhà vô địch

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Crystal Palace ở vòng 1 Ngoại hạng Anh sẽ cực kỳ thú vị. Một bên là nhà vô địch FIFA Club World Cup, còn một bên vừa giành danh hiệu "Siêu cúp Anh". Chelsea rõ ràng là thiệt thòi hơn khi phải thi đấu khá vất vả trên đất Mỹ. Nhưng xét về thực lực, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. 

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Chelsea hành động đẹp với gia đình Diogo Jota, quyên tặng 12 tỷ đồng
Chelsea hành động đẹp với gia đình Diogo Jota, quyên tặng 12 tỷ đồng

Gạt qua mọi đối đầu trên sân cỏ, CLB Chelsea và các cầu thủ đã có một nghĩa cử cao đẹp. Toàn đội "The Blues" đã quyết định trích một phần tiền thưởng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

17/08/2025 12:23 PM (GMT+7)
