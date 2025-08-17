Trực tiếp bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Hấp dẫn ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)
(20h, 17/8) Hai đội đều đạt được thành tựu trước khi mùa giải mới bắt đầu khiến cuộc đối đầu này càng trở nên hấp dẫn.
Premier League | 20h, 17/8 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
James
Chalobah
Adarabioyo
Cucurella
Caicedo
Enzo Fernandez
Neto
Palmer
Gittens
Joao Pedro
Điểm
Henderson
Richards
Lacroix
Guehi
Munoz
Wharton
Hughes
Mitchell
Sarr
Mateta
Eze
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cuộc đối đầu của hai nhà vô địch
Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Crystal Palace ở vòng 1 Ngoại hạng Anh sẽ cực kỳ thú vị. Một bên là nhà vô địch FIFA Club World Cup, còn một bên vừa giành danh hiệu "Siêu cúp Anh". Chelsea rõ ràng là thiệt thòi hơn khi phải thi đấu khá vất vả trên đất Mỹ. Nhưng xét về thực lực, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.
Gạt qua mọi đối đầu trên sân cỏ, CLB Chelsea và các cầu thủ đã có một nghĩa cử cao đẹp. Toàn đội "The Blues" đã quyết định trích một phần tiền thưởng...
