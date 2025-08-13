Ngoại hạng Anh không thể xem thường Chelsea, đội có hàng công hoàn thiện nhất

Trong mùa hè này đã có nhiều sự xì xào về việc MU bổ sung tới 3 tiền đạo chất lượng gồm Cunha – Mbeumo – Sesko, trong khi Liverpool đưa về Florian Wirtz và Hugo Ekitike (vẫn đang manh nha nhắm Alexander Isak). Arsenal cũng không kém cạnh khi đã tăng cường Viktor Gyokeres và Noni Madueke, còn Man City đã có Erling Haaland và nay lại thêm cả Rayan Cherki.

Chelsea đã sẵn sàng cho mùa giải mới với hàng công hùng hậu

Nhưng Chelsea có thể mới là đội có hàng công đều nhất trong mùa giải sắp bắt đầu. Không chỉ những sự bổ sung mà cả một số con người có sẵn từ mùa trước của “The Blues” cũng rất có trình độ, họ chỉ còn chờ một sự lắp ghép hợp lý để phát huy hiệu quả.

Sự ăn ý giữa Palmer với Pedro & Estevao

Dù mới chỉ đá với nhau trong các trận giao hữu, nhưng có thể thấy Cole Palmer rất ăn ý với cả Joao Pedro và Estevao. Hai tân binh này không phải đơn giản là những cầu thủ có kỹ thuật, họ biết khi nào cần chuyền và khi nào cần chạy chỗ để nhận bóng, do đó họ có thể phối hợp tình huống với Palmer tốt hơn nhiều.

Đó là chưa nói đến việc Pedro dứt điểm rất nhạy bén so với Nicolas Jackson. Giữa Palmer và Jackson cũng có sự ăn ý, nhưng Palmer đã lỡ quá nhiều kiến tạo vì các pha dứt điểm không tốt của Jackson. Chưa kể việc Jackson cách đây không lâu không chịu chuyền cho Palmer ở vị trí ghi bàn thuận lợi có vẻ đã khiến Palmer phát chán, trận đấu gặp Fluminense xem như là dấu chấm hết của Jackson ở Chelsea cũng vì tình huống đó.

Palmer và Estevao chưa đá với nhau được lâu nhưng đã tỏ ra rất ăn ý trong phối hợp

Estevao là một tài năng thiên bẩm và điều đáng nói ở cầu thủ 17 tuổi này, đó là Estevao có thể đá 2 vị trí trên sân: hộ công giữa và tiền đạo phải. Như vậy Estevao và Cole Palmer giống nhau và họ có thể phối hợp cùng nhau, và trong một số trận đấu Estevao có thể đá chính để Palmer được nghỉ.

Khi tuyến giữa Chelsea bí trong lên bóng, họ có tận 2 cầu thủ có thể lùi về lấy bóng và kéo lên để tổ chức tấn công. Palmer ung dung và đọc tình huống nhạy bén, trong khi Estevao rất khéo, dẻo dai và giỏi đi bóng luồn lách kiểu Eden Hazard.

Neto có người để tạt cho

Có tấn công bằng các pha ban bật ngắn vẫn chưa đủ, hàng công đội bóng cũng cần phải có khả năng xuyên phá bằng sức mạnh khi cần. Đó là lý do vì sao mùa hè này Chelsea quyết tâm mua Liam Delap, một “máy ủi” trong khu cấm địa.

Neto giờ đã có một đồng đội to con ở trong để đón các quả tạt của anh

Vấn đề của Chelsea mùa trước là Jackson không đủ nguy hiểm trong các pha không chiến, nhưng Delap sẽ là đối trọng đáng gờm cho đối phương với các pha đánh đầu. Pedro Neto sẽ không còn phải ngán cảnh tạt vào mà không ai biết đánh đầu, Neto luôn có xu hướng bám biên rồi tạt vào và các quả tạt của anh có độ chính xác rất cao.

Nhưng có Delap vẫn chưa đủ. Jamie Gittens đã gia nhập và dù Gittens sẽ không được đá nhiều so với các cầu thủ tấn công khác, ngôi sao sinh năm 2004 có một khía cạnh rất hữu ích cho HLV Enzo Maresca. Anh là một tiền đạo cánh nhưng không dựa dẫm vào các pha cắt ngang rồi cứa lòng, Gittens thay vào đó sẵn sàng xuống sát biên và tạt/căng ngang vào.

Và khi không có bóng, Gittens sẽ tấn công cột 2 một cách thường trực. Đây là điều cả Noni Madueke và Jadon Sancho không biết làm lẫn không chịu làm. Một quả tạt của Neto dành cho Delap sẽ dễ bị bắt bài, nhưng có Gittens rình rập ở cột xa sẽ khiến đối phương khó mà chặn được hết.

Đầy đủ phương án

Như vậy, Chelsea đang có tới 6 cầu thủ tấn công để sử dụng trong mùa giải mới, trong đó Delap sẽ vào vai “máy ủi”, Pedro là người ghi bàn từ các tình huống xâm nhập từ phía sau, Palmer và Estevao nặng về đột phá và kiến thiết, Neto chơi bám biên và tạt vào, còn Gittens đá được cả 2 cánh và là mối đe dọa trong các pha chạy chỗ không bóng.

Mùa trước Cucurella và Enzo Fernandez đã ghi tổng cộng 16 bàn ở mọi mặt trận

Đó là chưa kể Chelsea còn có thể triển khai để Enzo Fernandez tấn công tuyến hai và sút xa, một trong những thế mạnh hàng đầu khi nói về cầu thủ người Argentina này. Và không thể bỏ qua cả các pha xâm nhập khu 16m50 khá bất thình lình của Marc Cucurella và Reece James, trong đó Cucurella mùa trước đã ghi vài bàn thắng quan trọng theo cách này.

Nhìn sang các đối thủ khác, hàng công của họ thực tế không đầy đủ như Chelsea. Liverpool mặc dù tăng cường rầm rộ, nhưng mất Jota và bán Nunez khiến họ thiếu người ở vị trí trung, chưa kể Mohamed Salah đã xuống phong độ bên cánh phải.

Các cầu thủ đá cánh của Man City thì ghi bàn quá ít. Arsenal không rõ sẽ cho ai đá cánh trái khi Martinelli tỏ ra quá kém. Còn Newcastle, MU và Tottenham đều có chung vấn đề là chiều sâu nhân sự, chưa kể dấu hỏi vị trí tiền đạo trái của Tottenham sau khi Son Heung Min ra đi.

Chelsea hoàn toàn có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch với lực lượng tấn công hiện tại. Đây không phải một tập thể mà các đối thủ có thể xem nhẹ.