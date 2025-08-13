Nghi án Chelsea đoạt vé Cúp C1 nhờ CLB Pháp “ngã ngựa”, bị đòi điều tra

⚽ Crystal Palace mất vé vì luật sở hữu đa CLB

Crystal Palace tưởng chừng đã cầm chắc suất dự Europa League khi đánh bại Man City ở chung kết FA Cup. Tuy nhiên, UEFA xác định đội bóng này vi phạm quy định sở hữu đa CLB (multi-club ownership) do liên quan tới công ty của John Textor – đồng sở hữu Lyon.

Đơn kháng cáo của đội bóng Anh bị Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ sau 10 giờ tranh luận căng thẳng, buộc Crystal Palace xuống Conference League và nhường suất cho Nottingham Forest.

Chelsea suýt nữa không có vé dự Champions League mùa tới

🏟 Chelsea – Strasbourg chung một “ông chủ”

Theo luật UEFA, hai đội cùng chủ sở hữu không thể dự cùng một giải đấu. Tập đoàn BlueCo, do Todd Boehly và Clearlake Capital dẫn đầu, mua Chelsea vào tháng 5/2022 và thâu tóm Strasbourg vào năm 2023.Kịch bản nguy hiểm đã lộ diện: nếu Strasbourg giành vé Champions League, Chelsea sẽ bị đẩy xuống Europa League, bất chấp việc "The Blues" cán đích thứ 4 Premier League.

📉 Strasbourg “tuột dốc” khó tin ở hai vòng cuối

Trước đó, Strasbourg từng thắng PSG và giữ chuỗi 12 trận bất bại. Nhưng ở hai vòng cuối Ligue 1, họ bất ngờ để thua Angers và Le Havre – hai đối thủ yếu hơn rất nhiều – qua đó rơi xuống vị trí thứ 6, mất suất dự Champions League.Diễn biến này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng nghi ngờ. “Strasbourg ‘tiện thể’ thua để Chelsea vào Champions League. Không mờ ám chút nào đâu nhỉ?”, một cổ động viên mỉa mai trên mạng xã hội X.

Strasbourg thất bại đáng ngờ

😮 Aston Villa và nỗi tiếc nuối kép

Nếu Strasbourg kết thúc mùa ở top 3, Aston Villa mới là đội thay Chelsea dự Champions League. Tuy nhiên, Aston Villa đã lỡ hẹn sau khi thua Man United ở vòng cuối, đành chấp nhận xuống dự Europa League.CĐV Aston Villa càng tiếc nuối khi bàn thua quyết định của Strasbourg trước Le Havre đến từ quả phạt đền phút 98, sau pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Andrew Omobamidele.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy Strasbourg “buông” ở hai vòng cuối, nhiều người hâm mộ tin rằng đây là “món quà” vô giá cho Chelsea. Sự trùng hợp này, cộng với tiền lệ Crystal Palace bị loại, càng khiến câu chuyện trở thành tâm điểm bàn tán trong giới bóng đá châu Âu.