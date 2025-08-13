Nghi án Chelsea đoạt vé Cúp C1 nhờ CLB Pháp “ngã ngựa”, bị đòi điều tra

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Nghi án Chelsea đoạt vé Cúp C1 nhờ CLB Pháp “ngã ngựa”, bị đòi điều tra

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea Crystal Palace
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chelsea suýt nữa bị loại khỏi Champions League mùa tới nếu không nhờ Strasbourg bất ngờ sụp đổ ở hai vòng cuối Ligue 1. Diễn biến này khiến cộng đồng người hâm mộ bùng lên làn sóng nghi ngờ, đặt dấu hỏi về sự minh bạch trong mô hình sở hữu đa CLB.

   

⚽ Crystal Palace mất vé vì luật sở hữu đa CLB

Crystal Palace tưởng chừng đã cầm chắc suất dự Europa League khi đánh bại Man City ở chung kết FA Cup. Tuy nhiên, UEFA xác định đội bóng này vi phạm quy định sở hữu đa CLB (multi-club ownership) do liên quan tới công ty của John Textor – đồng sở hữu Lyon.

Đơn kháng cáo của đội bóng Anh bị Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ sau 10 giờ tranh luận căng thẳng, buộc Crystal Palace xuống Conference League và nhường suất cho Nottingham Forest.

Chelsea suýt nữa không có vé dự Champions League mùa tới

Chelsea suýt nữa không có vé dự Champions League mùa tới

🏟 Chelsea – Strasbourg chung một “ông chủ”

Theo luật UEFA, hai đội cùng chủ sở hữu không thể dự cùng một giải đấu. Tập đoàn BlueCo, do Todd Boehly và Clearlake Capital dẫn đầu, mua Chelsea vào tháng 5/2022 và thâu tóm Strasbourg vào năm 2023.Kịch bản nguy hiểm đã lộ diện: nếu Strasbourg giành vé Champions League, Chelsea sẽ bị đẩy xuống Europa League, bất chấp việc "The Blues" cán đích thứ 4 Premier League.

📉 Strasbourg “tuột dốc” khó tin ở hai vòng cuối

Trước đó, Strasbourg từng thắng PSG và giữ chuỗi 12 trận bất bại. Nhưng ở hai vòng cuối Ligue 1, họ bất ngờ để thua Angers và Le Havre – hai đối thủ yếu hơn rất nhiều – qua đó rơi xuống vị trí thứ 6, mất suất dự Champions League.Diễn biến này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng nghi ngờ. “Strasbourg ‘tiện thể’ thua để Chelsea vào Champions League. Không mờ ám chút nào đâu nhỉ?”, một cổ động viên mỉa mai trên mạng xã hội X.

Strasbourg thất bại đáng ngờ

Strasbourg thất bại đáng ngờ

😮 Aston Villa và nỗi tiếc nuối kép

Nếu Strasbourg kết thúc mùa ở top 3, Aston Villa mới là đội thay Chelsea dự Champions League. Tuy nhiên, Aston Villa đã lỡ hẹn sau khi thua Man United ở vòng cuối, đành chấp nhận xuống dự Europa League.CĐV Aston Villa càng tiếc nuối khi bàn thua quyết định của Strasbourg trước Le Havre đến từ quả phạt đền phút 98, sau pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Andrew Omobamidele.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy Strasbourg “buông” ở hai vòng cuối, nhiều người hâm mộ tin rằng đây là “món quà” vô giá cho Chelsea. Sự trùng hợp này, cộng với tiền lệ Crystal Palace bị loại, càng khiến câu chuyện trở thành tâm điểm bàn tán trong giới bóng đá châu Âu.

Chelsea “săn” kẻ nổi loạn Garnacho, bỏ qua cảnh báo vụ Sancho?
Chelsea “săn” kẻ nổi loạn Garnacho, bỏ qua cảnh báo vụ Sancho?

Ở phiên chuyển nhượng hè năm nay, Chelsea đang quyết tâm có bằng được chữ ký của Alejandro Garnacho, cầu thủ người Argentina gây tranh cãi cả trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2025 08:51 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN