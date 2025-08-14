Trò chơi vương quyền Ngoại hạng Anh 2025/26: Arsenal kém Chelsea, MU thăng tiến, ai lên ngôi?

Các chuyên viên của The Telegraph đã tổng thuật hàng triệu dữ liệu về 20 CLB tham dự Premier League 2025/26, từ thành tích trong chiều dài lịch sử tham dự giải, lối chơi đặc trưng, năng lực HLV, cầu thủ cho đến những sự đầu tư mới ở phiên chợ hè này, trước khi “đặt câu lệnh” cho siêu máy tính với nhiệm vụ dự đoán mùa giải sắp tới của hạng đấu cao nhất bóng đá xứ sương mù.

Cuộc đua vô địch gay cấn đến vòng cuối

Siêu máy tính tin rằng cuộc đua vô địch tại giải đấu khốc liệt nhất hành tinh mùa tới hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn so với chiến dịch 2024/25. Manchester City sau hàng loạt thương vụ chuyển nhượng thuộc loại “bom tấn” hè này sẽ thay thế Arsenal, trở thành đối trọng chính dành cho các nhà ĐKVĐ Liverpool trong trò chơi vương quyền.

Tuy nhiên, các dữ liệu thuật toán khẳng định “The Kop” vẫn là những người thắng cuộc sau cùng với 61% khả năng lên ngôi. Đoàn quân Arne Slot được dự báo có thể dành tới 98 điểm sau 38 vòng, cao hơn thành tích mùa trước 14 điểm.

Man City và Liverpool sẽ ganh đua ngai vàng quyết liệt.

Man City trở thành Á quân khi kém “Lữ đoàn Đỏ” 2 điểm, đánh dấu đà hồi sinh ấn tượng với 25 điểm nhiều hơn so với mùa trước. Cuộc đua vô địch được siêu máy tính mô phỏng “sẽ kéo dài cho đến vòng đấu cuối”. Hàng tiền vệ, cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội so với mặt bằng chung toàn giải (cao hơn 40%) là bí quyết giúp đoàn quân Pep Guardiola lột xác.

Arsenal càng xa vời mộng vô địch

Trải qua mùa hè chịu chơi chưa từng có, chi hơn 200 triệu bảng cho 6 tân binh nhằm chấm dứt cú hat-trick về nhì, nhưng Arsenal nhận cảnh báo không thể đau đớn hơn khi chỉ về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc với 87 điểm sau 38 vòng. Siêu máy tính khẳng định thầy trò Mikel Arteta không thể duy trì phong độ ổn định ở các giai đoạn then chốt, thậm chí còn phải vất vả bảo vệ 1 suất giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Trong khi đó, “Gã hàng xóm” không đội trời chung Chelsea sẽ có lần đầu tiên sau 3 mùa giải xếp trên “Pháo thủ”. Đội chủ sân Stamford Bridge đạt bước nhảy vọt ấn tượng với số điểm 90, nhỉnh hơn mùa trước đến 21 điểm.

Không chỉ Chelsea, một ông lớn khác tại thủ đô London là Tottenham Hotspur cũng đứng trước mùa bóng tươi sáng. Mặc cho có những xáo trộn lớn cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội hình nhưng tân thuyền trưởng Thomas Frank nhận niềm tin lớn sẽ trải qua mùa giải debut thành công, lèo lái “Gà trống” cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc, giành 77 điểm, vượt xa mùa giải tệ hại trước đó dưới thời Ange Postecoglou đến 39 điểm.

Các vị trí còn lại trong nhóm 7 đội dẫn đầu.

Hai vị trí thứ 6 và 7 mùa tới dự đoán thuộc về Newcastle United, cũng như Aston Villa. “Chích Chòe” không thể duy trì một vị trí trong nhóm dự Champions League, chỉ cán đích thứ 6 với 70 điểm. Còn Villa xuống dốc trầm trọng hơn, việc không được giới chủ hậu thuẫn mạnh mẽ ở phiên chợ hè khiến Unai Emery bất lực nhìn đội bóng con cưng tụt xuống thứ với chỉ 58 điểm, kém thành tích mùa trước 8 điểm.

Man United tiến bộ, không còn phép màu Nottingham

Bộ 3 tiền đạo mới Benjamin Sesko - Bryan Mbeumo - Matheus Cunha dần đem đến ánh sáng mới dưới triều đại Ruben Amorim. Từ vị trí thứ 15 - thành tích thảm họa nhất lịch sử CLB trong 51 năm qua, Man United có thể sẽ nhảy vọt 5 bậc với 14 điểm nhiều hơn.

Trái ngược với đà thăng tiến từ “Quỷ đỏ”, các dữ liệu thuật toán báo hiệu 1 mùa giải vất vả cho “hiện tượng” mùa trước Nottingham Forest. Từ mùa bóng tốt nhất kể từ năm 1995, đội chủ sân City Ground tụt dốc không phanh xuống vị trí thứ 14. Siêu máy tính không đánh giá cao đoàn quân Nuno Espirito Santo mùa tới sau khi tham khảo các dữ liệu về khả năng chuyền bóng ở khu vực ⅓ cuối sân đối thủ, phòng thủ, cũng như chất lượng đội hình trong các trận giao hữu gần đây.

Man United tiến bộ vượt bậc.

Brighton & Hove Albion được nhận định là đội bóng khác sa sút. “Chim mòng biển” sẽ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng với 54 điểm, việc đánh mất các trụ cột quan trọng trở thành nguyên nhân cốt lõi.

Không hy vọng vào các tân binh

Ở nhóm cuối, siêu máy tính tiếp tục đem đến thông tin không vui cho Everton và HLV David Moyes với 1 mùa giải ngàn chông gai trước mắt. Mùa trước, đội chủ sân Goodison Park cán đích ở vị trí 13 với 48 điểm. Tuy nhiên, mùa này, dự đoán cho thấy Everton sẽ tụt mạnh tới 16 điểm, chỉ còn 32 điểm và đứng thứ 16. Dữ liệu chỉ ra rằng mục tiêu sống còn của họ sẽ là trụ hạng, dù xác suất xuống hạng chỉ ở mức 12%.

Wolverhampton Wanderers cũng đang đối mặt với viễn cảnh ảm đạm. Sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí 16 với 42 điểm, họ được dự báo sẽ mất thêm 15 điểm, chỉ còn 27 điểm và đứng thứ 17. Sự sụt giảm lớn này khiến xác suất xuống hạng của Wolves tăng lên mức đáng lo ngại, với 39%.

Cuộc chiến trụ hạng sẽ diễn ra khốc liệt

Tuy nhiên, số phận ảm đạm nhất vẫn quanh quẩn ở nhóm tân binh, minh chứng rõ nét cho “mức độ khắc nghiệt” thương hiệu tại Premier League. Leeds United có tới 92% nguy cơ xuống hạng, dự kiến xếp cuối bảng (20) với chỉ 18 điểm, tiệm cận kỷ lục tệ hại của Derby County mùa 2007/08 (11 điểm).

Cùng chung số phận đáng lo là Burnley, với 80% nguy cơ rớt hạng và dự đoán chỉ giành được 22 điểm. Trong khi đó, Sunderland được dự báo có 59% khả năng phải trở lại Championship, với 25 điểm và xếp thứ 18.

Những con số này là lời cảnh báo mạnh mẽ về một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, nơi từng điểm số sẽ được giành giật đến tận phút cuối. Dữ liệu cho thấy Wolves, Sunderland và Burnley sẽ phải quyết đấu cho hai suất xuống hạng còn lại, Everton hoàn toàn có thể bị cuốn vào vòng xoáy này nếu CLB không có thêm sự đầu tư đáng kể trong tháng cuối của phiên chợ hè.

Bảng xếp hạng chung cuộc Premier League 2025/26 do Siêu máy tính The Telegraph dự đoán.