Fletcher lần đầu họp báo với tư cách HLV của MU: Báo tin vui về Fernandes - Mount

Fletcher cũng ngỡ ngàng với cơ hội làm HLV của MU

Darren Fletcher được chỉ định dẫn dắt Man United tạm thời sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Cựu cầu thủ người Scotland từng thi đấu 342 trận cho "Quỷ đỏ" và giữ nhiều cương vị khác nhau tại đội bóng kể từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Fletcher được tin tưởng trao nhiệm vụ trên "chiếc ghế nóng".

Darren Fletcher

Bản thân ông thầy này cũng cảm thấy bất ngờ với cơ hội này. "Đây là điều không thể tin được. Được dẫn dắt Man United là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nói thật là trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng không nghĩ rằng đây là sự thật. Bởi vậy, tôi thực sự tự hào.

Tất nhiên, hoàn cảnh không được như mong đợi nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Ngày mai, tôi sẽ dẫn dắt Man United đối đầu với Burnley. Đó là niềm vinh dự cũng như tự hào".

Tương lai chưa rõ ràng

Khi được hỏi liệu có quan tâm đến công việc này sau thời gian tạm quyền hiện tại hay không, Fletcher nói: “Thành thật mà nói, đó không phải là điều tôi đã nghĩ đến. Tôi đang tập trung vào trận đấu với Burnley. Tôi nghĩ cuộc thảo luận đó sẽ diễn ra sau trận đấu.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Toàn bộ sự tập trung, nỗ lực và suy nghĩ của tôi đều dành cho Burnley và tôi biết điều đó nghe có vẻ là một câu trả lời chung chung nhưng sự thật là như vậy".

Darren Fletcher có rất ít thời gian để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Turf Moor, bởi vậy ông thầy người Scotland hy vọng các cầu thủ có thể phát huy tối đa năng lực. "Tôi hy vọng có thể tạo nên Man United mà mọi người vẫn tự hào. Tôi tin tưởng các cầu thủ. Họ là những người rất giỏi và chất lượng. Điều tôi cố làm là giúp họ vững tin khi xung trận.

Báo tin vui về Fernandes và Mount

Một tin vui đối với người hâm mộ là đội trưởng Bruno Fernandes và tiền vệ Mason Mount đã có thể thi đấu trở lại. "Mason Mount và Bruno Fernandes đã rất muốn ra sân trong trận đấu với Leeds United nhưng họ chưa đủ sẵn sàng.

Họ đã tập luyện rất chăm chỉ và tôi quyết định điền tên họ trong trận đấu này. Tất nhiên, số phút thi đấu của họ sẽ bị giới hạn do cả hai đều mới tập luyện trở lại. Mặc dù vậy, họ có thể ra sân là điều cực kỳ tốt".