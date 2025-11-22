Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 22/11 | SVĐ Turf Moor Burnley 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Burnley vs Chelsea Chelsea Điểm Dubravka Walker Tuanzebe Esteve Hartman Florentino Cullen Bruun Larsen Ugochukwu Anthony Flemming Điểm Sanchez Gusto Chalobah Fofana Cucurella James Caicedo Pedro Neto Estevao Garnacho Delap Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Burnley Burnley Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony, Flemming Sanchez, Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, James, Caicedo, Pedro Neto, Estevao, Garnacho, Delap

Cơ hội chiếm ngôi nhì bảng

Chelsea đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 20 điểm/11 trận (6 chiến thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua). Trong bối cảnh đội nhì bảng Man City đá muộn hơn vài tiếng (gặp Newcastle vào 0h30, 23/11), thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ có cơ hội vượt mặt và gây áp lực cho đối thủ.

Burnley khó gây bất ngờ

Sau 11 vòng, Burnley có 3 trận thắng và 1 trận hòa, thành tích không hề tệ. Trong đó, họ chỉ có 3 lần thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước những "ông lớn" gồm Man City, Arsenal và Tottenham, còn lại là thất bại với cách biệt tối thiểu.

Điều đó cho thấy thầy trò Scott Parker không tệ, nhưng vẫn thiếu đi nhiều yếu tố để gây bất ngờ. Vị trí thứ 17 ( 10 điểm/11 trận), chỉ hơn nhóm xuống hạng hiệu số phụ rõ ràng không làm người hâm mộ Burnley yên tâm.

Một thống kê đáng chú ý là Chelsea đang toàn thắng 4 lần làm khách gần nhất của Burnley và ghi tới 15 bàn thắng trong đó 3/4 trận ghi được 4 bàn.