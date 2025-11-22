Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh)
(19h30, 22/11, vòng 12) Chạm trán tân binh Burnley là cơ hội để Chelsea giành 3 điểm, qua đó vượt Man City để chiếm ngôi nhì bảng và gây áp lực cho đối thủ.
Premier League | 19h30, 22/11 | SVĐ Turf Moor
Điểm
Dubravka
Walker
Tuanzebe
Esteve
Hartman
Florentino
Cullen
Bruun Larsen
Ugochukwu
Anthony
Flemming
Điểm
Sanchez
Gusto
Chalobah
Fofana
Cucurella
James
Caicedo
Pedro Neto
Estevao
Garnacho
Delap
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội chiếm ngôi nhì bảng
Chelsea đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 20 điểm/11 trận (6 chiến thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua). Trong bối cảnh đội nhì bảng Man City đá muộn hơn vài tiếng (gặp Newcastle vào 0h30, 23/11), thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ có cơ hội vượt mặt và gây áp lực cho đối thủ.
Burnley khó gây bất ngờ
Sau 11 vòng, Burnley có 3 trận thắng và 1 trận hòa, thành tích không hề tệ. Trong đó, họ chỉ có 3 lần thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước những "ông lớn" gồm Man City, Arsenal và Tottenham, còn lại là thất bại với cách biệt tối thiểu.
Điều đó cho thấy thầy trò Scott Parker không tệ, nhưng vẫn thiếu đi nhiều yếu tố để gây bất ngờ. Vị trí thứ 17 ( 10 điểm/11 trận), chỉ hơn nhóm xuống hạng hiệu số phụ rõ ràng không làm người hâm mộ Burnley yên tâm.
Một thống kê đáng chú ý là Chelsea đang toàn thắng 4 lần làm khách gần nhất của Burnley và ghi tới 15 bàn thắng trong đó 3/4 trận ghi được 4 bàn.
Nguồn: -22/11/2025 12:23 PM (GMT+7)