Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí
Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Chelsea Premier League 2025-26

(19h30, 22/11, vòng 12) Chạm trán tân binh Burnley là cơ hội để Chelsea giành 3 điểm, qua đó vượt Man City để chiếm ngôi nhì bảng và gây áp lực cho đối thủ.

   

Premier League | 19h30, 22/11 | SVĐ Turf Moor

Burnley
Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Chelsea
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony, Flemming
Trực tiếp bóng đá Burnley - Chelsea: Quyết thắng tranh ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, James, Caicedo, Pedro Neto, Estevao, Garnacho, Delap

Cơ hội chiếm ngôi nhì bảng

Chelsea đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 20 điểm/11 trận (6 chiến thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua). Trong bối cảnh đội nhì bảng Man City đá muộn hơn vài tiếng (gặp Newcastle vào 0h30, 23/11), thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ có cơ hội vượt mặt và gây áp lực cho đối thủ.

Burnley khó gây bất ngờ

Sau 11 vòng, Burnley có 3 trận thắng và 1 trận hòa, thành tích không hề tệ. Trong đó, họ chỉ có 3 lần thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước những "ông lớn" gồm Man City, Arsenal và Tottenham, còn lại là thất bại với cách biệt tối thiểu. 

Điều đó cho thấy thầy trò Scott Parker không tệ, nhưng vẫn thiếu đi nhiều yếu tố để gây bất ngờ. Vị trí thứ 17 ( 10 điểm/11 trận), chỉ hơn nhóm xuống hạng hiệu số phụ rõ ràng không làm người hâm mộ Burnley yên tâm.

Một thống kê đáng chú ý là Chelsea đang toàn thắng 4 lần làm khách gần nhất của Burnley và ghi tới 15 bàn thắng trong đó 3/4 trận ghi được 4 bàn. 

8

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

22/11/2025 12:23 PM (GMT+7)
