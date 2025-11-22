Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Liverpool vất vả

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Nhận định bóng đá Burnley - Chelsea, 19h30, 22/11 và Liverpool - Nottingham, 22h, 22/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Chelsea sẽ gặp "con mồi ưa thích" Burnley trong khi Liverpool phải gặp đối thủ rất khó chịu mang tên Nottingham Forest.

   

Burnley - Chelsea, 19h30, 22/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh 

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, Burnley sớm phải lo tới chuyện trụ hạng tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Mặc dù được bổ sung một số cầu thủ chất lượng nhưng so với phần còn lại của giải đấu, đội chủ sân Turf Moor không thể so sánh về mặt lực lượng.

Chelsea đang ghi ít nhất 3 bàn/trận trong 4 lần làm khách gần nhất của Burnley

Chelsea đang ghi ít nhất 3 bàn/trận trong 4 lần làm khách gần nhất của Burnley

Cần phải nói rằng, HLV Scott Parker đang làm rất tốt công tác huấn luyện. Sau 11 vòng, họ có 3 trận thắng và 1 trận hòa, đó là thành tích không hề tệ. Thực ra trong 7 trận thua, họ chỉ có 3 lần thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước Man City, Arsenal và Tottenham, những ông lớn của Ngoại hạng Anh. Còn lại Burnley chỉ thất bại với cách biệt nhỏ nhất. 

Điều đó cho thấy đội bóng này không tệ nhưng vẫn thiếu đi điều cần thiết. Vòng 12, họ phải đối đầu với Chelsea, đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Enzo Maresca đang chơi rất tốt dù thiếu đi Cole Palmer. Tại Ngoại hạng Anh, họ có 6 chiến thắng và 2 trận hòa sau 11 trận. 5 vòng gần nhất, Chelsea kiếm về 12 điểm. 

Một thống kê đáng chú ý là Chelsea đang toàn thắng 4 lần làm khách gần nhất của Burnley và ghi tới 15 bàn thắng trong đó 3/4 trận ghi được 4 bàn. Tất nhiên, Burnley hiện tại là phiên bản rất khác so với trước đây. Nhưng khả năng thầy trò Scott Parker chỉ giảm bớt được bàn thua mà thôi.

Dự đoán tỉ số:

Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Pedro, Garnacho; Delap

Liverpool - Nottingham Forest, 22h, 22/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh

Đợt tập trung ĐTQG tháng 11 đã kết thúc và giới mộ điệu đang rất nóng lòng muốn xem thành quả chuẩn bị của Arne Slot trong 2 tuần qua. Trước đó, Liverpool thua toàn tập trước Man City ở vòng 11 và rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, thấp hơn cả Man United. 

Những lần gặp nhau gần đây của Liverpool và Nottingham Forest đều rất ít bàn thắng

Những lần gặp nhau gần đây của Liverpool và Nottingham Forest đều rất ít bàn thắng

Đa phần đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Đội hình của họ thậm chí được đánh giá cao hơn mùa trước nhưng không hiểu sao lại vận hành không tốt. 

Đối thủ của Liverpool ở vòng 12 là Nottingham Forest cũng đang rất khát điểm. Họ là đội duy nhất đã thay 2 HLV trong mùa giải này. Sean Dyche, người được bổ nhiệm hồi tháng 10 đang dần vực lại được đội bóng. Trận hòa 2-2 trước MU rồi chiến thắng trước Leeds United cho thấy Nottingham không còn "dễ bắt nạt" như hồi đầu mùa giải. 

Những cuộc đối đầu gần đây của hai đội cũng rất căng thẳng. Mùa trước, Nottingham thắng trên sân của Liverpool và hòa 1-1 khi trở về sân nhà. Lần đối đầu này, nhiều khả năng đôi bên cũng rất "kiệm" bàn thắng.

Dự đoán tỉ số: Liverpool 1-1 Nottingham Forest

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 23:58 PM (GMT+7)
