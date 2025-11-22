Arsenal tranh hùng đấu Tottenham: Eze giúp Arsenal thêm hả hê, ai là vua "bóng chết"?

🔥 Arteta đã lớn?

Ba trận đánh lớn liên tiếp lần lượt với Spurs, Bayern Munich và Chelsea – trong 7 ngày tới sẽ là thước đo chính xác nhất cho khát vọng vô địch của Arsenal. Thắng trọn, đương nhiên, “Pháo thủ” sẽ tiếp tục ngự trị trên đỉnh Premier League và Champions League, trở thành ứng viên vô địch nặng ký số 1 ở cả hai chiến trường.

Còn nếu thất bại, dù chỉ là 1 trận đấu, sẽ khiến đà thăng hoa đầu mùa tan biến, đồng thời tạo cơ hội không thể tốt hơn cho các đối thủ bám đuổi, như Manchester City chẳng hạn.

Trước khi trở lại guồng quay khắc nghiệt này, 1 vùng trời tại bắc London chỉ toàn là sức ép, đặc biệt khi đoàn quân Mikel Arteta nhìn vào tấm gương của đội nữ, tập thể vừa thất bại trong việc giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu với chính 3 đối thủ này, khiến mùa giải của thầy trò HLV Jonas Eivedal bị đẩy vào tình trạng báo động. Arsenal của Arteta đơn giản là không có quyền mắc sai lầm tương tự.

Gian nan thử tài Arteta

Bên kia chiến tuyến, Tottenham, thành tích bất bại trên sân khách ở Premier League và Châu Âu từ đầu mùa của “Gà trống” chuẩn bị đối diện với 2 thử thách khốc liệt nhất: Emirates và Công viên các Hoàng tử (gặp PSG ở Champions League sắp tới).

Tuy nhiên, lịch sử không hề ủng hộ đoàn quân Thomas Frank tại Emirates; họ chỉ thắng duy nhất một lần ở Premier League trên sân này (3-2 năm 2010) và chỉ tránh được thất bại 1 lần trong 5 chuyến làm khách gần nhất.

Giữ vững kỷ lục ở tuần lễ này sẽ trở thành tuyên bố đanh thép của Thomas Frank, đặc biệt khi chiến lược gia người Đan Mạch khao khát lấy lại danh dự tại thủ đô London sau thất bại 1-0 trước Chelsea ngay trên sân nhà.

🧠 Merino có đủ sức dẫn đường?

Đội hình Arsenal đang bị xé toạc bởi chấn thương trước thềm derby bắc London, và vấn đề trọng yếu nhất đương nhiên là vị trí tiền đạo cắm. Kai Havertz và Gabriel Jesus chắc chắn vẫn sẽ vắng mặt vì các chấn thương chưa lành.

Chưa hết, Arteta nhiều khả năng cũng chẳng sở hữu nổi 1 số 9 đích thực để nghênh đón Tottenham bởi tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres, cũng đang vật lộn với vấn đề ở gân kheo. Đây chắc chắn là 1 đòn giáng mạnh mẽ vào hệ thống tấn công của Arteta.

Trong bối cảnh bế tắc, HLV người Tây Ban Nha có lẽ buộc phải bấu víu vào giải pháp mà ông chẳng hề mong muốn từ mùa trước: sử dụng tiền vệ Mikel Merino ở vai trò cao nhất. Tuy nhiên, dù chỉ là lựa chọn chữa cháy tạm thời, Merino vẫn sẽ là cái tên mà các hậu vệ Tottenham phải canh chừng.

Dù không phải là một 'số 9' đích thực, Merino lại sở hữu các thống kê ghi bàn vô cùng ấn tượng và cực kỳ chuyên biệt. Đáng chú ý, 37,5% số bàn thắng tại Premier League của anh từ đầu mùa trước (3/8 bàn) được ghi trong các trận derby London, vào lưới Fulham, Brentford và Chelsea.

Hơn nữa, cựu cầu thủ Real Sociedad còn cho thấy cái duyên với các trận cầu lớn khi từng 'nổ súng' trước Liverpool và Newcastle – những đội dự Champions League.

Arsenal phải trông cậy vào Merino

Đây trở thành là cơ sở để ban huấn luyện đội chủ nhà tin rằng Merino có thể trở thành 'vũ khí bí mật' gây ra sự khác biệt.

Về phần cầu thủ 29 tuổi, cơ hội ra sân đá chính cuối tuần này còn mang ý nghĩa sống còn. Kể từ khi gia nhập Arsenal, anh chỉ có vỏn vẹn 9 phút thi đấu trong các trận derby Bắc London, rộng ra, thời lượng ra sân của cầu thủ sinh năm 1996 cũng bị hạn chế sau khi CLB chi không ít tiền để nâng cấp tuyến giữa bằng những cái tên chất lượng như Martin Zubimendi hay Eberechi Eze.

Do đó, trận đấu với Spurs chính là cơ hội để Merino chứng minh giá trị, thể hiện khả năng ghi bàn dưới áp lực và thuyết phục Arteta rằng anh xứng đáng với một suất đá chính thường xuyên hơn.

⚔️ Giao lộ định mệnh của Eze và Simons

Trận derby bắc London chưa bao giờ thiếu những màn đối đầu duyên nợ, và Chủ Nhật này, đó là màn so tài giữa 2 ngã rẽ chuyển nhượng đầy kịch tính. Như chúng ta đã biết, mùa hè này, Eze đã gọi điện trực tiếp cho Arteta để hủy bỏ thỏa thuận với Tottenham, quyết định gia nhập Arsenal vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng dù cho chỉ vài ngày trước, cầu thủ người Anh từng “hứa miệng” với “Gà Trống.

Sau gần 3 tháng gắn bó, Eze không hề sai khi từng bước, cựu sao Crystal Palace trở thành mũi giáo lợi hại cho “Pháo thủ” cả bên hành lang trái lẫn số 10, sắm vai người chia lửa hoàn hảo cho đội trưởng Martin Odegaard và dần biến hàng tiền vệ Arsenal trở nên toàn diện bậc nhất Premier League.

Eze phải chứng minh lựa chọn của bản thân là đúng.

Trong khi đó, Xavi Simons, người được Spurs chiêu mộ vội vã với giá 51 triệu bảng để thay thế Eze, lại dần trở thành bản hợp đồng thất bại. Ngôi sao người Hà Lan tỏ ra bị “ngợp” trước lối chơi nhanh đặc trưng tại xứ Sương mù, dù từng làm mưa làm gió tại Bundesliga nhưng cầu thủ 22 tuổi vẫn chưa ghi bàn sau 14 lần ra sân.

Dẫu vậy, ở loạt trận FIFA Days vừa qua, dấu hiệu phục hồi đang đến với Simons: anh vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng 4-0 trước Copenhagen và ghi bàn cho Hà Lan, mang đến không ít kỳ vọng cho người hâm mộ Tottenham, đặc biệt ở trận Derby nảy lửa sắp tới, đoàn quân Thomas Frank dự kiến mất nhiều nhân tố máu mặt trên hàng công.

Thông số Xavi Simons (Spurs) Eberechi Eze (Arsenal) Số trận đã chơi 14 16 Bàn thắng ghi được 0 2 Cú sút trúng đích 1 10 Kiến tạo 2 3 Cơ hội tạo ra 20 9

So sánh thông số của Simons và Eze trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

⚽ Ai là vua cố định tại nước Anh?

90 phút sắp tới tại Emirates cũng được trông chờ vì cuộc chiến của các chuyên gia bóng chết. Từ đầu mùa này, cả Arsenal và Spurs đều nằm trong top 3 Premier League về số bàn thắng và tỷ lệ Bàn thắng kỳ vọng (xG) tạo ra từ các tình huống cố định.

Đáng chú ý, cả 2 HLV bóng chết của 2 đội, Nicolas Jover (Arsenal) và Andreas Georgson (Spurs), đều có mối liên hệ mật thiết với triết lý của Brentford. Tottenham có quyền thở phào khi mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất bên phía đội chủ nhà trong các pha bóng cố định là trung vệ Gabriel Magalhaes sẽ không ra sân vì chấn thương.

Tuy nhiên, mạnh mẽ khi tấn công là vậy, Arsenal lại bộc lộ các lỗ hổng nghiêm trọng ở vòng cấm bên kia chiến tuyến khi phòng thủ bóng chết. Cụ thể, hàng thủ vững chắc nhất giải đấu đã để thủng lưới 3 bàn thua mùa này từ bóng chết (mùa trước là 14/27 bàn), chiếm 75% trong tổng số bàn thua mà đội bóng áo đỏ phải nhận từ đầu mùa. Điển hình có thể kể đến bàn thua trước Sunderland từ pha đá phạt của Dan Ballard.

Thông số Xếp hạng tại Premier League Arsenal Tottenham Xếp hạng tại Premier League Bàn thắng từ tình huống cố định 1 10 6 3 Bàn thắng từ phạt góc 1 8 6 2 Chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ phạt góc 1 4.5 3.3 3

So sánh các thông số ở tình huống cố định giữa Arsenal và Tottenham

Điểm yếu chí mạng này là cơ hội vàng để Tottenham, với hệ thống tổ chức khoa học trong các tình huống cố định - đặc trưng trong triết lý của Thomas Frank, có thể khai thác và trừng phạt đối thủ ngay tại Emirates.

Ngược lại, nếu Spurs không thể tận dụng bóng chết, họ nhiều khả năng sẽ bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của David Raya bởi mùa này, tỷ lệ sáng tạo từ các tình huống bóng sống của nửa trắng thành London đang chạm đáy.

Spurs đang vượt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng gần 8 bàn, nhưng đó dường như chỉ là tảng băng nổi trong hàng tá vấn đề về khả năng tạo cơ hội ghi bàn mà ban huấn luyện đang muốn giấu nhẹm. Theo Sky Sports, Tottenham xếp cuối giải về số lần chọc khe thành công.

Hạng Cầu thủ Số cơ hội tạo ra 1 Mohammed Kudus 15 2 Pedro Porro 13 3 Wilson Odobert 6 4 Xavi Simons 6 5 Richarlison 6

Hàng công Tottenham trông chờ nhiều vào hành lang phải của Kudus và Porro.

Chưa dừng lại, hàng công của Spurs cũng đang phụ thuộc nhiều vào cảm hứng thi đấu từ ngôi sao chạy cánh Mohammed Kudus - cầu thủ đang dẫn đầu về chỉ số tạo cơ hội ghi bàn trong đội hình với 15 lần, trong khi các vệ tinh khác trên hàng công chỉ tạo ra con số thấp gần ⅓ ở khía cạnh này.