Cole Palmer dính chấn thương khôi hài, sẽ không đấu Barca & Arsenal

Tổn thất bất ngờ

Ngôi sao chủ lực Cole Palmer sẽ lại tiếp tục vắng mặt cho Chelsea trong một thời gian nữa. Mới đây cầu thủ tấn công người Anh này đã gặp phải một chấn thương mà các fan Chelsea cũng phải cảm thấy khôi hài.

HLV Maresca xác nhận Palmer sẽ nghỉ tới hết tuần sau cho Chelsea

Theo tin từ Sky Sports, Palmer đã va ngón chân bên chân trái vào một cánh cửa và cơn đau khiến anh sẽ phải nghỉ tới hết tuần sau. HLV Enzo Maresca xác nhận điều này, ông nói: “Không may là Cole bị tai nạn ở nhà và sẽ nghỉ 3 trận đấu tới. Chúng tôi không biết cậu ấy sẽ nghỉ bao lâu, nhưng đã biết là cậu ấy bị rạn xương ngón chân”.

Palmer chỉ vừa mới khỏi chấn thương háng và Maresca nói buổi sáng thứ Năm ông đã thấy có dấu hiệu gì đó bất thường. “Tôi không thấy cậu ấy đi tất, không đi dép xỏ ngón và cũng chẳng đi gì hết. Cole vẫn đi lại được bình thường và không tập tễnh nhưng đi giày vào thì có vẻ đau”, ông nói.

Thời gian nghỉ hơn 1 tuần đồng nghĩa bên cạnh trận gặp Burnley sắp diễn ra (19h30, 22/11), Chelsea sẽ không có Cole Palmer cho cả trận gặp Barcelona (3h, 26/11) và Arsenal (23h30, 30/11).

"Nhập hội" Ferdinand, Carrick và Tevez

Chấn thương này đã chính thức đưa Cole Palmer vào danh sách những nạn nhân chấn thương kỳ quặc trong bóng đá. Đây là một bản danh sách hết sức khôi hài:

- Santiago Canizares nghỉ World Cup 2002 vì làm rơi bình kem cạo râu vào chân.

- Dave Baesant (cựu thủ môn ĐT Anh) làm rơi chai đựng kem salad vào chân.

- Darius Vassell dùng khoan điện vào vết rộp trên bàn chân.

- Rio Ferdinand, Robbie Keane và Ben Foster với tay lấy điều khiển TV.

- Carlos Tevez trượt ngã trong nhà tấm.

Carlos Tevez chuyển từ MU sang Man City và trượt ngã trong nhà tắm khi mùa giải 2009/10 chưa bắt đầu

- Naby Keita chấn thương cơ vì điều hòa của máy bay.

- Marco Asensio bị mụn nhọt nhiễm trùng sau khi cạo lông chân.

- Hậu vệ Kirk Broadfoot cho trứng vào lò vi sóng và bị trứng nổ lẫn mảnh bát bắn vào mặt.

- Michael Carrick bị ốm, dù hôm trước còn đăng rằng “không bao giờ quá lạnh để ăn kem”.

- Marco Sportiello (thủ môn đang bắt cho Atalanta) cởi áo, vung tay trúng phải đèn bàn và bị đứt gân tay trong khách sạn, nghỉ 3 tháng trong màu áo AC Milan.

- Axel Tuanzebe rửa bát và bị thủy tinh vỡ đâm vào tay, phải làm phẫu thuật.