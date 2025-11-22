Cole Palmer dính chấn thương khôi hài, sẽ không đấu Barca & Arsenal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Valencia vs Levante
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Burnley vs Chelsea
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Wolfsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Borussia Dortmund vs Stuttgart
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Sunderland
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
AFC Bournemouth vs West Ham United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Newcastle United vs Manchester City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Rennes vs Monaco
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Napoli vs Atalanta
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Paris Saint-Germain vs Le Havre
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Cole Palmer dính chấn thương khôi hài, sẽ không đấu Barca & Arsenal

Sự kiện: Cole Palmer Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chelsea sẽ không có Cole Palmer trong ít nhất 3 trận tới, bao gồm các trận gặp Barcelona & Arsenal, sau một chấn thương khá kỳ quặc.

   

Tổn thất bất ngờ

Ngôi sao chủ lực Cole Palmer sẽ lại tiếp tục vắng mặt cho Chelsea trong một thời gian nữa. Mới đây cầu thủ tấn công người Anh này đã gặp phải một chấn thương mà các fan Chelsea cũng phải cảm thấy khôi hài.

HLV Maresca xác nhận Palmer sẽ nghỉ tới hết tuần sau cho Chelsea

HLV Maresca xác nhận Palmer sẽ nghỉ tới hết tuần sau cho Chelsea

Theo tin từ Sky Sports, Palmer đã va ngón chân bên chân trái vào một cánh cửa và cơn đau khiến anh sẽ phải nghỉ tới hết tuần sau. HLV Enzo Maresca xác nhận điều này, ông nói: “Không may là Cole bị tai nạn ở nhà và sẽ nghỉ 3 trận đấu tới. Chúng tôi không biết cậu ấy sẽ nghỉ bao lâu, nhưng đã biết là cậu ấy bị rạn xương ngón chân”.

Palmer chỉ vừa mới khỏi chấn thương háng và Maresca nói buổi sáng thứ Năm ông đã thấy có dấu hiệu gì đó bất thường. “Tôi không thấy cậu ấy đi tất, không đi dép xỏ ngón và cũng chẳng đi gì hết. Cole vẫn đi lại được bình thường và không tập tễnh nhưng đi giày vào thì có vẻ đau”, ông nói.

Thời gian nghỉ hơn 1 tuần đồng nghĩa bên cạnh trận gặp Burnley sắp diễn ra (19h30, 22/11), Chelsea sẽ không có Cole Palmer cho cả trận gặp Barcelona (3h, 26/11) và Arsenal (23h30, 30/11).

"Nhập hội" Ferdinand, Carrick và Tevez

Chấn thương này đã chính thức đưa Cole Palmer vào danh sách những nạn nhân chấn thương kỳ quặc trong bóng đá. Đây là một bản danh sách hết sức khôi hài:

- Santiago Canizares nghỉ World Cup 2002 vì làm rơi bình kem cạo râu vào chân.

- Dave Baesant (cựu thủ môn ĐT Anh) làm rơi chai đựng kem salad vào chân.

- Darius Vassell dùng khoan điện vào vết rộp trên bàn chân.

- Rio Ferdinand, Robbie Keane và Ben Foster với tay lấy điều khiển TV.

- Carlos Tevez trượt ngã trong nhà tấm.

Carlos Tevez chuyển từ MU sang Man City và trượt ngã trong nhà tắm khi mùa giải 2009/10 chưa bắt đầu

Carlos Tevez chuyển từ MU sang Man City và trượt ngã trong nhà tắm khi mùa giải 2009/10 chưa bắt đầu

- Naby Keita chấn thương cơ vì điều hòa của máy bay.

- Marco Asensio bị mụn nhọt nhiễm trùng sau khi cạo lông chân.

- Hậu vệ Kirk Broadfoot cho trứng vào lò vi sóng và bị trứng nổ lẫn mảnh bát bắn vào mặt.

- Michael Carrick bị ốm, dù hôm trước còn đăng rằng “không bao giờ quá lạnh để ăn kem”.

- Marco Sportiello (thủ môn đang bắt cho Atalanta) cởi áo, vung tay trúng phải đèn bàn và bị đứt gân tay trong khách sạn, nghỉ 3 tháng trong màu áo AC Milan.

- Axel Tuanzebe rửa bát và bị thủy tinh vỡ đâm vào tay, phải làm phẫu thuật.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Chelsea nhận tin sốc: "Nhạc trưởng" Palmer nghỉ hết tháng 11, bỏ lỡ 10 trận đấu
Chelsea nhận tin sốc: "Nhạc trưởng" Palmer nghỉ hết tháng 11, bỏ lỡ 10 trận đấu

Chelsea đang ôm mộng đua vô địch Ngoại hạng Anh. Thật không may, đội bóng Tây London lại tiếp tục thiếu vắng ngôi sao quan trọng Cole Palmer.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 23:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cole Palmer Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN