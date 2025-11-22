Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Pep ca ngợi Arsenal hoàn hảo, lo Man City khó đua vô địch Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Pep Guardiola
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

   

🔥 Guardiola lại tâng bốc đối thủ: "Arsenal là đội bóng hoàn hảo"

Sau 11 vòng ở Ngoại hạng Anh 2025/26, Man City đang đứng thứ 2, kém đội dẫn đầu Arsenal 4 điểm. Đáng chú ý, "Pháo thủ" mới thua 1 trận và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải (5 bàn thua). Trong khi đó, Man City cũng dần tìm lại phong độ với 4 trận gần nhất toàn thắng trên mọi đấu trường, bao gồm trận thắng đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool 3-0 trước kỳ nghỉ tháng 11.

Dù vậy trong cuộc họp báo trước đại chiến Newcastle (0h30, 23/11), HLV Pep Guardiola cho rằng Arsenal là đội bóng hoàn hảo và rất khó để đuổi kịp họ. Trong quá khứ, Pep Guardiola thường dành lời "có cánh" cho các đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Man City và Arsenal không phải ngoại lệ.

Pep Guardiola&nbsp;tâng bốc Arsenal

Pep Guardiola tâng bốc Arsenal

“Sự thật là với một đội mạnh như Arsenal, tôi có cảm giác họ sẽ không đánh rơi điểm số, vì thế nếu họ nới rộng khoảng cách thì sẽ là không thể bắt kịp. Arsenal là đội bóng hoàn hảo. Nếu họ tạo ra được khoảng cách về điểm số, sẽ rất khó để đuổi kịp. Giống như cách mọi chuyện đã diễn ra với Liverpool mùa trước".

⏳ "Cuộc đua vô địch định đoạt từ tháng 3"

Mặt khác, Guardiola nhấn mạnh rằng mùa giải chỉ thực sự nóng lên sau khi các đợt tập trung tuyển quốc gia kết thúc (đợt tập trung ĐTQG cuối cùng diễn ra vào tháng 3/2026):

“Chúng ta đang ở tháng 11, và vào tháng 11 tại giải đấu này thì không có gì là cuối cùng cả. Chuyện gì diễn ra vào tháng 2 hay tháng 3 thì hãy cẩn trọng. Nhưng mùa giải bắt đầu từ bây giờ. Lần bắt đầu đầu tiên là khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Và bây giờ lại một lần nữa khi các đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc.

Từ giờ đến tháng 3, chúng tôi gặp nhau sau mỗi 3 ngày. Đó mới là lúc mùa giải thực sự bắt đầu. Điều quan trọng là phải duy trì vị thế tới thời điểm đó và bước vào giai đoạn cuối mùa với cơ hội để chiến đấu. Chiến thắng (tại Newcastle) sẽ là bước quan trọng với chúng tôi”. 

⚽ Tôn vinh Haaland, hé lộ tình trạng của Rodri

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Man City không ai khác ngoài Erling Haaland, người đã ghi 32 bàn/20 trận cho CLB và ĐTQG mùa này. Nếu xé lưới Newcastle, anh cũng phá kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer về số trận ít nhất để đạt mốc 100 bàn. Cụ thể, Shearer cần 124 trận để có 100 bàn, trong khi Haaland chỉ cần 108 trận để cán mốc 99 bàn.

Guardiola tự hào về Haaland

Guardiola tự hào về Haaland

Guardiola ca ngợi cậu học trò: “Mùa này, Haaland rất xuất sắc. Cậu ấy đang phá mọi kỷ lục - từ kỷ lục cá nhân, kỷ lục ở Ngoại hạng Anh tới kỷ lục của ĐT Na Uy. Tôi mừng cho cậu ấy và đội tuyển quốc gia của cậu ấy”.

Bên cạnh đó, ông còn chúc mừng Haaland với chiến tích đưa ĐT Na Uy tới World Cup: “Nhiều cầu thủ trong ĐT Na Uy thậm chí còn chưa được sinh ra vào lần cuối họ dự World Cup. Là cầu thủ đẳng cấp thế giới, Haaland xứng đáng được thi đấu ở World Cup. Tôi rất vui cho cậu ấy".

Dù Haaland sẵn sàng ra sân, Man City vẫn thiếu vắng tiền vệ Rodri, người nghỉ thi đấu từ đầu tháng 10. Guardiola chia sẻ về nhà vô địch EURO: “Rodri đang có những bước tiến tốt. Đã gần 3 tuần kể từ lần cuối cậu ấy gặp vấn đề về thể trạng. Cậu ấy biết rằng mình phải dành thời gian hợp lí để hồi phục về tinh thần và đặc biệt là thể chất với những vấn đề đã gặp, để có thể duy trì sự ổn định từ bây giờ đến cuối mùa”.

