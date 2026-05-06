Arsenal vs Atlético de Madrid 06/05/26 - Trực tiếp
1
0
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
-
-
Freiburg vs Sporting Braga
-
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
-
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
-
-
Liverpool vs Chelsea
-
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Fulham vs AFC Bournemouth
-
-
Sunderland vs Manchester United
-
-
Lazio vs Inter Milan
-
-
Manchester City vs Brentford
-
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
-
-
Lecce vs Juventus
-
-
Real Sociedad vs Real Betis
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
-
-
Hellas Verona vs Como
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Burnley vs Aston Villa
-
-
Crystal Palace vs Everton
-
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
-
-
West Ham United vs Arsenal
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-

Lý do đặc biệt khiến cả Giải Ngoại hạng Anh “cổ vũ” Aston Villa

Premier League 2025-26 Aston Villa

(NLĐO) – Bất ngờ có tới 10 đội bóng Ngoại hạng Anh đang âm thầm cổ vũ cho Aston Villa vô địch đấu trường Europa League 2025-2026.

   

Màn so tài giữa Aston Villa và Nottingham Forest ở bán kết Europa League không chỉ là câu chuyện riêng của 2 đội bóng Ngoại hạng Anh này.

Tờ SunSport cho hay có tới 10 đội bóng Anh đang âm thầm hy vọng Aston Villa sẽ vượt qua đội bóng đồng hương ở bán kết Europa League.

Aston Villa bước vào trận lượt về trên sân nhà trong thế bị Nottingham Forest dẫn 1-0 sau lượt đi. 

Vì mục tiêu châu Âu, cả hai đội đều có sự tính toán lực lượng ở vòng đấu quốc nội gần nhất. Nếu như Aston Villa thay 7 cầu thủ trong trận thua Tottenham 1-2, thì Nottingham Forest cũng thay tới 8 người nhưng vẫn gây ấn tượng khi hạ Chelsea 3-1 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

Yếu tố đặc biệt nằm ở kịch bản phân bổ suất dự Champions League mùa tới. Nếu như Aston Villa vô địch Europa League, đồng thời kết thúc mùa giải trong tốp 5 quốc nội, đội xếp thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh sẽ có cơ hội góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Vì vậy, cuộc đua vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh bỗng trở thành tâm điểm lớn hơn rất nhiều.

Bournemouth hiện đang nắm lợi thế khi đứng thứ 6 với 52 điểm sau 35 trận. Brentford bám sát phía sau với 51 điểm, Brighton có 50 điểm, trong khi Chelsea và Fulham cùng sở hữu 48 điểm.

Everton và Sunderland cũng đều có 47 điểm, Newcastle đạt 45 điểm và trên lý thuyết thì Leeds cùng Crystal Palace vẫn còn hy vọng khi đang có 43 điểm. 

Điều đó có nghĩa từ Bournemouth đến Crystal Palace, tổng cộng 10 đội vẫn còn khả năng chen chân vào vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh.

Dù cơ hội của nhóm phía sau là rất nhỏ, đặc biệt khi họ cần các đội xếp trên liên tục sảy chân, cục diện hiện tại vẫn tạo ra một trong những cuộc đua vé châu Âu khó lường nhất Premier League.

Nottingham Forest cũng đang có phong độ ấn tượng nhưng theo tính toán, họ chỉ có thể cán mốc tối đa 51 điểm. Điều này khiến trận đấu với Aston Villa càng trở nên quan trọng, bởi kết quả tại Europa League có thể tác động trực tiếp đến hy vọng của nhiều đội bóng Anh khác.

Mùa trước, bóng đá Anh từng có 6 đại diện dự Champions League sau khi Tottenham giành vé bổ sung nhờ vô địch Europa League.

Mùa này, Arsenal, Man City và Man Utd đã chắc suất, trong khi Liverpool và Aston Villa được xem là tiến gần tới nhóm dự Champions League.

Chính vì thế, hành trình châu Âu của thầy trò Unai Emery đang được cả Ngoại hạng Anh dõi theo.

Theo lịch, màn tái đấu giữa Aston Villa và Nottingham Forest tại lượt về bán kết Europa League sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 8-5 (giờ Hà Nội).

-05/05/2026 17:52 PM (GMT+7)
