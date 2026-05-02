Video bóng đá Leeds - Burnley: Tưng bừng đầu hiệp 2, gần qua vạch an toàn (Ngoại hạng Anh)

Burnley đã chắc chắn xuống hạng và vừa chia tay HLV Scott Parker, trong khi đó Leeds rất gần tấm vé trụ hạng và họ ít nhất cần 1 trận thắng trong trận này để tiến sát tới vạch đích. Sự khác biệt động lực do đó là rõ rệt và hai đội cũng nhập cuộc với sự khác biệt.

Anton Stach ghi một tuyệt phẩm tầm xa đưa Leeds mở điểm chỉ sau 8 phút

Trong khi Burnley thi đấu khá vô hồn, Leeds mở tỷ số chỉ sau 8 phút và đó là một bàn thắng hết sức đẹp mắt. Anton Stach có bóng ngoài vòng cấm và đã tung một cú sút đi chìm cực kỳ hiểm hóc, bóng đập mép trong cột dọc và đánh bại Dubravka.

Leeds càng chơi càng tự tin và họ có thêm nhiều cơ hội nữa. Đội chủ nhà thậm chí có phần hơi chủ quan, phút 45 Burnley đã phản công rất nguy hiểm nhưng Anthony trong thế không ai kèm lại đánh đầu trúng vào người đồng đội Flemming.

Đội chủ nhà vẫn chưa dứt điểm tốt ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 thì khác. Phút 52, Calvert-Lewin trong lúc bị dồn vào góc đã giật gót rất hay để Bogle chuyền bóng vào cho Okafor vô-lê nâng tỷ số lên 2-0. 4 phút sau, thủ môn Dubravka chỉ đẩy ra được cú sút xa của Tanaka và Calvert-Lewin đá bồi đưa Leeds dẫn 3 bàn.

Burnley bị từ chối một bàn thắng của Pires ở phút 68 vì lỗi việt vị, nhưng phút 71 Tchaouna đã thoát xuống rút ngắn 1-3. Thời gian vẫn còn cho đội khách nhưng họ không ghi thêm được bàn nào, trong đó có một pha xoay người sút vọt xà đáng tiếc ở phút 90+7 của Anthony.

Thắng 3-1, Leeds đã hơn Tottenham ở vị trí thứ 18 tới 9 điểm dù Tottenham chưa đá vòng này, và đội bóng của HLV Daniel Farke đã gần như chắc chắn trụ hạng.

Tỷ số trận đấu: Leeds 3-1 Burnley (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Leeds: Stach 8' (Bijol), Okafor 52' (Bogle), Calvert-Lewin 56'

- Burnley: Tchaouna 71' (Anthony)

Đội hình xuất phát:

Leeds: Darlow; Strujk, Rodon, Bijol; Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Justin; Okafor, Calvert-Lewin.

Burnley: Dubravka; Esteve, Ekdal, Humphreys, Walker, Ward-Prowse, Laurent, Hartman; Tchaouna, Flemming, Anthony.