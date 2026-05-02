Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Video bóng đá Leeds - Burnley: Tưng bừng đầu hiệp 2, gần qua vạch an toàn (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 35 Ngoại hạng Anh) Trận đấu đã chứng kiến một trong những bàn thắng đẹp nhất cùa mùa giải, cũng như 4 phút định đoạt trận đấu ở đầu hiệp 2.

   

Burnley đã chắc chắn xuống hạng và vừa chia tay HLV Scott Parker, trong khi đó Leeds rất gần tấm vé trụ hạng và họ ít nhất cần 1 trận thắng trong trận này để tiến sát tới vạch đích. Sự khác biệt động lực do đó là rõ rệt và hai đội cũng nhập cuộc với sự khác biệt.

Anton Stach ghi một tuyệt phẩm tầm xa đưa Leeds mở điểm chỉ sau 8 phút

Trong khi Burnley thi đấu khá vô hồn, Leeds mở tỷ số chỉ sau 8 phút và đó là một bàn thắng hết sức đẹp mắt. Anton Stach có bóng ngoài vòng cấm và đã tung một cú sút đi chìm cực kỳ hiểm hóc, bóng đập mép trong cột dọc và đánh bại Dubravka.

Leeds càng chơi càng tự tin và họ có thêm nhiều cơ hội nữa. Đội chủ nhà thậm chí có phần hơi chủ quan, phút 45 Burnley đã phản công rất nguy hiểm nhưng Anthony trong thế không ai kèm lại đánh đầu trúng vào người đồng đội Flemming.

Đội chủ nhà vẫn chưa dứt điểm tốt ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 thì khác. Phút 52, Calvert-Lewin trong lúc bị dồn vào góc đã giật gót rất hay để Bogle chuyền bóng vào cho Okafor vô-lê nâng tỷ số lên 2-0. 4 phút sau, thủ môn Dubravka chỉ đẩy ra được cú sút xa của Tanaka và Calvert-Lewin đá bồi đưa Leeds dẫn 3 bàn.

Burnley bị từ chối một bàn thắng của Pires ở phút 68 vì lỗi việt vị, nhưng phút 71 Tchaouna đã thoát xuống rút ngắn 1-3. Thời gian vẫn còn cho đội khách nhưng họ không ghi thêm được bàn nào, trong đó có một pha xoay người sút vọt xà đáng tiếc ở phút 90+7 của Anthony.

Thắng 3-1, Leeds đã hơn Tottenham ở vị trí thứ 18 tới 9 điểm dù Tottenham chưa đá vòng này, và đội bóng của HLV Daniel Farke đã gần như chắc chắn trụ hạng. 

Tỷ số trận đấu: Leeds 3-1 Burnley (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Leeds: Stach 8' (Bijol), Okafor 52' (Bogle), Calvert-Lewin 56'

- Burnley: Tchaouna 71' (Anthony)

Đội hình xuất phát: 

Leeds: Darlow; Strujk, Rodon, Bijol; Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Justin; Okafor, Calvert-Lewin.

Burnley: Dubravka; Esteve, Ekdal, Humphreys, Walker, Ward-Prowse, Laurent, Hartman; Tchaouna, Flemming, Anthony.

Video bóng đá MU - Brentford: Kịch tính cuối trận, tiến gần vé dự Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 34) MU chỉ còn cách tấm vé trở lại Champions League đúng 2 điểm sau khi giành chiến thắng trong trận cầu hấp dẫn trước Brentford tại Old...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-02/05/2026 03:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN