Video bóng đá Aston Villa - Tottenham: Bùng nổ hiệp 1, thoát khỏi nhóm xuống hạng (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 35) Tottenham đã thoát khỏi nhóm xuống hạng của Ngoại hạng Anh sau chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Aston Villa.
Thất bại 0-3 của West Ham trên sân Brentford hôm 2/5 đã mở ra cơ hội để Tottenham vượt lên, và “Gà trống” đã tận dụng triệt để bằng một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất mùa giải. Đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi tạo ra lợi thế 2 bàn hoàn toàn xứng đáng trước Aston Villa đang xếp thứ năm ngay trong hiệp một.
Bàn thắng mở tỷ số của Conor Gallagher, cú sút chìm quyết đoán từ khoảng 20m, là phần thưởng xứng đáng cho khởi đầu đầy hứng khởi của Tottenham, giúp đội bóng thành London vươn lên dẫn trước từ phút 12.
Sau đó, Joao Palhinha suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa đưa bóng dội cột dọc, trước khi bàn thắng thứ hai đến không lâu sau đó. Phút 25, Mathys Tel thực hiện quả tạt như đặt từ cánh phải, và Richarlison bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn Martinez cơ hội cản phá.
Bên phía Aston Villa, HLV Unai Emery thực hiện tới 7 sự thay đổi so với đội hình đã thua Nottingham Forest ở lượt đi bán kết Europa League, rõ ràng hướng sự tập trung vào trận lượt về trên sân nhà vào ngày 8/5 và điều đó phần nào lý giải màn trình diễn kém thuyết phục.
Dù cầu thủ vào sân thay người Buendia ghi bàn rút ngắn tỷ số ở những giây cuối, tất cả là quá muộn. Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng quan trọng, qua đó tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng, vượt lên trên West Ham với khoảng cách 1 điểm, đẩy đối thủ cùng thành phố xuống vị trí thứ 18 khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu.
Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 1-2 Tottenham (Hiệp 1: 0-2)
Ghi bàn (kiến tạo)
Aston Villa: Buendia (90+6', Matty Cash)
Tottenham: Gallagher (12'), Richarlison (25', Mathys Tel)
Đội hình xuất phát
Aston Villa: Emiliano Martinez, Matty Cash, Lindelof, Tyrone Mings, Maatsen, Bogarde, Tielemans, Barkley, Sancho, Rogers, Abraham
Tottenham: Kinsky, Porro, Van De Ven, Danso, Udogie, Bentancur, Palhinha, Gallagher, Mathys Tel, Richarlison, Kolo Muani
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Emiliano Martinez 6.3
Matty Cash 7.5
Lindelof 6.6
Tyrone Mings 6.2
Maatsen 5.4
Bogarde 6.4
Tielemans 6.0
Barkley 5.3
Sancho 6.5
Rogers 6.4
Abraham 6.1
Điểm
6.0Kinsky
7.8Porro
7.0Van De Ven
7.5Danso
7.1Udogie
7.6Bentancur
7.2Palhinha
8.2Gallagher
7.8Mathys Tel
7.3Richarlison
7.4Kolo Muani
Thay người
Watkins 5.9
Buendía
Bailey
Thay người
5.9Spence
6.2Bissouma
Pape Matar Sarr
Bergvall
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV
(Vòng 35 Ngoại hạng Anh) Trận derby nước Anh đã mang đến 5 bàn thắng, diễn biến thay đổi chóng mặt và được định đoạt bởi một cú sút xa.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/05/2026 02:03 AM (GMT+7)