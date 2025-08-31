Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 31/8 | The AMEX Brighton 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brighton vs Man City Man City Điểm Verbruggen Wieffer Dunk Van Hecke De Cuyper Baleba Ayari Minteh O'Riley Mitoma Welbeck Điểm Trafford Lewis Stones Dias O'Reilly Rodri Cherki Silva Reijnders Marmoush Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brighton Brighton Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, O'Riley, Mitoma, Welbeck Trafford, Lewis, Stones, Dias, O'Reilly, Rodri, Cherki, Silva, Reijnders, Marmoush, Haaland

💥 Nguy cơ lớn với "Chim mòng biển"

Sau trận hòa kịch tính với Fulham ở vòng mở màn, Brighton tiếp tục trắng tay và đứng trước nguy cơ không thắng trong 3 trận đầu mùa, điều mới chỉ xảy ra một lần trong 15 năm qua, ở mùa giải Premier League 2017/18.

🎯 Man City thua đau Tottenham

Cơn ác mộng mang tên Tottenham vẫn chưa buông tha Man City. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola tưởng như đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Wolverhampton 4-0 ở vòng mở màn.

⏱️ "Man xanh" rất mạnh trên sân khách

Man City vẫn có cơ sở lạc quan nhờ phong độ sân khách ấn tượng khi bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới cả 5 trận. Chỉ cần thêm một trận nữa, họ sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB với lần đầu tiên có chuỗi 6 trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách. Tính rộng ra, The Citizens chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 trận Premier League xa nhà gần nhất.