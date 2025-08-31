Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh)
(20h, 31/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Man City cần đánh bại Brighton để chứng minh rằng thất bại trước Tottenham chỉ là cú vấp.
Danh sách các trận đấu HOT
Premier League | 20h, 31/8 | The AMEX
Điểm
Verbruggen
Wieffer
Dunk
Van Hecke
De Cuyper
Baleba
Ayari
Minteh
O'Riley
Mitoma
Welbeck
Điểm
Trafford
Lewis
Stones
Dias
O'Reilly
Rodri
Cherki
Silva
Reijnders
Marmoush
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
💥 Nguy cơ lớn với "Chim mòng biển"
Sau trận hòa kịch tính với Fulham ở vòng mở màn, Brighton tiếp tục trắng tay và đứng trước nguy cơ không thắng trong 3 trận đầu mùa, điều mới chỉ xảy ra một lần trong 15 năm qua, ở mùa giải Premier League 2017/18.
🎯 Man City thua đau Tottenham
Cơn ác mộng mang tên Tottenham vẫn chưa buông tha Man City. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola tưởng như đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Wolverhampton 4-0 ở vòng mở màn.
⏱️ "Man xanh" rất mạnh trên sân khách
Man City vẫn có cơ sở lạc quan nhờ phong độ sân khách ấn tượng khi bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới cả 5 trận. Chỉ cần thêm một trận nữa, họ sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB với lần đầu tiên có chuỗi 6 trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách. Tính rộng ra, The Citizens chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 trận Premier League xa nhà gần nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2025 14:52 PM (GMT+7)