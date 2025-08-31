Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh)

Manchester City Premier League 2025-26

(20h, 31/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Man City cần đánh bại Brighton để chứng minh rằng thất bại trước Tottenham chỉ là cú vấp.

   

Brighton
Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, O'Riley, Mitoma, Welbeck
Trực tiếp bóng đá Brighton - Man City: Chờ "Man xanh" đứng dậy sau cú vấp (Ngoại hạng Anh) - 1
Trafford, Lewis, Stones, Dias, O'Reilly, Rodri, Cherki, Silva, Reijnders, Marmoush, Haaland

💥 Nguy cơ lớn với "Chim mòng biển"

Sau trận hòa kịch tính với Fulham ở vòng mở màn, Brighton tiếp tục trắng tay và đứng trước nguy cơ không thắng trong 3 trận đầu mùa, điều mới chỉ xảy ra một lần trong 15 năm qua, ở mùa giải Premier League 2017/18.

🎯 Man City thua đau Tottenham

Cơn ác mộng mang tên Tottenham vẫn chưa buông tha Man City. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola tưởng như đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Wolverhampton 4-0 ở vòng mở màn.

⏱️ "Man xanh" rất mạnh trên sân khách

Man City vẫn có cơ sở lạc quan nhờ phong độ sân khách ấn tượng khi bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới cả 5 trận. Chỉ cần thêm một trận nữa, họ sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB với lần đầu tiên có chuỗi 6 trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách. Tính rộng ra, The Citizens chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 trận Premier League xa nhà gần nhất.

