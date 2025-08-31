MU thắng hú vía Burnley: Vừa mừng vừa lo, Amorim chứng minh 3-4-3 không sai

MU vượt khó thành công trước Burnley

Man United vẫn luôn như vậy, dù là ai ngồi trên băng ghế huấn luyện đi chăng nữa. Họ thường xuyên đưa khán giả đi qua một vòng cảm xúc: từ hy vọng tới thất vọng, từ thất vọng tới hy vọng, từ vui mừng tới đắng cay rồi lại từ cay đắng tới vỡ òa. Tất cả những cảm xúc ấy đan xen nhau chỉ trong một trận đấu. Cuộc đối đầu với Burnley cũng chẳng phải ngoại lệ.

Amorim vẫn quyết cho MU đá sơ đồ 3-4-3

Ruben Amorim vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và Sesko trở lại ghế dự bị. Nhưng không giống như trận đấu với Grimsby hồi giữa tuần tại League Cup, MU tấn công mạch lạc hơn hẳn. Ngay cả khi Cunha chấn thương và sớm phải rời sân, Zirkzee vẫn làm tốt nhiệm vụ mà cầu thủ người Brazil để lại.

Sau một trận thua mất mặt, màn trình diễn của MU như vậy khiến người hâm mộ cảm thấy an lòng. Sau nhiều nỗ lực, họ có được bàn mở tỉ số ở phút 27. Sang hiệp hai, họ có thêm 2 bàn thắng nữa để giành chiến thắng 3-2. Đặc biệt, bàn ấn định tỉ số trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ MU thực sự đáng khen. Dù ở trong trạng thái dẫn bàn hay bị đối phương gỡ hòa, họ đều chơi rất quyết tâm. Dalot vừa mắc lỗi trong phòng ngự dẫn đến bàn thua nhưng chỉ một tình huống sau đó, cầu thủ này đã sắm vai kiến tạo cho Mbeumo ghi bàn. Nếu cứ chơi với tinh thần như vậy, MU chắc chắn sẽ thăng tiến tốt trong thời gian tới.

Bộn bề những nỗi lo

Ngay cả HLV Amorim cũng phải thừa nhận rằng ông còn quá nhiều nỗi lo sau chiến thắng này. Đầu tiên và dễ thấy nhất là sự yếu kém của hàng công. Mặc dù "Quỷ đỏ" ghi được 3 bàn, nhưng rõ ràng đây là con số quá ít so với số cơ hội họ đã tạo ra.

Không ai hiểu vì sao Diallo có thể sút ra ngoài trong tình huống này

Dường như các cầu thủ MU đang cực kỳ mất tự tin trước khung thành. Amad Diallo một mình một bóng, một khung thành nhưng vẫn đệm bóng lên trời. Zirkzee ở khoảng cách 5m so với cầu môn không thể tung ra cú dứt điểm chuẩn xác chỉ vì cố xử lý bằng chân thuận.

Hãy nhìn lại thông số của trận đấu. MU sút tới 26 lần, tương đương với trung bình khoảng 3,5 phút/lần sút. Đó là con số cực kỳ ấn tượng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ cũng rất tốt (3,53), cao hơn hẳn so với Burnley (1,52). Thế nhưng, thực tế lại không đẹp như vậy.

Trong 3 bàn thắng của MU, một bàn là phản lưới, một bàn là sút phạt đền, chỉ có bàn của Mbeumo là đến từ tình huống mở. Amorim đã đúng khi nói rằng không quan trọng là sơ đồ chiến thuật nào, mà là cầu thủ thi đấu ra sao. Nếu cầu thủ tấn công của MU cứ phung phí như vậy, Amorim cũng chỉ còn biết cau mày rồi cúi đầu trên băng ghế chỉ đạo.

Evanilson đứng giữa 6 cầu thủ MU nhưng vẫn có thể ghi bàn

Tương tự là câu chuyện phòng ngự. Không hiểu hậu vệ và thủ môn của MU tập luyện như thế nào thời gian qua, nhưng chắc chắn một điều là họ phối hợp bọc lót quá tệ.

Trong bàn thua đầu tiên, họ có tới 8 cầu thủ đứng trong vòng cấm nhưng Evanilson vẫn không bị ai kèm khi dứt điểm. Bàn thua thứ hai cũng tương tự khi 4 cầu thủ áo đỏ không thể ngăn Anthony tiếp cận trái bóng và đá bồi.

Với kỹ năng dứt điểm kém và phòng ngự tệ như vậy, MU sẽ rất khó thắng tại Ngoại hạng Anh. Amorim có lẽ cần sớm bổ sung nhân sự.

MU và Bruno Fernandes đang hòa làm một

Rất nhiều người cho rằng Bruno Fernandes không hợp với MU và đã đến lúc nên bán cầu thủ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Sporting nhanh chóng chứng tỏ được tầm quan trọng.

MU đang dựa vào Bruno Fernandes quá nhiều

Fernandes chính là người câu bóng để Casemiro dứt điểm trong tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số của MU. Và cũng chính cầu thủ này lãnh trọng trách sút phạt đền trong những phút cuối. Nên nhớ rằng áp lực tâm lý đối với Fernandes là cực kỳ lớn bởi nếu sút hỏng, MU sẽ mất chiến thắng.

Chưa kể đến việc cầu thủ này mới sút hỏng phạt đền trước đó. Thế nhưng, Bruno Fernandes vẫn đủ bản lĩnh để tiến lên dứt điểm và ấn định tỉ số trận đấu. Dù không muốn công nhận, nhưng đa phần đều phải thừa nhận: MU và Fernandes đang hòa làm một.

Nếu tiền vệ này đá hay, MU chắc sẽ không dở. Và mỗi khi tiền vệ người Bồ Đào Nha "tàng hình", "Quỷ đỏ" gần như không thể giành chiến thắng. Có thể nói "Quỷ đỏ" đang sống trên nhịp thở của Fernandes. Cho tới khi họ tìm được người giỏi hơn. Điều này vẫn sẽ lặp lại thường xuyên và liên tục.