Augsburg vs Bayern Munich 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Augsburg - FCA Augsburg
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Leeds United vs Newcastle United 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Dự đoán tỷ số Liverpool - Arsenal: Đại chiến hạng nặng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn Liverpool Nhận định bóng đá
(22h30, 31/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) 2 trong 3 đội bóng đã toàn thắng từ đầu mùa sẽ quyết chiến trong cặp đấu được đánh giá là ngang ngửa nhất Ngoại hạng Anh những mùa qua.

   

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất
Liverpool Arsenal

Newcastle 2-3 Liverpool (Premier League)

Liverpool 4-2 Bournemouth (Premier League)

Crystal Palace 2-2 Liverpool (Community Shield)

Liverpool 3-2 Athletic Bilbao (Giao hữu)

Liverpool 4-1 Athletic Bilbao (Giao hữu)

Arsenal 5-0 Leeds (Premier League)

MU 0-1 Arsenal (Premier League)

Arsenal 3-0 Athletic Bilbao (giao hữu Emirates Cup)

Arsenal 2-3 Villarreal (giao hữu)

Arsenal 0-1 Tottenham (giao hữu)

Liverpool mở màn mùa giải với thất bại ngược trên chấm 11m trước Crystal Palace ở trận tranh Community Shield, và 2 vòng đầu của Premier League với họ có chung kịch bản. Liverpool dẫn 2 bàn trước Bournemouth và Newcastle, để đối phương gỡ hòa 2-2, nhưng rốt cuộc đều thắng nhờ những sự tỏa sáng đúng lúc của Federico Chiesa và Rio Ngumoha ở những phút cuối cùng.

Liverpool 2 trận liên tiếp thắng nghẹt thở sau khi tự vứt đi cách biệt 2 bàn

Arsenal đã thắng 2 vòng đầu theo những cách khác nhau. Họ không ấn tượng lắm về lối chơi, nhưng chặt chẽ trong phòng ngự ở phần lớn thời gian trận gặp MU và thắng nhờ một bàn đá phạt góc. Sang màn tiếp đón Leeds, "Pháo thủ" bung ra tấn công và giành chiến thắng tưng bừng, trong đó Viktor Gyokeres cuối cùng đã ghi bàn và ghi tận 2 bàn, bao gồm 1 quả penalty kiếm được nhờ ngôi sao 15 tuổi Max Dowman.

🆚 Đối đầu

5 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Arsenal
Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu
11/5/2025 Premier League Liverpool 2-2 Arsenal
27/10/2024 Premier League Arsenal 2-2 Liverpool
4/2/2024 Premier League Arsenal 3-1 Liverpool
7/1/2024 FA Cup Arsenal 0-2 Liverpool
24/12/2023 Premier League Liverpool 1-1 Arsenal

Mặc dù Liverpool đã thắng Arsenal ở FA Cup mùa 2023/24, nhưng tại Premier League họ đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng được đội chủ sân Emirates. Riêng tại Anfield, 3 trận gần nhất đều đã kết thúc với tỷ số hòa. Từ năm 2012 đến nay Arsenal đã trải qua 12 trận không thắng được Liverpool tại Merseyside.

Liverpool gặp nhiều khó khăn trước Arsenal trong các trận gần đây, nhưng vẫn chưa thua tại Anfield

Liverpool - Arsenal là cặp đấu lịch sử có số bàn thắng nhiều thứ 2 trong kỷ nguyên Premier League với 198 bàn, chỉ sau 206 bàn của cặp đấu Liverpool - Tottenham. Ngoài ra đây cũng là cặp đấu đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử trong các cuộc đua vô địch, trong đó nổi tiếng nhất là trận đấu vào tháng 5/1989, Arsenal thắng nghẹt thở 2-0 ngay tại Anfield để giật chức vô địch từ tay Liverpool.

⚽Phân tích lối chơi

Liverpool Arsenal
Điểm mạnh

Phản công nhanh với số lượng lớn, tấn công biên khi chơi ép sân, đa số tiền đạo có kỹ thuật qua người tốt, nhiều cá nhân không chiến tốt.

Tấn công & phòng ngự bóng chết, tạo cơ hội tấn công bằng chọc khe, đa số tiền đạo có kỹ thuật qua người tốt, hàng phòng ngự & thủ môn cực tốt trong không chiến.
Điểm yếu

Chống phản công, chống đá phạt không tốt, phòng ngự rất hời hợt khi dẫn bàn.

 Phản công chậm, độ chính xác trong dứt điểm ở mức trung bình khá

Liverpool có một trong những hàng tấn công hay nhất và ổn định nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Lúc này họ đang trong chuỗi 36 trận ghi bàn liên tiếp tại Premier League, ngang bằng giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020, và chỉ thêm 1 trận nữa là họ sẽ xác lập kỷ lục mới tại CLB. Hiện Liverpool đã ghi bàn trong 98% số trận Arne Slot dẫn dắt, khiến ông là HLV có tỷ lệ này cao nhất trong lịch sử Premier League.

Arsenal đã 3 trận liên tiếp ghi bàn từ phạt góc

Arsenal sẽ cực kỳ coi trọng các tình huống cố định, bởi đây là nguồn sống của họ khi lối chơi tấn công gặp bế tắc. Từ mùa 2023/24 đến nay Arsenal đã ghi 33 bàn từ phạt góc tại Premier League, nhiều hơn bất cứ CLB nào khác không chỉ ở nước Anh mà toàn châu Âu. 3 trận gần nhất họ đều có bàn thắng từ các quả phạt góc, Arsenal chưa từng ghi bàn từ phạt góc trong 4 trận liên tiếp.

🏃Cầu thủ nổi bật

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo
Liverpool Hugo Ekitike - 2 Gakpo, Chiesa, Salah, Ngumoha, Gravenberch - cùng 1 Cody Gakpo - 2 Ekitike, Salah, Mac Allister & Endo - cùng 1
Arsenal Viktor Gyokeres - 2 Jurrier Timber - 2 Saka & Calafiori - cùng 1 Riccardo Calafiori - 2 Rice & Timber - cùng 1

Liverpool

1) Mohamed Salah: Đã xuống phong độ nhưng luôn có khả năng tỏa sáng bất cứ khi nào. Salah đã ghi 11 bàn vào lưới Arsenal trong sự nghiệp, ngang bằng Roberto Firmino và chỉ ít hơn Harry Kane (14) và Wayne Rooney (12). 

Ekitike ghi bàn cả 3 trận đầu tiên khoác áo Liverpool

2) Hugo Ekitike: Nhanh chóng ghi 3 bàn trong cả 3 trận chính thức đầu tiên cho Liverpool, một trong những cầu thủ ra mắt thành công nhất lịch sử CLB. 

3) Cody Gakpo: Tiền đạo người Hà Lan đã ghi 13/15 bàn gần nhất ở Premier League tại sân Anfield, trong số đó có bàn mở tỷ số trước Arsenal ở lượt đi mùa trước.

Arsenal

1) Jurrien Timber: Bằng một cách nào đó, hậu vệ này đang là nhân vật nguy hiểm nhất của Arsenal khi đã góp sức vào 5 bàn thắng trong 5 trận gần nhất anh đá chính ở Premier League (2 bàn, 3 kiến tạo). 

Timber đang rất "lộc" cho Arsenal trong 5 trận đá chính liên tiếp

2) Viktor Gyokeres: "Mở hàng" với cú đúp trước Leeds, trong đó bàn thứ nhất là một pha đột phá từ cánh trái vào đầy dũng mãnh, đúng với sự so sánh anh như một "Mbappe phiên bản máy ủi". 

3) Eberechi Eze: Tân binh của Arsenal còn chưa đá nhưng Liverpool đã phải gờm, Eze lập công tại Anfield cho Crystal Palace mùa 2023/24 và từ đó tới nay Eze đã ghi bàn trong 17 trận, trong đó Palace thắng 13 hòa 3 và chỉ thua 1.

🚑 Tình hình lực lượng

Liverpool Arsenal

Alexis Mac Allister (chấn thương cơ - khả năng ra sân 50/50)

Jeremie Frimpong (chấn thương bắp đùi - khả năng ra sân 50/50)

Gabriel Jesus (chấn thương đầu gối)

Kai Havertz (chấn thương đầu gối)

Bukayo Saka (chấn thương bắp đùi - khả năng ra sân 25%)

Christian Norgaard (đau nhẹ)

Ben White (đau nhẹ)

Martin Odegaard (chấn thương vai - khả năng ra sân 50/50)

📋 Đội hình dự kiến

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Liverpool thắng 25%
Hòa 40%
Arsenal thắng 35%

Dự đoán: Hòa 2-2

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Liverpool - Arsenal: Thư hùng giữa các ngôi sao, liệu có chỗ cho "thần đồng"?
Liverpool - Arsenal: Thư hùng giữa các ngôi sao, liệu có chỗ cho "thần đồng"?

ĐKVĐ Premier League gặp đội đương kim á quân, trong bối cảnh đôi bên đều đang toàn thắng. Liverpool – Arsenal dĩ nhiên là một cuộc chiến thượng đỉnh,...

Bấm xem >>

